لڑکیوں میں پہلی ماہواری موسمیاتی تبدیلی سے کتنا متاثر ہوتی ہے، تحقیق میں اہم خلاصہ، ماہواری کے پہلے آغاز کا باعث کیا ہے؟
Published : September 18, 2025 at 2:34 PM IST
نئی دہلی: ایک تحقیق کے مطابق موسمیاتی تبدیلی لڑکیوں کے پہلے ماہواری کے وقت کو متاثر کر سکتی ہے۔ زیادہ نمی ماہواری کے پہلے آغاز کا باعث بنتی ہے، جبکہ زیادہ درجہ حرارت اس میں تاخیر کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اداروں کے محققین، بشمول نارتھ ساؤتھ یونیورسٹی، نے 1992-93 اور 2019-21 کے دوران ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے (ڈی ایچ ایس) کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا اور ناسا کے موسمیاتی ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ 1992 سے 23,000 سے زیادہ جوابات اور 2019 سے 45,300 سے زیادہ جوابات کا تجزیہ کیا گیا۔ جریدے پلوز گلوبل پبلک ہیلتھ میں شائع ہونے والے تجزیے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مہاراشٹر کے علاوہ بھارت کی بیشتر ریاستوں میں لڑکیوں کو کم عمری میں ماہواری شروع ہو رہی ہے، جہاں ماہواری کے آغاز میں تاخیر ہوئی تھی۔
"یہ مطالعہ 1992 سے 2019 تک، ایک چوتھائی صدی کے دوران مختلف ہندوستانی ریاستوں میں ماہواری کے آغاز کی عمر کو متاثر کرنے والے عوامل کا جائزہ لیتا ہے، جس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور آبادیاتی عوامل نے ماہواری کے وقت کو کس طرح تشکیل دیا ہے،" مصنفین نے لکھا۔ "اعلی مخصوص نمی کا تعلق ماہواری کے پہلے آغاز سے تھا، جب کہ زیادہ درجہ حرارت بعد میں شروع ہونے سے وابستہ تھا،"۔
محققین نے مزید بتایا کہ دنیا بھر میں لڑکیوں میں ماہواری کے آغاز کی عمر میں تبدیلی آرہی ہے، خاص طور پر 20ویں صدی کے نصف آخر میں شروع ہونے کی کم عمر کے ساتھ۔ پچھلے مطالعات نے اس رجحان کو مختلف عوامل سے منسوب کیا ہے۔ ماحولیاتی عوامل میں موسمیاتی تبدیلی اور فضائی آلودگی شامل ہیں، جبکہ دیگر موٹاپے سے متعلق ہیں۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ نمی میں اضافہ عام طور پر صحت کی بنیادی حالتوں کو تبدیل کرکے ماہواری کے آغاز میں تاخیر کرتا ہے۔
تاہم، محققین نے کہا کہ مہاراشٹر میں لڑکیوں میں زیادہ درجہ حرارت اور ماہواری میں تاخیر کے درمیان تعلق گرمی کی طویل نمائش کی وجہ سے پیدا ہونے والے جسمانی تناؤ کی عکاسی کر سکتا ہے، جو ہارمون ریگولیشن کو متاثر کر سکتا ہے اور بلوغت میں تاخیر کر سکتا ہے۔ انہوں نے صحت پر آب و ہوا کے اثرات کی مسلسل نگرانی پر زور دیا، جو ماہواری کے وقت پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھنے اور کم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
ٹیم نے یہ بھی پایا کہ اعلیٰ تعلیم پہلے ماہواری سے منسلک ہو سکتی ہے، جو آبادی کے اثرات کی تجویز کرتی ہے۔ انہوں نے لکھا، "نتائج صحت عامہ کی مداخلتوں کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہیں جو صحت سے متعلق آگاہی کو فروغ دینے کے لیے غذائیت، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی، اور تعلیمی پروگراموں کو بہتر بناتے ہیں۔"
امریکی کمپنی آئی سی ایف انٹرنیشنل کے زیر انتظام، ڈی ایچ ایس پروگرام ہر پانچ سال بعد کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں قومی سطح پر نمائندہ سروے کرتا ہے، جس میں دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ماں اور بچے کی صحت پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔