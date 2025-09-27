'ہدایات پر عمل کریں، ورنہ...'، سپریم کورٹ نے حراست میں موت کے معاملے میں مدھیہ پردیش حکومت کو کیا خبردار
سپریم کورٹ نے کہا کہ حراستی موت کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے۔
Published : September 27, 2025 at 6:57 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے بدھ کو مدھیہ پردیش حکومت کو خبردار کیا کہ اگر اس نے اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو اسے توہین عدالت کی درخواست کے تحت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ معاملہ دو پولیس افسران کی گرفتاری سے متعلق ہے جو حراستی موت کے مقدمے میں ملزم ہونے کے بعد سے مفرور ہیں۔
یہ معاملہ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور آر مہادیون کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے کہا، "ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کی سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کریں، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ان ہدایات کو کیسے نافذ کرنا ہے۔"
توہین عدالت کی درخواست کے تحت نتائج
بنچ نے مزید کہا، "اگر ان پر عمل نہیں کیا گیا تو توہین عدالت کی درخواست کے تحت نتائج ہوں گے۔ ہم توہین عدالت ایکٹ کے تحت الزامات طے کریں گے اور نتائج کا سامنا کریں گے۔" بنچ نے واضح کیا کہ اگر اس کی ہدایت کی تعمیل میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ کر متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کے الزامات دائر کر سکتا ہے۔
تفتیشی افسر نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ انہوں نے 30 جون کو کیس کی تفتیش سنبھالی اور 2 جولائی کو ایک پولیس افسر کو گرفتار کیا جو مبینہ طور پر حراست میں تشدد میں ملوث تھا، جیسا کہ عینی شاہد کے بیان میں کہا گیا ہے، جو اس وقت جیل میں ہے۔
حراستی موت کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جانا چاہیے
سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا تعلق صرف اس کی ہدایت کی تعمیل سے ہے اور حراستی موت کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ بنچ نے پوچھا کہ آپ انہیں گرفتار کرنے سے کیوں قاصر ہیں؟ اور مزید کہا کہ ایک ملزم کو گرفتار کرنا کافی نہیں ہے تمام ملزمین کو گرفتار کیا جائے۔
دلائل سننے کے بعد، بنچ نے کہا کہ وہ ایک موقع دے رہا ہے اور توہین کے الزامات لگانے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ عدالت نے کہا، "آئندہ تعطیلات کے پیش نظر، ہم ہدایت دیتے ہیں کہ جواب دہندگان اس عدالت کی طرف سے جاری کردہ مندرجہ بالا ہدایت کی تعمیل کو یقینی بنائیں اور 7 اکتوبر کو یا اس سے پہلے تعمیل کے بارے میں ایک حلف نامہ داخل کریں، جس کی ایک کاپی درخواست گزار کے وکیل کو پیش کی جائے۔"
معاملہ 8 اکتوبر کو درج کیا جانا چاہیے
بنچ نے کہا کہ تعمیل کی صورت میں، درخواست گزار کا وکیل اس کا ذکر کر سکتا ہے تاکہ معاملہ 8 اکتوبر کو درج کیا جا سکے۔ بنچ نے ریاست اور ڈی جی پی کو ہدایت دی کہ وہ سی بی آئی کو تمام متعلقہ معلومات فراہم کریں اور خبردار کیا کہ اگر اس کی ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا تو وہ توہین کے الزامات عائد کرنے کی کارروائی شروع کر سکتا ہے۔
قبل ازیں 25 ستمبر کو عدالت نے حراست میں موت کے معاملے میں ملزم پولیس افسران کو معطل کرنے پر سی بی آئی اور مدھیہ پردیش حکومت کے ساتھ ناراضگی ظاہر کی تھی۔ ریاستی حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے بنچ نے پوچھا کہ افسران اتنے مہینوں سے ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کر رہے اور آپ خاموش ہیں؟
سی سی ٹی وی کیمروں کے بغیر تھانے میں رکھا گیا
قابل ذکر ہے کہ 24 سالہ دیوا پاردھی کو اس کے چچا کے ساتھ مل کر 14 جولائی 2024 کو ان کی شادی کی تقریب سے زبردستی اغوا کر لیا گیا تھا، پولیس افسران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ چوری کے ایک معاملے میں ملوث ہیں۔ اس کے چچا، گنگارام پاردھی، اکلوتے عینی شاہد، نے بتایا کہ دیوا کو سی سی ٹی وی کیمروں کے بغیر تھانے میں رکھا گیا تھا۔ اسے حراست میں بار بار تشدد کا نشانہ بنایا گیا، رسیوں سے پیٹا گیا اور چھت سے الٹا لٹکایا گیا۔ اس کا دم گھوٹنے کی کوشش میں اس پر بار بار پانی ڈالا گیا۔
اس کے چچا نے دعویٰ کیا کہ پولیس اہلکار اس میں موت کا خوف پیدا کرنا چاہتے تھے اور اس سے زبردستی اعتراف جرم کرانا چاہتے تھے اور انہوں نے اسے تقریباً تین گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا۔ پاردھی تشدد برداشت نہ کرسکا اور پولیس اہلکاروں کے سامنے مر گیا۔