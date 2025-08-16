نئی دہلی: کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے سنیچر کو فلم 'لا پتہ لیڈیز' سے متاثر ایک اسپوفڈ ویڈیو شیئر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن پر 'ووٹ چوری' کے الزامات کو دہرایا اور لوگوں سے 'ووٹ چوری سے آزادی' مہم میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا، 'چوری چوری، چپکے چپکے اب اور نہیں، جنتا جگ گئی ہے۔'
ویڈیو میں ایک ادھیڑ عمر شخص پولیس اسٹیشن میں چوری کی شکایت درج کروانے پہنچتا ہے۔ ایک پولیس والا اس سے پوچھتا ہے، 'کیا چوری ہوئی ہے؟'، تو وہ جھجکتے ہوئے جواب دیتا ہے، ووٹ چوری ہوا ہے۔
ایک پولیس والا چونک کر پوچھتا ہے، 'یہ کیسے ممکن ہے؟' ویڈیو کا اختتام اس پیغام کے ساتھ ہوتا ہے، 'آپ کے ووٹ کی چوری آپ کے حق کی چوری ہے۔' یہ کلپ 'لاپتہ لیڈیز' کے ایک منظر پر مبنی ہے جہاں ایک شوہر اپنی بیوی کے بدلے جانے کی رپورٹ درج کرانے پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔
चोरी चोरी, चुपके चुपके…— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 16, 2025
अब और नहीं, जनता जाग गई है।#StopVoteChori pic.twitter.com/7mrheHSMh3
یہ ویڈیو کلپ کانگریس کے ذریعہ 'ووٹ چوری سے آزادی' مہم شروع کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس میں لوگوں سے الیکشن کمیشن اور بی جے پی کے ذریعہ مبینہ ووٹ چوری کے خلاف تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ اس سے قبل کانگریس پارٹی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں لوگوں سے مہم کی حمایت کے لیے سوشل میڈیا پر اپنی ڈسپلے پکچر (DP) کو تبدیل کرنے کی اپیل کی تھی۔
پوسٹ میں کہا گیا ہے، "یوم آزادی کے موقعے پر 'ووٹ چوری' سے آزادی کی مہم میں شامل ہوں۔ اپنا واٹس ایپ ڈی پی تبدیل کریں۔" 14 اگست کو بہار اسمبلی انتخابات سے پہلے راہل گاندھی نے ووٹر لسٹوں کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے خلاف 'مت داتا ادھیکار یاترا' شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے عوام سے اس عوامی تحریک میں شامل ہونے کی اپیل کی۔
راہل گاندھی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا، "17 اگست سے 'مت داتا ادھیکار یاترا' کے ساتھ ہم بہار کی سرزمین سے ووٹ چوری کے خلاف براہ راست لڑائی شروع کر رہے ہیں"۔ انہوں نے کہا، "یہ صرف انتخابی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جمہوریت، آئین اور 'ایک شخص، ایک ووٹ' کے اصول کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جنگ ہے۔ ہم پورے ملک میں ایک صاف ستھری ووٹر لسٹ کو یقینی بنائیں گے۔"
انہوں نے مزید کہا، "نوجوان، مزدور، کسان، ہر شہری، اٹھے اور اس عوامی تحریک میں شامل ہو۔ اس بار ووٹ چوروں کی شکست، عوام کی جیت، آئین کی جیت یقینی ہے۔" اس سے قبل سات اگست کو راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انتخابات ڈرامائی ہوتے ہیں۔ کرناٹک کے مہادیو پورہ اسمبلی حلقے میں ووٹنگ پر کانگریس کی تحقیق پیش کرتے ہوئے انہوں نے 100250 ووٹوں کی چوری کا الزام لگایا۔ دریں اثنا الیکشن کمیشن نے بارہا راہل گاندھی سے کہا کہ وہ 'ووٹ چوری' کے اپنے دعوے کی حمایت میں ایک دستخط شدہ حلف نامہ پیش کریں۔
