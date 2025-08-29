رودرپریاگ: اتراکھنڈ کے رودرپریاگ ضلع میں بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بسوکیدار تحصیل کے تحت بڑیتھ ڈنگر توک علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد آنے والے ملبے سے بھاری نقصان کی اطلاع ملی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے امداد اور راحت رسانی کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے۔
بادل پھٹنے سے تباہی
رودرپریاگ ضلع انتظامیہ سے موصولہ ابتدائی جانکاری کے مطابق سیور علاقے میں ایک مکان کو نقصان پہنچا ہے اور ایک بولیرو گاڑی بہہ گئی ہے۔ بڑیتھ، بگڑدھار اور تال جامنی گاؤں کے دونوں طرف ندی میں بڑی مقدار میں پانی اور ملبہ آنے کی اطلاع ملی ہے۔ وہیں کمانا علاقے میں بھی زرعی اراضی اور سڑک پر بڑے پتھر اور ملبہ آنے کی اطلاع ہے۔ وہیں ارکھنڈ علاقے میں مچھلی کے تالاب اور پولٹری فارم بہہ گئے ہیں۔
اسی کے ساتھ ہی چھینا گڑھ کے بازار علاقے میں ملبہ جمع ہونے اور گاڑیوں کے بہہ جانے کی بھی خبر ہے۔ چھینا گڑھ اور ڈوگر گاؤں میں کچھ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ وہیں جولا بڑیتھ میں بھی کچھ لوگوں کے کمشدہ ہونے کی خبر ہے۔
وزیر اعلیٰ دھامی کا اظہار افسوس
जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर…— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 29, 2025
وہیں ریاست کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'رودرپریاگ ضلع کے تحصیل بسوکیدار علاقے اور چمولی ضلع کے دیول علاقے کے تحت بڑیتھ ڈنگر توک میں بادل پھٹنے سے کچھ خاندانوں کے ملبے میں پھنس جانے کی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے راحت اور بچاؤ کا کام جنگی بنیادوں پر جاری ہے، میں اس سلسلے میں حکام سے مسلسل رابطے میں ہوں، میں نے ڈیزاسٹر سیکریٹری اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس سے بات کی ہے اور ریسکیو آپریشن کو موثر طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہدایات دی ہیں۔
💢लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है, थानाध्यक्ष अगस्त्यमुनि के नेतृत्व में पुलिस द्वारा अगस्त्यमुनि क्षेत्र में अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। pic.twitter.com/NyeAlJm7AY— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) August 29, 2025
ریسکیو میں مصروف سرکاری ایجنسیاں
رودرپریاگ ضلع انتظامیہ متاثرہ لوگوں کو فوری مدد فراہم کرنے اور انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، پولیس اور محکمہ محصولات کی ٹیمیں راحت اور بچاؤ کاموں میں لگاتار مصروف ہیں۔
رودرپریاگ کے ضلع مجسٹریٹ پرتیک جین ڈیزاسٹر کنٹرول روم کے حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ آفت زدہ علاقوں میں ضلع سطح کے افسران کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ نے راحت اور بچاؤ کاموں کو مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے ہدایات دی ہیں۔
سڑک کو بحال کرنے کی کوششیں جاری
ضلع مجسٹریٹ کی سربراہی میں تمام ضلع سطح کے افسران ضلع ڈیزاسٹر کنٹرول روم میں مسلسل باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں این ایچ، پی ڈبلیو ڈی، پی ایم جی ایس وائی کی مختلف ٹیمیں سڑکوں کی بحالی کے کام میں مصروف ہیں۔ آفت زدہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے متبادل راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ریسکیو ٹیمیں بھیجی جارہی ہیں۔ ضلع سطح سے مختلف افسران کو متعلقہ ریونیو انسپکٹر اور دیگر اہلکاروں کے ساتھ فوری کارروائی کے لیے متاثرہ دیہات میں بھیجا گیا ہے۔
लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनन्दा व मन्दाकिनी नदी के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई है। रुद्रप्रयाग पुलिस और प्रशासन की टीमों के द्वारा आम-जनमानस को नदी किनारे न जाने व सुरक्षित स्थानों पर जाने हेतु सूचित किया जा रहा है। #RudraprayagPolice #UttarakhandPolice pic.twitter.com/TPXNtzjPh2— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) August 29, 2025
پہاڑوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے الکنندہ میں بھی طغیانی ہے۔ بدری ناتھ قومی شاہراہ پر سروباگڑھ کے قریب منی گوا بیچ پر الکنندا کا پانی ہائی وے پر آگیا ہے۔ کئی مقامات پر شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ریاست بھر میں سڑکوں پر آمد و رفت ٹھپ پڑ گئی ہے۔ کئی قومی شاہراہیں بند کر دی گئی ہیں۔ محکمہ تعمیرات عامہ کی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور سڑکیں کھولنے کے کام میں مصروف ہیں۔
