ETV Bharat / bharat

پرینکا گاندھی نے فلسطین پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا، کانگریس لیڈروں نے کی حمایت

پرینکا گاندھی نے فلسطین کے تئیں ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کی ہے۔ کانگریس قائدین نے ان کے بیان کی تائید کی۔

congress leader backs priyanka gandhi attack on centres palestine policy Urdu News
پرینکا گاندھی وایناڈ میں اومن چنڈی میموریل آڈیٹوریم کی افتتاحی تقریب کے دوران (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 3:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تقریباً 22 ماہ سے تنازعہ جاری ہے۔ 12 اگست 2025 کو کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے سوشل میڈیا ایکس پر اس معاملے پر مرکزی حکومت کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے پوسٹ کیا۔ اتوار، 21 ستمبر کو، پرینکا نے ایک بار پھر فلسطین کے تئیں ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اسے شرمناک اور اخلاقی جرأت کا فقدان قرار دیا۔

پرینکا نے سوشل میڈیا پر لکھا

"ہندوستان دنیا کے پہلے ممالک میں شامل تھا جس نے نومبر 1988 میں فلسطین کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ اس وقت اور درحقیقت، فلسطینی عوام کی بہادرانہ جدوجہد کے دوران، ہم نے بین الاقوامی سطح پر حق کے لیے کھڑے ہو کر اور انسانیت اور انصاف کی اقدار کو برقرار رکھ کر دنیا کو راستہ دکھایا تھا۔ یہ ہمارے پہلے کے جرأت مندانہ موقف سے ایک المناک کمی ہے۔"

کانگریس قائدین نے پرینکا گاندھی کے موقف کی تائید کی۔ پیر کے روز، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ عمران مسعود نے پرینکا گاندھی کی مرکز پر تنقید کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی سفارت کاری خراب ہو گئی ہے۔

ہندوستان کی سفارت کاری میں ناکام

خبر رساں ایجنسی آئی اے این ایس سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ واقعی شرمناک ہے، یہ شرمناک ہے کہ ہندوستان اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، لیکن بالآخر فلسطین کی حمایت کے اپنے سابقہ ​​موقف پر واپس آنا پڑا۔ یہاں کے بی جے پی لیڈر اسرائیل کی حمایت میں نعرے لگاتے ہیں، لیکن اسرائیل کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ ہماری پوری خارجہ پالیسی ختم ہو گئی ہے۔"

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منوج کمار نے بھی پرینکا گاندھی کے بیان کا دفاع کیا اور مرکزی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا، "حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ ہم 20 ماہ تک خاموش کیوں رہے؟ جب پورا ملک فلسطین کی حمایت کر رہا تھا، تو ہندوستان اتنے عرصے سے کیوں دور رہا؟ ہماری لیڈر پرینکا گاندھی نے ایک اہم مسئلہ اٹھایا ہے۔"

کانگریس کے سینئر لیڈر ادت راج نے مزید الزام لگایا کہ عالمی سطح پر ہندوستان کی ساکھ ختم ہوگئی ہے۔ پرینکا گاندھی کی پوسٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "ہندوستان کی خارجہ پالیسی اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔" انہوں نے کہا کہ پرینکا گاندھی کا بیان فلسطین پر ہندوستان کے بنیادی موقف کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے این ڈی اے حکومت پر ملک کے عالمی موقف کو کمزور کرنے کا الزام لگایا۔

یہ بھی پڑھیں:

آزاد فلسطین ریاست کےلئے اقوام متحدہ میں قرارداد منظور، بھارت سمیت 142 ملکوں کی حمایت، اسرائیل-امریکہ کی مخالفت

اقوام متحدہ میں پہلی بار بھارت نے غزہ سے متعلق دیا بڑا بیان، امریکہ کو چونکادیا اور نیتن یاہو کو بھی کیا حیران

غزہ پر جارحیت بند نہیں ہوئی تو مزید حملے ہوں گے، یمن کے حوثی باغیوں نے اسرائیل پر تین ڈرون سے کیا حملہ

لڑکیوں کا فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ، بی جے پی نے بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا

بہتر ہے، ہمیں بھوک سے مرنے دو۔۔۔غزہ میں امداد کے متلاشی 85 فلسطینی جاں بحق

بھوک سے نڈھال فلسطینی، امداد کے انتظار میں گزر جاتا ہے دن۔۔تصویریں دیکھیں

فلسطینیوں کا درد: اگر ہٹلر یہودی ہوتا تو وہ اسرائیل کا بنجمن نیتن یاہو ہوتا

بھارت میں بھی غزہ کے حق میں احتجاج ہونے لگے، تصویریں دیکھیں

28 ممالک نے یک آواز ہو کر کہا غزہ جنگ فوری ختم ہونی چاہیے

غزہ میں بھوک سے 80 بچوں سمیت 101 افراد جاں بحق

For All Latest Updates

TAGGED:

PRIYANKA GANDHI PALESTINE CONFLICTPRIYANKA GANDHI PALESTINE SUPPORTPRIYANKA GANDHI ON PALESTINEISRAEL PALESTINE CONFLICTPRIYANKA GANDHI SUPPORT PALESTINE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.