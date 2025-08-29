ETV Bharat / bharat

اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں بادل پھٹنے سے بڑی تباہی، کئی لوگ لاپتہ، متعدد مکانات اور گاڑیاں بہہ گئیں - UTTARAKHAND CLOUDBURST

آفت زدہ بسوکیدار علاقے میں راحت رسانی کا کام جاری ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اور پولیس اہلکار مصروف عمل ہیں۔

اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں بادل پھٹنے سے بڑی تباہی
اتراکھنڈ کے رودرپریاگ میں بادل پھٹنے سے بڑی تباہی (Photo courtesy : District Administration)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 29, 2025 at 10:32 AM IST

Updated : August 29, 2025 at 12:17 PM IST

4 Min Read

رودرپریاگ: اتراکھنڈ کے رودرپریاگ ضلع میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بسوکیدار تحصیل کے تحت بڑیتھ ڈنگر توک علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد آنے والے ملبے سے بھاری نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے امداد اور راحت رسانی کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔

بادل پھٹنے سے تباہی

رودرپریاگ ضلع انتظامیہ سے موصولہ ابتدائی جانکاری کے مطابق سیور علاقے میں ایک مکان کو نقصان پہنچا ہے اور ایک بولیرو گاڑی بہہ گئی ہے۔ بڑیتھ، بگڑدھار اور تال جامنی گاؤں کے دونوں طرف ندی میں بڑی مقدار میں پانی اور ملبہ آنے کی اطلاع ملی ہے۔ وہیں کمانا علاقے میں بھی زرعی اراضی اور سڑک پر بڑے پتھر اور ملبہ آنے کی اطلاع ہے۔ وہیں ارکھنڈ علاقے میں مچھلی کے تالاب اور پولٹری فارم بہہ گئے ہیں۔

اسی کے ساتھ ہی چھینا گڑھ کے بازار علاقے میں ملبہ جمع ہونے اور گاڑیوں کے بہہ جانے کی بھی خبر ہے۔ چھینا گڑھ اور ڈوگر گاؤں میں کچھ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ وہیں جولا بڑیتھ میں بھی کچھ لوگوں کے کمشدہ ہونے کی خبر ہے۔

وزیر اعلیٰ دھامی کا اظہار افسوس

وہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'رودرپریاگ ضلع کے تحصیل بسوکیدار علاقے اور چمولی ضلع کے دیول علاقے کے تحت بڑیتھ ڈنگر توک میں بادل پھٹنے سے کچھ خاندانوں کے ملبے میں پھنس جانے کی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے راحت اور بچاؤ کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے، میں اس سلسلے میں حکام سے مسلسل رابطے میں ہوں، میں نے ڈیزاسٹر سیکریٹری اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس سے بات کی ہے اور ریسکیو آپریشن کو موثر طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں۔

ریسکیو میں مصروف سرکاری ایجنسیاں

رودرپریاگ ضلع انتظامیہ متاثرہ لوگوں کو فوری مدد فراہم کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور محکمہ محصولات کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاموں میں لگاتار مصروف ہیں۔

رودرپریاگ کے ضلع مجسٹریٹ پرتیک جین ڈیزاسٹر کنٹرول روم کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آفت زدہ علاقوں میں ضلع سطح کے افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے راحت اور بچاؤ کاموں کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ہدایات دی ہیں۔

سڑک کو بحال کرنے کی کوششیں جاری

ضلع مجسٹریٹ کی سربراہی میں تمام ضلع سطح کے افسران ضلع ڈیزاسٹر کنٹرول روم میں مسلسل باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں این ایچ، پی ڈبلیو ڈی، پی ایم جی ایس وائی کی مختلف ٹیمیں سڑکوں کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ آفت زدہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ریسکیو ٹیمیں بھیجی جارہی ہیں۔ ضلع سطح سے مختلف افسران کو متعلقہ ریونیو انسپکٹر اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ فوری کارروائی کے لیے متاثرہ دیہات میں بھیجا گیا ہے۔

پہاڑوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے الکنندہ میں بھی طغیانی ہے۔ بدری ناتھ قومی شاہراہ پر سروباگڑھ کے قریب منی گوا بیچ پر الکنندا کا پانی ہائی وے پر آگیا ہے۔ کئی مقامات پر شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ریاست بھر میں سڑکوں پر آمد و رفت ٹھپ پڑ گئی ہے۔ کئی قومی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ کی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے کام میں مصروف ہیں۔

مزید پڑھیں:

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

کشتواڑ سانحہ: بادل پھٹنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی، برآمد ہونے والے پانچ اعضاء کو محفوظ کر لیا گیا

رودرپریاگ: اتراکھنڈ کے رودرپریاگ ضلع میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بسوکیدار تحصیل کے تحت بڑیتھ ڈنگر توک علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد آنے والے ملبے سے بھاری نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے امداد اور راحت رسانی کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔

بادل پھٹنے سے تباہی

رودرپریاگ ضلع انتظامیہ سے موصولہ ابتدائی جانکاری کے مطابق سیور علاقے میں ایک مکان کو نقصان پہنچا ہے اور ایک بولیرو گاڑی بہہ گئی ہے۔ بڑیتھ، بگڑدھار اور تال جامنی گاؤں کے دونوں طرف ندی میں بڑی مقدار میں پانی اور ملبہ آنے کی اطلاع ملی ہے۔ وہیں کمانا علاقے میں بھی زرعی اراضی اور سڑک پر بڑے پتھر اور ملبہ آنے کی اطلاع ہے۔ وہیں ارکھنڈ علاقے میں مچھلی کے تالاب اور پولٹری فارم بہہ گئے ہیں۔

اسی کے ساتھ ہی چھینا گڑھ کے بازار علاقے میں ملبہ جمع ہونے اور گاڑیوں کے بہہ جانے کی بھی خبر ہے۔ چھینا گڑھ اور ڈوگر گاؤں میں کچھ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ وہیں جولا بڑیتھ میں بھی کچھ لوگوں کے کمشدہ ہونے کی خبر ہے۔

وزیر اعلیٰ دھامی کا اظہار افسوس

وہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'رودرپریاگ ضلع کے تحصیل بسوکیدار علاقے اور چمولی ضلع کے دیول علاقے کے تحت بڑیتھ ڈنگر توک میں بادل پھٹنے سے کچھ خاندانوں کے ملبے میں پھنس جانے کی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے راحت اور بچاؤ کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے، میں اس سلسلے میں حکام سے مسلسل رابطے میں ہوں، میں نے ڈیزاسٹر سیکریٹری اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس سے بات کی ہے اور ریسکیو آپریشن کو موثر طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں۔

ریسکیو میں مصروف سرکاری ایجنسیاں

رودرپریاگ ضلع انتظامیہ متاثرہ لوگوں کو فوری مدد فراہم کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور محکمہ محصولات کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاموں میں لگاتار مصروف ہیں۔

رودرپریاگ کے ضلع مجسٹریٹ پرتیک جین ڈیزاسٹر کنٹرول روم کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آفت زدہ علاقوں میں ضلع سطح کے افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے راحت اور بچاؤ کاموں کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ہدایات دی ہیں۔

سڑک کو بحال کرنے کی کوششیں جاری

ضلع مجسٹریٹ کی سربراہی میں تمام ضلع سطح کے افسران ضلع ڈیزاسٹر کنٹرول روم میں مسلسل باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں این ایچ، پی ڈبلیو ڈی، پی ایم جی ایس وائی کی مختلف ٹیمیں سڑکوں کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ آفت زدہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ریسکیو ٹیمیں بھیجی جارہی ہیں۔ ضلع سطح سے مختلف افسران کو متعلقہ ریونیو انسپکٹر اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ فوری کارروائی کے لیے متاثرہ دیہات میں بھیجا گیا ہے۔

پہاڑوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے الکنندہ میں بھی طغیانی ہے۔ بدری ناتھ قومی شاہراہ پر سروباگڑھ کے قریب منی گوا بیچ پر الکنندا کا پانی ہائی وے پر آگیا ہے۔ کئی مقامات پر شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ریاست بھر میں سڑکوں پر آمد و رفت ٹھپ پڑ گئی ہے۔ کئی قومی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ کی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے کام میں مصروف ہیں۔

مزید پڑھیں:

بادل پھٹنا کیا ہوتا ہے؟ بادل کب پھٹتے ہیں اور اس سے خود کو کیسے بچایا جائے، جانیے سب کچھ

کشتواڑ سانحہ: بادل پھٹنے سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 65 تک پہنچ گئی، برآمد ہونے والے پانچ اعضاء کو محفوظ کر لیا گیا

Last Updated : August 29, 2025 at 12:17 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RUDRAPRAYAG DISASTERCLOUDBURST IN BUSUKEDAR RUDRAPRAYAGRUDRAPRAYAG CLOUD BURST DEVASTATIONاتراکھنڈ میں بادل پھٹنے سے تباہیUTTARAKHAND CLOUDBURST

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.