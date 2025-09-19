جنرل زیڈ کو راہل کی کرنی چاہیے حمایت، پاکستان گھر جیسا: سیم پترودا
راہل گاندھی کے قریبی ساتھی سیم پترودا کے اس بیان نے سیاسی ہنگامہ برپا کر دیا ہے۔ کیا کہا پوری کہانی پڑھیں۔
Published : September 19, 2025 at 6:02 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر سیم پترودا نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے پارٹی کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بی جے پی ان باتوں پر حملہ کر رہی ہے جو اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے جمعرات کو لوک سبھا میں جنرل زیڈ کے بارے میں کہی تھی۔ پترودا انڈین اوورسیز کانگریس کے صدر ہیں۔
پترودا نے کہا کہ جب بھی وہ پاکستان جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بنگلہ دیش اور نیپال میں بھی اس احساس کو محسوس کرتے ہیں۔ این ڈی اے حکومت کی خارجہ پالیسی پر حملہ کرتے ہوئے، سیم پترودا نے کہا، "میرے خیال میں، ہماری خارجہ پالیسی کو پڑوسی ممالک کو ترجیح دینی چاہیے۔ کیا ہم واقعی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں؟
وہاں میں نے اپنے گھر میں محسوس کیا!
کانگریس لیڈر سیم پترودا نے کہا کہ میں پاکستان گیا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے وہاں اپنے گھر میں محسوس کیا، میں بنگلہ دیش گیا ہوں، میں نیپال گیا ہوں، اور میں نے وہاں اپنے گھر میں محسوس کیا ہے۔ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا جیسے میں غیر ملکی سرزمین میں ہوں۔"
ملک کے نوجوان، طلباء اور ملک کے شہری آئین کی حفاظت کریں
پترودا نے مزید کہا کہ راہل گاندھی نوجوانوں سے جو بھی اپیل کرتے ہیں، وہ پوری طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ملک کی جمہوریت کی حفاظت میں ان کی آواز میں شامل ہوں۔ ایک دن پہلے راہل گاندھی نے ووٹر لسٹ سے ناموں کو حذف کرنے کے سلسلے میں ایک بڑا انکشاف کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ملک کے نوجوان، طلباء اور ملک کے شہری آئین کی حفاظت کریں گے اور جمہوریت کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
خطرناک اور مذموم عزائم سے ہوشیار
ان کے اس تبصرہ پر بی جے پی نے سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ پارٹی نے کہا کہ راہل گاندھی پڑوسی ممالک کی طرح یہاں بھی ’’انتشار‘‘ پھیلانا چاہتے ہیں۔ پارٹی کے ترجمان پردیپ بھنڈاری نے کہا، "راہل گاندھی جمہوریت کے لیے خطرہ ہیں۔ راہل ملک کے نوجوانوں کو ترقی اور اقتصادی ترقی میں شراکت دار بننے سے حسد کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو ایک صحیح خاندان سمجھتے ہیں۔ راہل اپنی "گھسنے والوں کو بچاؤ" مہم کے ذریعے نوجوانوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں۔ وہ بھارت مخالف قوتوں کا پوسٹر بوائے ہے! راہل کا ریموٹ سرحد پار ہے! ملک کو راہل کے خطرناک اور مذموم عزائم سے ہوشیار رہنا چاہیے۔‘‘
جنوبی ہندوستان میں رہنے والے افریقی
ویسے سیم پترودا اپنے متنازعہ بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ پچھلی بار، لوک سبھا انتخابات سے پہلے، انہوں نے ہندوستان کے تنوع پر ایک عجیب تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ہندوستان میں رہنے والے افریقیوں کی طرح نظر آتے ہیں، جب کہ شمالی ہندوستان میں رہنے والے سفید فاموں کی طرح، مشرقی ہندوستان میں رہنے والے چینیوں اور مغربی ہندوستان میں رہنے والے عربوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کے اس بیان سے اتنا ہنگامہ ہوا کہ کانگریس کو انہیں مختصر وقت کے لیے ان کے عہدے سے ہٹانا پڑا۔
وراثتی ٹیکس کے حوالے سے بیان
پترودا نے وراثتی ٹیکس کے حوالے سے بھی ایک بیان دیا تھا۔ پترودا نے امریکن وراثتی ٹیکس کا حوالہ دیا۔ دراصل راہل گاندھی نے خود بیان دیا تھا کہ کانگریس حکومت جائیداد کا سروے کرائے گی۔ پترودا نے اس کے جواب میں وراثتی ٹیکس کے بارے میں بات کی۔ ان کا یہ تبصرہ بھی کافی تنازعہ کا باعث بنا۔