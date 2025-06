ETV Bharat / bharat

انامیکا بیت الخلا کی صفائی کر کے سات مہینے میں لکھ پتی بن گئیں، پی ایم مودی نے کی ملاقات - MODI MEET SWACHHATA SAATHI ANAMIKA

پی ایم مودی صفائی کارکن 'سوچھتا ساتھی' انامیکا سے ملاقات کرتے ہوئے ( ETV Bharat )

Published : June 1, 2025 at 7:35 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 8:47 AM IST

چھندواڑہ (مہیندر رائے): وزیر اعظم نریندر مودی کو جب پتہ چلا کہ ایک خاتون بیت الخلا صاف کرکے سات مہینے میں لکھ پتی بن گئی تو وہ سیدھے اس خاتون سے ملنے پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے انامیکا سے پوچھا کہ وہ کب سے 'سوچھتا ساتھی' بنی ہیں اور اس مشن میں شامل ہونے کے بعد وہ کیسا محسوس کرتی ہیں۔ پھر کیا تھا، انامیکا رکنے والی نہیں تھی، اس نے پی ایم کے سامنے بھی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ واش آن وہیلز میں سوچھتا ساتھی ہیں انامیکا قبائلی ترقیاتی بلاک ہررئی کے دھنورا کی انامیکا بیلونشی گذشتہ سات مہینوں سے واش آن وہیل اسکیم سے وابستہ ہیں۔ وہ دیہی علاقوں میں جاتی ہے اور سرکاری اور عوامی اداروں کے بیت الخلاء صاف کرتی ہیں جس کے لیے انہیں اجرت ملتی ہے۔ انامیکا سات مہینے میں لکھ پتی بن گئیں انامیکا بیلونشی کا کہنا ہے کہ "دیہی علاقوں میں ان کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور فیملی کو روزی روٹی کے بحران کا سامنا تھا۔ اس کے بعد وہ چھندواڑہ ضلع انتظامیہ کی طرف سے سوچھ بھارت مشن کے تحت شروع کی جانے والی واش آن وہیل اسکیم سے جڑ گئیں۔ اس کی وجہ سے انہوں نے گذشتہ سات ماہ میں 2 لاکھ 10 ہزار روپے کمائے ہیں۔" صفائی کارکن 'سوچھتا ساتھی' انامیکا (ETV Bharat) کیسے ہوتی ہے کمائی؟

دراصل یہ پہل چھندواڑہ ضلع انتظامیہ نے کی ہے۔ جس کی وجہ سے دیہی علاقوں میں عوامی اور سرکاری اداروں کے بیت الخلاء کی صفائی کے لیے دیہی لوگوں کو جوڑا گیا ہے، جو بھی ادارہ صفائی کے لیے اس اسکیم سے جڑے کارکن 'سوچھتا ساتھی' کو بلاتا ہے، اسے 250 روپے سے لے کر 500 روپے تک ادا کرتا ہے۔ مودی نے انامیکا سے بات چیت کی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھوپال کے جمبوری میدان میں لوک ماتا دیوی اہلیہ بائی ہولکر کے 300ویں یوم پیدائش پر منعقدہ مہا سمیلن میں چھندواڑہ کی منفرد اور موثر اختراع 'واش آن وہیلز' کی تعریف کی۔ یہ اسکیم وزیر اعظم کو پروگرام میں پیش کی گئی تھی، جس میں چھندواڑہ کی سوچھتا ساتھی انامیکا بیلونشی نے حصہ لیا۔ انامیکا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان کے کام کے تئیں ان کے جوش و جذبے اور لگن کو سراہا۔ ان سے پوچھا کہ اسے سوچھتا ساتھی بنے کتنے مہینے گزر چکے ہیں اور ان کے تجربات سنے ہیں۔ واش آن وہیل اسکیم سے وابستہ لوگ (ETV Bharat) 26 ستمبر کو گورنر کے ذریعہ لانچ کیا گیا غور طلب ہے کہ 'واش آن وہیلز' اسکیم کو گورنر منگو بھائی پٹیل نے 26 ستمبر 2024 کو ضلع کی گرام پنچایت چھنڈی سے شروع کیا تھا۔ اب تک اس اسکیم کے تحت کل 27,228 بیت الخلاء کی صفائی کی جا چکی ہے، جن میں سے 19,331 انفرادی بیت الخلاء ہیں۔ اس سروس سے منسلک سوچھتا ساتھی کی کل آمدنی 25 لاکھ 60 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی ہے، اور سوچھتا ساتھی کی ماہانہ آمدنی 25 ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ریاست کے تمام اضلاع میں 'واش آن وہیلز' اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے ریاستی سطح کی ایک مربوط کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس کی سربراہی ضلع پنچایت چھندواڑہ کے سی ای او اگریم کمار کریں گے۔ یہ کمیٹی نہ صرف 'واش آن وہیلز' کے کام کاج کا مشاہدہ کرے گی بلکہ اس سے منسلک آن لائن درخواست کی فعالیت کا بھی تجزیہ کرے گی۔ مزید پڑھیں: وزیر اعظم مودی کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے الزام میں بہار کا ایک شخص گرفتار

