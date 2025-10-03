جمہوریت پر حملہ ہندوستان کے لیے بڑا خطرہ: کولمبیا میں راہل گاندھی کا مرکز کی بی جے پی حکومت پر حملہ
کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کولمبیا میں کہا، ہندوستان میں سب سے بڑا چیلنج جمہوریت پر حملہ ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا۔
Published : October 3, 2025 at 7:43 AM IST
نئی دہلی / بوگوٹا: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر (ایل او پی) راہل گاندھی نے جمعرات کو نریندر مودی حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جمہوریت پر حملہ ہے۔
کولمبیا کی ای آئی اے یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، گاندھی نے "ساختی خامیوں" کے مسئلے پر روشنی ڈالی اور تجویز پیش کی کہ ملک کی متنوع روایات کو پنپنے دینا چاہیے۔
بڑا چیلنج ہندوستان میں جمہوریت پر حملہ
راہل نے کہا، "انجینئرنگ اور صحت کی دیکھ بھال جیسے شعبوں میں ہندوستان میں مضبوط صلاحیتیں ہیں، اس لیے میں ملک کو لے کر بہت پر امید ہوں۔ لیکن ساتھ ہی، اس ڈھانچے میں کچھ خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ہندوستان کو ضرورت ہے۔ سب سے بڑا چیلنج ہندوستان میں جمہوریت پر حملہ ہے۔"
ہندوستان میں بہت سے مذاہب، روایات اور زبانیں
کانگریس لیڈر نے دلیل دی کہ جمہوری نظام تنوع کے لیے اہم ہے، جس سے متنوع روایات، رسوم و رواج اور نظریات بشمول مذہبی عقائد کو پنپنے کی اجازت ملتی ہے۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں جمہوری نظام حملہ کی زد میں ہے، جو ایک بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، "ہندوستان میں بہت سے مذاہب، روایات اور زبانیں ہیں۔ درحقیقت، یہ ملک بنیادی طور پر ان تمام لوگوں اور ثقافتوں کے درمیان مکالمہ ہے۔"
گاندھی نے کہا، "مختلف روایات، مذاہب اور نظریات کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس جگہ کو تخلیق کرنے کا بہترین طریقہ جمہوری نظام کے ذریعے ہے۔" اس وقت یہ جمہوری نظام بڑے پیمانے پر حملوں کی زد میں ہے اور یہ ایک بڑا خطرہ ہے۔ ایک اور بڑا خطرہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف عقائد کے درمیان تناؤ ہے۔
بزدلی بی جے پی کے نظریے کا مرکز
انہوں نے کہا کہ 16-17 بڑی زبانوں اور متعدد مذاہب کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ان متنوع روایات کو پنپنے دیا جائے اور انہیں ضروری جگہ دی جائے۔ مزید برآں، گاندھی نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی جوڑی پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ بزدلی ان کے نظریے کا مرکز ہے۔
ایک مسلمان آدمی کو مارا پیٹا اور اس پر خوش
انہوں نے کہا، "یہ بی جے پی-آر ایس ایس کی فطرت ہے، اگر آپ وزیر خارجہ کے بیان کو دیکھیں تو، انہوں نے کہا، 'چین ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہے.' "کانگریس لیڈر نے کہا، "میں ان سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟" بزدلی اس نظریے کی جڑ ہے۔ انہوں نے ونائک دامودر ساورکر کی کتاب کے ایک واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندوتوا کے نظریہ ساز نے لکھا ہے، "اس نے اور اس کے دوستوں نے ایک مسلمان آدمی کو مارا پیٹا اور اس پر خوش تھے۔"
اس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے گاندھی نے کہا کہ آر ایس ایس کا نظریہ ’’کمزوروں کو شکست دینا‘‘ ہے اور ان سے بھاگنا ہے جو زیادہ طاقتور ہیں۔ اپنی کتاب میں ساورکر نے لکھا ہے کہ اس نے اور اس کے کچھ دوستوں نے ایک بار ایک مسلمان آدمی کو مارا اور اس دن بہت خوشی محسوس کی۔ انہوں نے مزید کہا، "اگر پانچ لوگ ایک شخص کو مارتے ہیں، جس سے ان میں سے ایک خوش ہوتا ہے، تو یہ بزدلی ہے۔ کمزور کو مارنا آر ایس ایس کا نظریہ ہے۔"