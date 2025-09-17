اب ای وی ایم پر امیدواروں کی رنگین فوٹو اور جلی حروف میں درج ہوگا نام، بہار انتخابات سے شروعات
ای وی ایم پر اب امیدواروں کی رنگین تصاویر ہوں گی۔ آسانی سے پڑھنے کیلئے ان کے نام بھی جلی حروف میں نظر آئیں گے۔
نئی دہلی: ای وی ایم بیلٹ پیپر پر اب امیدواروں کی رنگین تصویریں لگیں گی، جس میں امیدوار کا چہرہ تصویر کے تین چوتھائی حصے پر ہوگا۔ امیدواروں کے نام بھی جلی حروف میں چھاپے جائیں گے تاکہ ووٹر اچھی طرح سے پڑھ اور دیکھ سکیں۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ECI) نے الیکشنز رولز 1961 کے رول 49B کے تحت موجودہ رہنما خطوط میں ترمیم کی ہے۔ اس کا مقصد ای وی ایم بیلٹ پیپر کو دیکھنے اور پڑھنے کے لیے مزید آسان بنانا ہے۔
بدھ کو ای سی آئی کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ امیدوار/نوٹا کے سیریل نمبر بھارتی ہندسوں کی بین الاقوامی شکل میں پرنٹ کیے جائیں گے۔ نمایاں کرنے کے لیے فونٹ کا سائز 30 ہوگا اور نام جلی حروف (بولڈ) میں لکھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق، اس کی شروعات بہار اسمبلی انتخابات سے ہوگی اور بعد کے انتخابات میں بھی اس ای وی ایم بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد انتخابی عمل کو ہموار اور بہتر بنانا اور ووٹرز کی سہولت کو بڑھانا ہے، اور یہ کمیشن کی جانب سے گذشتہ چھ ماہ میں کیے گئے 28 اقدامات کے مطابق ہے۔
نئی ہدایات کے مطابق ای وی ایم بیلٹ پیپر 70 جی ایس ایم پیپر پر پرنٹ کیے جائیں گے۔ ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے لیے مخصوص آر جی بی ویلیو کے ساتھ گلابی رنگ کا کاغذ استعمال کیا جائے گا۔ کمیشن نے کہا کہ یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام امیدواروں/نوٹا کے نام ایک ہی فونٹ اور یکساں فونٹ سائز میں پرنٹ کیے جائیں گے، تاکہ پڑھنے میں آسانی کو یقینی بنایا جاسکے۔
