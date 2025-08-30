ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی پر نازیبا تبصرہ معاملے میں راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے خلاف مقدمہ درج - HATE SPEECH FOR PM MODI

مظفر پور کی سی جے ایم عدالت نے راہل اور تیجسوی سمیت کئی لوگوں کے خلاف شکایت کو قبول کر لیا ہے۔

مظفر پور: بہار کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی ماں پر نازیبا تبصرہ معاملے میں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور بہار کے قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو پر کیس درج ہو گیا ہے۔ بہار کے مظفر پور کی سی جے ایم عدالت نے ان دونوں لیڈروں اور دیگر لوگوں کے خلاف دائر شکایت کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت 11 ستمبر سنہ 2025 کو ہوگی۔ یہ تنازع دربھنگہ میں منعقد ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران اسٹیج سے کیے گئے نازیبا ریمارکس سے متعلق ہے۔

راہل گاندھی تیجسوی کے لیے مشکلات میں اضافہ

مظفر پور میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سی جے ایم کورٹ نے اس سلسلے میں دائر کی گئی درخواست کو قبول کرتے ہوئے سماعت کی 11 ستمبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس سے دونوں لیڈروں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

بی جے پی لیڈر نے مقدمہ درج کیا

یہ شکایت وکیل اور بی جے پی لیڈر انل کمار سنگھ نے دائر کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ دربھنگہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں کانگریس اور آر جے ڈی کے کارکنوں کو کھلے اسٹیج سے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی آنجہانی ماں کے خلاف نازیبا تبصرہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔

ویڈیو دیکھ کر تکلیف پہنچی

انل کمار سنگھ نے شکایت میں کہا کہ 28 اگست کی شام وہ اپنے چیمبر میں سوشل میڈیا پر ووٹر ادھیکار یاترا کا ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران یہ متنازع تبصرہ سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک ہے اور انہیں اس سے شدید دکھ پہنچا ہے۔

شکایت کنندہ انل کمار سنگھ نے کہا کہ "یہ تبصرہ بہت شرمناک ہے۔ مجھے اس سے بہت دکھ پہنچا ہے۔ اس تناظر میں میں نے ایک شکایت درج کرائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کارکنوں نے صرف راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے اشتعال اور سازش کے تحت ملک کے وزیر اعظم اور ان کی ماں کے لیے بدسلوکی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔"

اشتعال انگیزی اور سازش کا الزام

شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی اشتعال انگیزی اور سازش کے تحت ہی ان کے پارٹی کارکنوں نے ملک کے وزیر اعظم اور ان کی ماں کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ عدالت نے اس سنگین معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سماعت 11 ستمبر کو مقرر کی ہے۔

سیاست بھی گرم

یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد بہار کی سیاست گرم ہوگئی ہے۔ این ڈی اے قائدین نے اسے اپوزیشن کی سطحی سیاست قرار دیتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا اور راہل گاندھی اور تیجسوی یادو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف کانگریس نے اس واقعے کو بی جے پی کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ جس نے گالی دی وہ کانگریس کا کارکن نہیں ہے۔ یہ معاملہ سیاسی گلیاروں میں سب سے موضوع بحث بن گیا ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ انتخابی سیاست کو مزید تیز کر سکتا ہے۔

TAGGED:

