حیدرآباد: بھارت کے پہاڑی علاقوں میں گزشتہ چند روز سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی ہے۔ کئی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے اور نشیبی اور پہاڑی علاقوں میں معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بادل پھٹنے سے آنے والے اچانک سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرنے اور لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایسے میں آج اس خبر کے ذریعے ہم جانیں گے کہ اچانک بادل پھٹنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ دوسروں کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے۔
ان باتوں کو ذہن میں رکھیں
اگر آپ کو اچانک سیلاب کا شبہ ہو تو فوراً اونچی جگہ پر چلے جائیں۔
اپنی حفاظت کو مدنظر رکھتے ہوئے، اپنے اردگرد کے لوگوں کو خبردار کریں اور جہاں تک ممکن ہو، سب کے ساتھ اونچی جگہ پر چلے جائیں۔
پانی کا تیز بہاؤ آپ کو نیچے لے جا سکتا ہے، لہذا بہتے ہوئے سیلابی پانی سے دور رہنے کی پوری کوشش کریں۔
شدید بارش کے دوران، اپنا NOAA ویدر ریڈیو، مقامی ٹیلی ویژن، یا مقامی ریڈیو سنیں۔
اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے تو فوراً اونچی جگہ پر چلے جائیں۔
گرج یا ٹرین جیسی دور کی آوازوں کو غور سے سنیں، خاص طور پر وادیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے۔
اگر آپ کو ان علاقوں میں پانی کی اچانک ندی نظر آتی ہے جو عام طور پر خشک یا ہمیشہ کے لیے خشک ہوتے ہیں، تو یہ آنے والے سیلاب کی علامت ہو سکتی ہے، اس لیے فوراً اونچی زمین پر چلے جائیں۔
تیز رفتار پانی آپ کو بہا سکتا ہے۔ اس لیے سیلاب کے دوران بہتے پانی کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں۔
اپنی گاڑی کے ساتھ سیلاب کے پانی کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک فٹ پانی زیادہ تر مسافر گاڑیوں کو بہا سکتا ہے، اور بڑے ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کو بہانے کے لیے دو فٹ پانی کافی ہے۔
کسی آفت سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں ضروری ہدایات کے لیے EAS کی نشریات سنیں
اپنے NOAA آل ہیزڈز ویدر ریڈیو یا دیگر ایمرجنسی الرٹ سسٹم (EAS) براڈکاسٹرز کو کسی آفت سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں ہنگامی خدمات کی ہدایات کے لیے سنیں۔
سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو فلڈ انشورنس کروانا چاہیے۔
ہو سکتا ہے کہ بہت سے مکان مالکان کو یہ معلوم نہ ہو کہ سیلاب جیسی آفات سے بچانے کے لیے ایک الگ انشورنس ہے۔ معیاری ہوم انشورنس پالیسیاں عام طور پر سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا احاطہ نہیں کرتی ہیں، اس لیے سیلاب سے بچاؤ کے لیے علیحدہ سیلاب انشورنس پالیسی حاصل کرنا ضروری ہے۔ سیلاب کی صورت میں آپ کی کوریج کیا ہوگی یہ جاننے کے لیے اپنے انشورنس ایجنٹ سے رابطہ کریں۔ نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام کے بارے میں مزید جانیں۔
نوٹ کرنے کے لیے نکات
اس وقت ملک بھر میں مانسون پوری طرح سے سرگرم ہے اور کئی ریاستوں میں اس کی تباہی دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے دہلی-این سی آر، یوپی، بہار، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ سمیت کئی ریاستوں میں موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بارش نے جموں و کشمیر سے لے کر پنجاب اور ہماچل تک 115 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ پہاڑی ریاستوں کی بات کریں تو وہاں کی صورتحال بہت سنگین ہے۔ وہاں ہر روز لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں ندیاں تیز ہو رہی ہیں۔ ایسے میں کسی بھی قسم کی آفت کے لیے ہر ممکن حد تک تیار اور چوکنا رہیں۔ اس کے ساتھ موسم کی ہر اپ ڈیٹ پر نظر رکھیں۔