چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا آج سے دو روزہ دورۂ ہند، پی ایم مودی سے کریں گے ملاقات - CHINESE FOREIGN MINISTER IN INDIA

چینی وزیر خارجہ وانگ یی دو روزہ دورے پر بھارت آ رہے ہیں۔ اس دوران وہ پی ایم مودی سے ملاقات کریں گے۔

chinese foreign minister wang yi to meet pm modi during 2 day india visit Urdu News
ایس جے شنکر چینی وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2025 at 12:00 AM IST

نئی دہلی: وزارت خارجہ (MEA) کے مطابق، چینی وزیر خارجہ وانگ یی پیر سے شروع ہونے والے ہندوستان کے دو روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ منگل کو ہونے والی یہ میٹنگ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن (SCO) کی سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے پی ایم مودی کے چین کے مجوزہ دورے سے چند روز قبل ہو رہی ہے۔

وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے پہلے، وانگ وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے ساتھ الگ الگ بات چیت کریں گے، جس میں دونوں فریق سرحدی صورتحال، تجارت اور پروازوں کی خدمات کی بحالی سمیت کئی اہم مسائل پر بات چیت کر سکتے ہیں۔

بھارت چین تعمیر نو کے لیے کوششیں جاری

چینی وزیر خارجہ کے دورے کو وسیع پیمانے پر دونوں ہمسایہ ممالک کی جانب سے اپنے تعلقات کی تعمیر نو کے لیے جاری کوششوں کے ایک حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو 2020 میں وادی گلوان میں مہلک جھڑپوں کے بعد تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔

اس معاملے سے واقف کار لوگوں نے اتوار کو کہا کہ وانگ کے دورے کے دوران، دونوں فریق اپنی متنازعہ سرحد پر دیرپا امن اور استحکام کے لیے اعتماد سازی کے نئے اقدامات پر تبادلۂ خیال کر سکتے ہیں۔

بھارت امریکہ تعلقات میں کشیدگی کے درمیان ملاقات

وانگ کے دورے کو اس لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے ہندوستانی اشیاء پر ٹیرف کو دوگنا کرکے 50 فیصد کرنے کے بعد ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان آیا ہے، جس میں روسی خام تیل کی خریداری پر 25 فیصد اضافی جرمانہ بھی شامل ہے۔

وزارت خارجہ نے دورے کی تفصیلات بتا دیں

وزارت خارجہ کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق چینی وزیر خارجہ پیر کی شام تقریباً 4.15 بجے نئی دہلی پہنچیں گے۔ وہ تقریباً 6 بجے جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد، وانگ اور این ایس اے ڈوول منگل کو صبح 11 بجے سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندے (SR) بات چیت کا ایک نیا ایڈیشن منعقد کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وانگ منگل کی شام 5.30 بجے وزیر اعظم مودی سے ان کی رہائش گاہ 7، لوک کلیان مارگ پر ملاقات کریں گے۔

غور طلب ہے کہ چینی وزیر خارجہ بنیادی طور پر این ایس اے ڈوول کے ساتھ خصوصی نمائندہ بات چیت کے 24ویں دور کے لیے ہندوستان آئیں گے۔ وانگ اور ڈوول سرحدی مذاکرات کے لیے نامزد خصوصی نمائندے ہیں۔

اعتماد سازی کے نئے اقدامات پر غور کیے جانے کی توقع

ذرائع نے بتایا کہ توقع ہے کہ دونوں فریقین لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ اعتماد سازی کے نئے اقدامات پر تبادلۂ خیال کریں گے۔ اگرچہ دونوں فریقوں نے تصادم کے مقامات سے فوجیوں کو ہٹا لیا ہے، تاہم سرحد سے فرنٹ لائن فورسز کو واپس بلا کر صورتحال کو کم کرنا ابھی باقی ہے۔ اس وقت مشرقی لداخ کے علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر دونوں اطراف کے تقریباً 50,000 سے 60,000 فوجی تعینات ہیں۔

