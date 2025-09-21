'ووٹ چوری' روکنے کے لیے کانگریس کا بڑا اعلان، پانچ مشکوک لوک سبھا سیٹوں کے نتائج کی جانچ کا فیصلہ
پائلٹ پروگرام کے تحت کانگریس پارٹی مستقبل کے انتخابات کو محفوظ بنانے کے لیے بوتھ کی سطح پر ووٹر فہرستوں کی نگرانی کرے گی۔
Published : September 21, 2025 at 8:00 AM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے پانچ منتخب لوک سبھا سیٹوں پر "ووٹ رکشک" کے نام سے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے جہاں پارٹی کے امیدوار سنہ 2024 کے انتخابات میں معمولی فرق سے ہار گئے تھے اور پارٹی کو ان سیٹوں پر 'ووٹ چوری' کا شبہ ہے۔
پائلٹ پروگرام کانگریس پارٹی کی طرف سے شروع کی گئی ملک گیر مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد بی جے پی کی طرف سے 'ووٹ چوری یا ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری' کا مقابلہ کرنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اس مسئلے کو پوری شدت سے اٹھا رہے ہیں۔
پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق، "ووٹ رکشک" پروجکٹ نہ صرف 2024 کے قومی انتخابات کا تجزیہ کرے گا بلکہ بوتھ کی سطح پر اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ حقیقی ووٹروں کے نام نہ تو دھوکہ دہی سے جوڑے جائیں اور نہ ہی کاٹے جائیں۔ اندرونی ذرائع نے بتایا کہ بعد میں اس پروگرام کی توسیع دوسرے حلقوں تک بھی کی جائے گی۔
یہ منتخب لوک سبھا سیٹیں راجستھان میں جے پور دیہی اور الور، چھتیس گڑھ میں کانکیر، مدھیہ پردیش میں مورینا اور اتر پردیش میں بانس گاؤں ہیں۔ الور جہاں بی جے پی امیدوار کی جیت کا مارجن 48,000 ووٹوں سے زیادہ تھا اور مورینا جہاں 52,000 ووٹوں کا فرق تھا، ان دو سیٹوں کو چھوڑ کر دیگر تین سیٹوں پر کانگریس کے امیدوار چند ہزار ووٹوں سے ہار گئے۔
پائلٹ پروجیکٹ کو آسان بنانے کے لیے سبھی پانچ پارلیمانی سیٹوں میں سے ایک سیمپل اسمبلی سیٹ کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ تفصیلی رپورٹ تیار کی جا سکے، ساتھ ہی ووٹ رکشکو کی نگرانی بھی کی جا سکے۔
آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) راجستھان کے انچارج سکریٹری چرنجیو راؤ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہم نے مطالعہ کے لیے جوت واڑہ اور الور سٹی اسمبلی حلقوں کی نشاندہی کی ہے، جو جے پور دیہی اور الور لوک سبھا سیٹوں کے تحت آتے ہیں۔ جوت واڑہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ وہاں بی جے پی کو 100,000 سے زیادہ ووٹوں کی برتری حاصل تھی۔" ہمارے امیدوار کو پارلیمانی حلقہ کے اندر دیگر اسمبلی سیٹوں پر برتری حاصل تھی، لیکن اس ایک سیٹ نے پورا نتیجہ بدل دیا۔ ہمارا امیدوار محض 1,615 ووٹوں سے ہار گیا۔ اس سے ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ، "ہم نے الور لوک سبھا حلقہ کے اندر الور سٹی اسمبلی سیٹ کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ہمیں شبہ ہے کہ بنیادی طور پر شہری علاقوں میں ووٹ دھاندلی ہوئی ہے۔ دونوں حلقوں میں 'ووٹ رکشکوں' کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ وہ بوتھ کی سطح پر کام کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ووٹر لسٹ سے کوئی اصلی نام نہیں ہٹایا جائے یا کوئی بھی فرضی نام نہ جوڑا جائے"۔
راجستھان کی 25 لوک سبھا سیٹوں میں سے کانگریس نے آٹھ اور بی جے پی نے 14 پر کامیابی حاصل کی۔ جے پور دیہی سیٹ پر، کانگریس کے امیدوار انیل چوپڑا بی جے پی کے راؤ راجندر سنگھ سے محض 1,615 ووٹوں سے ہار گئے۔ الور میں کانگریس امیدوار للت یادو بی جے پی کے بھوپیندر یادو سے 48,282 ووٹوں سے ہار گئے۔
چھتیس گڑھ میں بی جے پی نے 11 میں سے 10 لوک سبھا سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جب کہ کانگریس نے صرف ایک سیٹ جیتی۔ کانکیر پارلیمانی سیٹ پر کانگریس امیدوار بیریش ٹھاکر بی جے پی کے بھوجراج ناگ سے صرف 1,884 ووٹوں سے ہار گئے۔ چھتیس گڑھ کانگریس کے سربراہ دیپک بیج نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہمیں کئی سیٹوں سے ووٹ چوری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن کانکیر کی تفصیل سے جانچ کی جائے گی۔ انتخابات کے دوران وہاں سے متعدد شکایات موصول ہوئی تھیں۔"
مدھیہ پردیش میں بی جے پی نے تمام 29 لوک سبھا سیٹیں جیت لیں۔ مورینا میں کانگریس امیدوار ستیہ پال سیکروار بی جے پی کے شیومنگل سنگھ تومر سے 52,530 ووٹوں سے ہار گئے۔ اتر پردیش کی 80 لوک سبھا سیٹوں میں سے کانگریس نے چھ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جب کہ بی جے پی نے 33 پر کامیابی حاصل کی۔ بانسگاؤں سیٹ پر کانگریس امیدوار سدل پرساد بی جے پی کے کملیش پاسوان سے صرف 3,150 ووٹوں سے ہار گئے۔
ووٹوں کی گنتی کے دوران سدل پرساد نے مبینہ بے ضابطگیوں پر خودکشی کرنے کی دھمکی دی۔ راہل گاندھی نے اسی رات ان سے فون پر بات کی۔ اندرونی ذرائع کے مطابق کچھ دنوں بعد کانگریس نے بانسگاؤں لوک سبھا سیٹ کے تحت آنے والی پانچوں اسمبلی سیٹوں پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا مطالبہ کیا تھا۔
