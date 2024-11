ETV Bharat / bharat

یوم اطفال 2024: چلڈرنس ڈے کا تاریخی پس منظر اور بچوں پر نہرو کے بہترین اقوال

By ETV Bharat Urdu Team

3- "بچے باغ کی کلیوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کی پرورش احتیاط اور پیار سے کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ قوم کے مستقبل اور آنے والے کل کے شہری ہیں۔"

4- "بھارت میں بچوں کی بڑی فوج، کم از کم ظاہری طور پر، عدم تحفظ کے احساس یا یقین دہانی کی کمی کا شکار نظر نہیں آتی۔"

5- "کسی قوم کے بچے اس کی طاقت ہوتے ہیں۔ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ماضی کی میراث کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس کے نظریات کو حقیقت میں ڈھالتے ہیں۔"

یوم اطفال پر دیکھنے لائق پانچ فلمیں

1- دی ریڈ بلون (The Red Balloon) 1956، از البرٹ لاموریسی

2- گریو آف دی فائر فلائز (Grave of the Fireflies) 1988، از اساؤ تاکاہاٹا

3- چلڈرن آف ہیون (Children of Heaven) 1997، از ماجد مجیدی

4- ویئر از دی فرینڈس ہاؤس (Where Is the Friend's House?) 1987، از عباس کیاروستامی

5- ٹرٹلس کین فلائی (Turtles Can Fly) 2004، از بہمن غوبادی

