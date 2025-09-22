پرینکا گاندھی نے فلسطین پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا، کانگریس لیڈروں نے کی حمایت
پرینکا گاندھی نے فلسطین کے تئیں ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کی ہے۔ کانگریس قائدین نے ان کے بیان کی تائید کی۔
Published : September 22, 2025 at 3:32 PM IST
نئی دہلی: اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تقریباً 22 ماہ سے تنازعہ جاری ہے۔ 12 اگست 2025 کو کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے سوشل میڈیا ایکس پر اس معاملے پر مرکزی حکومت کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے پوسٹ کیا۔ اتوار، 21 ستمبر کو، پرینکا نے ایک بار پھر فلسطین کے تئیں ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اسے شرمناک اور اخلاقی جرأت کا فقدان قرار دیا۔
پرینکا نے سوشل میڈیا پر لکھا
"ہندوستان دنیا کے پہلے ممالک میں شامل تھا جس نے نومبر 1988 میں فلسطین کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس وقت اور درحقیقت، فلسطینی عوام کی بہادرانہ جدوجہد کے دوران، ہم نے بین الاقوامی سطح پر حق کے لیے کھڑے ہو کر اور انسانیت اور انصاف کی اقدار کو برقرار رکھ کر دنیا کو راستہ دکھایا تھا۔ یہ ہمارے پہلے کے جرأت مندانہ موقف سے ایک المناک کمی ہے۔"
India was among the first few countries in the world to recognise Palestine as a state in November, 1988.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 21, 2025
At the time, and in fact, all along the valiant struggle of the Palestinian people, we showed the world the way by standing for what was right and upholding the values of…
کانگریس قائدین نے پرینکا گاندھی کے موقف کی تائید کی۔ پیر کے روز، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے پرینکا گاندھی کی مرکز پر تنقید کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی سفارت کاری خراب ہو گئی ہے۔
ہندوستان کی سفارت کاری میں ناکام
خبر رساں ایجنسی آئی اے این ایس سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ واقعی شرمناک ہے، یہ شرمناک ہے کہ ہندوستان اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، لیکن بالآخر فلسطین کی حمایت کے اپنے سابقہ موقف پر واپس آنا پڑا۔ یہاں کے بی جے پی لیڈر اسرائیل کی حمایت میں نعرے لگاتے ہیں، لیکن اسرائیل کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ ہماری پوری خارجہ پالیسی ختم ہو گئی ہے۔"
The Israeli state is committing genocide. It has murdered over 60,000 people, 18,430 of whom were children.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) August 12, 2025
It has starved hundreds to death including many children and is threatening to starve millions.
Enabling these crimes by silence and inaction is a crime in itself.
It…
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منوج کمار نے بھی پرینکا گاندھی کے بیان کا دفاع کیا اور مرکزی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا، "حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ ہم 20 ماہ تک خاموش کیوں رہے؟ جب پورا ملک فلسطین کی حمایت کر رہا تھا، تو ہندوستان اتنے عرصے سے کیوں دور رہا؟ ہماری لیڈر پرینکا گاندھی نے ایک اہم مسئلہ اٹھایا ہے۔"
کانگریس کے سینئر لیڈر ادت راج نے مزید الزام لگایا کہ عالمی سطح پر ہندوستان کی ساکھ ختم ہوگئی ہے۔ پرینکا گاندھی کی پوسٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ہندوستان کی خارجہ پالیسی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔" انہوں نے کہا کہ پرینکا گاندھی کا بیان فلسطین پر ہندوستان کے بنیادی موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے این ڈی اے حکومت پر ملک کے عالمی موقف کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔