مودی حکومت آر ٹی آئی قانون کو کر رہی ہے کمزور، جمہوریت اور شہری حقوق کو پہنچا رہی نقصان: کانگریس

کانگریس صدر کھرگے نے مودی حکومت پر RTI ایکٹ کو کمزور کرنے، جمہوریت کو کمزور کرنے اور شہری حقوق پر قدغن لگانے کا الزام لگایا۔

کانگریس صدر ملکارجن کھرگے (ANI File Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 12:51 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی: کانگریس نے اتوار کو مودی حکومت پر اطلاعات کے حق (آر ٹی آئی) ایکٹ 2005 کو "منظم طریقے سے کمزور" کرنے اور جمہوریت اور شہری حقوق کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔

ٹوئٹر پر ایک پوسٹ میں ملک ارجن کھرگے نے لکھا کہ 20 سال قبل کانگریس کی قیادت والی یو پی اے حکومت نے اس وقت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سونیا گاندھی کی قیادت میں شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دینے کے لیے آر ٹی آئی ایکٹ نافذ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، "گزشتہ 11 سالوں میں، مودی حکومت نے آر ٹی آئی ایکٹ کو منظم طریقے سے کمزور کیا ہے، جس سے جمہوریت اور شہری حقوق کو نقصان پہنچا ہے۔"

ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ

کانگریس صدر نے الزام لگایا کہ 2019 میں مودی حکومت نے آر ٹی آئی ایکٹ میں کٹوتی کی، انفارمیشن کمشنروں کی میعاد اور تنخواہوں پر پابندی لگا دی، اور خود مختار نگران اداروں کو ماتحت اہلکاروں کے لیے کم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، 2023 نے آر ٹی آئی کے مفاد عامہ کی دفعات کو کمزور کیا اور بدعنوانی کو چھپانے اور تحقیقات کو روکنے کے لیے رازداری کو ہتھیار بنایا۔

سنٹرل انفارمیشن کمیشن

کھرگے نے یہ بھی کہا کہ سنٹرل انفارمیشن کمیشن طویل عرصے سے چیف انفارمیشن کمشنر کے بغیر کام کر رہا ہے۔ یہ اہم عہدہ گزشتہ 11 سالوں میں ساتویں مرتبہ خالی ہوا ہے اور کمیشن میں کل آٹھ اسامیاں 15 ماہ سے خالی پڑی ہیں۔ اس سے اپیلوں کا عمل رک گیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو انصاف سے محروم کر دیا گیا ہے۔

"کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں" خوفناک پالیسی

انہوں نے کہا کہ ایک خوفناک پالیسی "کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں" جیسا بہانہ اب موجود ہے، جس کے تحت حکومت احتساب سے بچنے کے لیے COVID اموات، NSSO 2017-18، ASUSE 2016-2020، PM CARES، اور دیگر معاملات سے متعلق معلومات کو چھپا رہی ہے۔

آر ٹی آئی قانون کے مکمل تحفظ کو یقینی بنایا جائے

کھرگے نے دعویٰ کیا کہ 2014 سے لے کر اب تک 100 سے زیادہ آر ٹی آئی کارکنان کو سچ بولنے والوں کو ڈرانے اور اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے قتل کیا جا چکا ہے۔

انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جمہوریت میں شفافیت، جوابدہی اور شہری حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آر ٹی آئی قانون کے مکمل تحفظ اور مضبوط نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔

