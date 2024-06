ETV Bharat / bharat

کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ آج، سونیا گاندھی منتخب کی جا سکتی ہیں لیڈر - WHO WILL BE THE LEADER OF CONGRESS

By ETV Bharat Urdu Team Published : Jun 8, 2024, 7:00 AM IST | Updated : Jun 8, 2024, 10:45 AM IST

Congress Parliamentary Party meeting in parliament house ( Etv Bharat )

نئی دہلی: کانگریس میں راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی کا لیڈر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسیے میں آج یہ طئے ہو جائے گا کہ یہ زمہ داری دوبارہ سونیا گاندھی کے پاس رہتی ہے یا راہل گاندھی کو لیڈر منتخب کیا جاتا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاوس م،یں کانگریس کے ارکان پارلیمان کی اہم میٹنگ ہو گی جس میں راہل گاندھی کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا لیڈر منتخب کرنے پر زور دیا جائے گا۔ لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر کے عہدے کا مطلب اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ کانگریس کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قائدین کی نامزدگی کا حق کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی لیڈر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ عہدہ اس وقت سونیا گاندھی کے پاس ہے، اور ایسا امکان ہے کہ سونیا گاندھی کا دوبارہ انتخاب یقینی ہے۔ اس لیے یہ ان پر منحصر ہوگا کہ وہ اس میٹنگ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر راہل گاندھی یا کسی اور لیڈر کے نام کا اعلان کرتی ہیں یا نہیں۔ میٹنگ میں کانگریس پارٹی کی کارکردگی کو سراہا جائے گا۔ ظاہر ہے راہل گاندھی اور کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے کو اس کا کریڈٹ بھی دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انڈیا اتحاد کو کس طرح جوڑے رکھنا ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں کانگریس حکومت کو جن مسائل پر گھیرنا ہے اس کا خاکہ بھی تیار کر سکتی ہے۔ نریندر مودی اور امت شاہ کے ذریعہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدنے کی اپیل کے علاوہ انتخابی بانڈز اور رافیل معاہدہ جیسے اہم ایشوز پر میٹنگ میں جے پی سی کا مطالبہ کرنے کو ہری جھنڈی دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی پڑھیں: وزیر اعظم مودی اور امیت شاہ نے اسٹاک خریدنے کا مشورہ کیوں دیا؟ راہل گاندھی نے جے پی سی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا

نئی دہلی: کانگریس میں راہل گاندھی کو پارلیمنٹ میں کانگریس پارٹی کا لیڈر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسیے میں آج یہ طئے ہو جائے گا کہ یہ زمہ داری دوبارہ سونیا گاندھی کے پاس رہتی ہے یا راہل گاندھی کو لیڈر منتخب کیا جاتا ہے۔ آج پارلیمنٹ ہاوس م،یں کانگریس کے ارکان پارلیمان کی اہم میٹنگ ہو گی جس میں راہل گاندھی کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کا لیڈر منتخب کرنے پر زور دیا جائے گا۔ لوک سبھا میں کانگریس پارٹی کے لیڈر کے عہدے کا مطلب اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ کانگریس کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں قائدین کی نامزدگی کا حق کانگریس کی پارلیمانی پارٹی کی لیڈر کے پاس ہوتا ہے۔ یہ عہدہ اس وقت سونیا گاندھی کے پاس ہے، اور ایسا امکان ہے کہ سونیا گاندھی کا دوبارہ انتخاب یقینی ہے۔ اس لیے یہ ان پر منحصر ہوگا کہ وہ اس میٹنگ میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر راہل گاندھی یا کسی اور لیڈر کے نام کا اعلان کرتی ہیں یا نہیں۔ میٹنگ میں کانگریس پارٹی کی کارکردگی کو سراہا جائے گا۔ ظاہر ہے راہل گاندھی اور کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے کو اس کا کریڈٹ بھی دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انڈیا اتحاد کو کس طرح جوڑے رکھنا ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں کانگریس حکومت کو جن مسائل پر گھیرنا ہے اس کا خاکہ بھی تیار کر سکتی ہے۔ نریندر مودی اور امت شاہ کے ذریعہ اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدنے کی اپیل کے علاوہ انتخابی بانڈز اور رافیل معاہدہ جیسے اہم ایشوز پر میٹنگ میں جے پی سی کا مطالبہ کرنے کو ہری جھنڈی دکھائی جا سکتی ہے۔ یہ بھی پڑھیں: وزیر اعظم مودی اور امیت شاہ نے اسٹاک خریدنے کا مشورہ کیوں دیا؟ راہل گاندھی نے جے پی سی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا

Last Updated : Jun 8, 2024, 10:45 AM IST