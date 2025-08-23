ETV Bharat / bharat

چار سالہ بچے کا اغوا اور قتل، لاش ٹرین کے ٹوائلٹ سے برآمد، معاملہ ممبئی سورت سے جڑا - BODY FOUND IN TRAIN TOILET

ٹرین کے ٹوائلٹ کے کوڑے دان سے ایک بچے کی لاش ملنے سے ریلوے انتظامیہ حیران ہے۔ جانچ جاری ہے۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 23, 2025 at 11:53 PM IST

ممبئی: کشی نگر ایکسپریس سے سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا ہے۔ ٹرین کے ٹوائلٹ سے چار سالہ بچے کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ لاش ٹوائلٹ کے کوڑے دان میں رکھ دی گئی تھی۔ کشی نگر ایکسپریس لوک مانیہ ٹرمینل ممبئی اور گورکھپور کے بیچ چلتی ہے۔

یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ٹرین اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد یارڈ میں پہنچ چکی تھی اور کلینر کوچ کی صفائی کر رہے تھے۔ لوک مانیہ تلک ٹرمینل پر اے سی کوچ کی صفائی جاری تھی کہ تبھی ایک صفائی ملازم نے یہ لاش دیکھی۔ اس کلینر نے فوراً اسٹیشن منیجر کو اس کی اطلاع دی۔ منیجر نے پولیس کو تمام جانکاری فراہم کر دی۔

کشی نگر ایکسپریس کے کوچ میں بچے کی لاش ملنے پر سنٹرل ریلوے کے سی پی آر او سوپرل نیلا نے میڈیا کو بتایا کہ آج صبح گورکھپور سے روانہ ہونے والی کشی نگر ایکسپریس، گاڑی نمبر 22537 لوک مانیہ تلک ٹرمینس پہنچی، جب صفائی عملہ ٹرین کی صفائی کر رہا تھا تو انہیں تھرڈ اے سی کی بی ٹو کوچ میں ایک بچے کی لاش ملی، جس کے بعد عملے نے بچے کی لاش کو اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹر نے بھی بچے کو مردہ قرار دے دیا۔ ہلاک شدہ بچے کی عمر تقریباً 3-4 سال بتائی جا رہی ہے۔ جی آر پی اور ریاستی سول پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ابتدا میں بچے کے گلے کے پاس کچھ نشانات ملے تھے اور اس کی حالت کافی خراب لگ رہی تھی۔

ممبئی ریلوے پولیس کمشنر راکیش کالاساگر نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جہاں ہمیں لوک مانیا تلک ٹرمینس (ایل ٹی ٹی) کے قریب کشی نگر ایکسپریس کے ایک کوچ کے باتھ روم میں تین سالہ بچے کی لاش ملی۔ یہ چار سالہ بچہ امرولی کا رہنے والا ہے۔ دو دن پہلے ہی اس کے اغوا کا مقدمہ امرولی میں درج کیا گیا تھا، لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ ہم ملزم کی تلاش کر رہے ہیں۔ بچے کی گردن پر چوٹ کا نشان دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم اس کا قریبی رشتہ دار ہے۔

اب تک جو جانکاری سامنے آئی ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق بچے کی ماں نے سورت شہر (گجرات) کے ایک پولیس اسٹیشن میں اپنے کزن کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ شکایت میں خاتون نے اپنے بچے کے اغوا کی اطلاع دی تھی۔ اس نے اپنے کزن کا نام وکاس شاہ (25 سال) بتایا ہے۔ ریلوے اور جی آر پی اس واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے تاکہ واقعے کی حقیقت سامنے آسکے۔

