ETV Bharat

وقف ترمیمی قانون پر آج بھی سپریم سماعت، وہ تین ترامیم جس پر عبوری روک لگ سکتی ہے؟ - WAQF AMENDMENT LAW 2025

وقف قانون پر سی جے آئی کے حکومت سے سخت سوالات، کیا آج قانون پر لگے گی عبوری روک؟ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 17, 2025 at 7:52 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 8:28 AM IST 6 Min Read

نئی دہلی: وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والی 70 سے زائد عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مرکز کی مودی حکومت سے سخت سوالات کیے۔ ان میں سے سپریم کورٹ کا ایک تبصرہ ایسا ہے جو حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ 70 منٹ تک چلی طویل بحث کے دوران عرضی گزاروں کے وکلاء اور حکومت کی جانب سے کئی دلائل پیش کیے گئے۔ ان سب کے بیچ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کئی تیکھے سوال کیے۔ آج بھی سپریم کورٹ سماعت کرے گا۔ ایسا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ، اگر مرکزی حکومت کے جواب سے سپریم کورٹ مطمئن نہیں ہوتا وقف ترمیمی قانون پر عبوری روک لگا سکتا ہے۔ تین ترامیم پر عبوری روک لگ سکتی ہے: بدھ کے روز ہوئی سماعت میں وقف ترمیمی قانون 2025 سے متعلق تین ترامیم پر عبوری روک لگائی جا سکتی تھی، لیکن مرکزی حکومت نے عبوری حکم سے قبل اس کے دلائل سنے جانے کی اپیل کی۔ وقت کی کمی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے سماعت ملتوی کر دی۔ جن تین ترامیم پر سپریم کورٹ عبوری روک لگا سکتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 1- وقف کی طرف سے استعمال کنندگان کی جائیدادوں کی منسوخی 2- وقف بورڈ میں غیر مسلم ارکان کی موجودگی 3- وقف جائیداد کے تنازعات میں کلکٹر کو دیئے گئے اختیارات کل ہوئی سماعت سے یہ تو واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ مرکزی حکومت کے ذریعہ وقف ایکٹ 1995 میں کیے گئے تین ترامیم سے مطمئن نہیں ہے اور عبوری روک لگائی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف ترامیم پر عبوری روک لگے گی یا عدالت عظمیٰ وقف ترمیمی قانون 2025 پر ہی عبوری روک لگا دے گی۔ سی جے آئی کے حکومت سے تیکھے سوالات: حالانکہ سماعت کے دوران دونوں جانب سے خوب دلائل پیش کیے گئے، لیکن سی جے آئی کے مرکزی حکومت سے پوچھے گئے سخت سوالات سے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ تین ترامیم پر عبوری روک لگائی جا سکتی ہے۔ صارف کو لے کر سب سے پہلے کپل سبل نے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، وقف سینکڑوں سال پہلے بنایا گیا تھا، اب وہ تین سو سال پرانی جائیداد کا وقف مانگیں گے، یہاں مسئلہ ہے۔' اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ وقف کو صارف نے کیوں ہٹایا، بہت پرانی مسجدیں ہیں۔ 14ویں اور 16ویں صدی کی ایسی مساجد موجود ہیں جن کے پاس سیل ڈیڈ رجسٹر نہیں ہوں گے۔ ایسی جائیدادوں کی رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ اگر اس طرح کے وقف کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو یہ تنازعہ طویل عرصے تک جاری رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ پرانے قانون کا کچھ غلط استعمال ہوا ہے، لیکن کچھ حقیقی وقف جائیدادیں ہیں۔ اگر آپ اسے ختم کرتے ہیں تو ایک مسئلہ بن جائے گا۔'

اس کے جواب میں مرکزی حکومت کی جانب سے تشار مہتا نے کہا کہ اگر کوئی جائیداد وقف جائیداد کے طور پر رجسٹرڈ ہے تو وہ وقف جائیداد ہی رہے گی۔ کسی کو رجسٹریشن سے نہیں روکا گیا ہے۔ 1923 میں آنے والے پہلے قانون میں بھی جائیداد کی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ 1954 اور 1995 میں بھی اسے لازمی قرار دیا گیا۔ 2013 میں ایک تبدیلی کی گئی جس میں بھی رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا۔ تشار مہتا کی دلیل پر سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ اگر کوئی جائیداد وقف صارف کے ذریعہ ہے اور رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا کیا ہوگا، جائیداد کا تنازعہ ہونے کا کیا مطلب ہے، انگریزوں سے پہلے رجسٹریشن کا کوئی انتظام نہیں تھا، ایسی صورت حال میں کیا ہوگا، اگر کوئی جائیداد صارف کے ذریعہ وقف ہے تو اس صورت حال میں کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے اس سوال پر تشار مہتا نے کہا، کلکٹر جائیدادوں کی جانچ کریں گے، اور اگر یہ سرکاری جائیداد پائی جاتی ہے تو اسے ریونیو ریکارڈ میں درست کیا جائے گا۔ اگر کسی کو کلکٹر کے فیصلے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹریبونل میں جا سکتا ہے۔ تشار مہتا کی اس دلیل پر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ وقف کی جائیداد کا صارف کے ذریعہ کیا ہوگا؟ تشار مہتا نے جواب دیا کہ اگر یہ رجسٹرڈ ہے تو یہ وقف جائیداد ہے، کئی جائیدادیں وقف کے نام پر صارف کے ذریعہ رجسٹرڈ ہیں۔ مرکزی حکومت کی دلیل پر سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا کہ ایک بات تو درست ہے کہ وقف کی جائیدادوں کا غلط استعمال کیا گیا، لیکن دوسری طرف وقف از صارف کی جائیداد بھی درست ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت سے جواب طلب کیا۔ تشار مہتا نے جواب دیا کہ دفعہ 81 کو دیکھا جائے۔ ٹریبونل ایک عدالتی ادارہ ہے۔ اس میں ایک جج اور ایک ایسا شخص ہوتا ہے جسے مسلم قانون کا علم ہو۔ عدالتی نظرثانی کو ختم نہیں کیا گیا۔ اب آج مرکزی حکومت سپریم کورٹ کی جانب سے پوچھے گئے سخت اور تیکھے سوالات پر اپنا حلف نامہ داخل کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبوری حکم آئے گا یا مرکزی حکومت اپنے جواب سے سپریم کورٹ کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یا پھر اگر مرکزی حکومت اطمینان بخش جواب نہیں داخل کرتی تو کیا سپریم کورٹ وقف ترمیمی قانون پر روک لگائے گا؟ کیا آج کی سماعت میں مرکزی حکومت کو سپریم کورٹ سے جھٹکا ملے گا؟ کیا وقف ترمیمی قانون کی مخالفت کر رہے عرضی گزاروں کو راحت ملے گی؟ یہ بھی پڑھیں: وقف ترمیمی قانون 2025، وقف ایکٹ 1995 سے کتنا مختلف ہے؟ یہاں جانیں مخالفت کی اہم وجوہات

