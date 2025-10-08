ETV Bharat / bharat

مدھیہ پردیش میں بچوں کی اموات کی تعداد بیس تک پہنچی، چھندواڑہ میں سترہ، بیتول میں دو اور پنڈھرنا میں ایک کی موت

چھندواڑہ میں زہریلے کھانسی کے شربت نے تباہی مچا دی، مرنے والوں کی تعداد 20 ہوگئی، بیٹی کی لاش گاؤں پہنچی، کہرام مچ گیا۔

chhindwara coldrif cough syrup 20 child death mohan yadav govt bear treatment expenses Urdu News
چھندواڑہ میں بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2025 at 11:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

چھندواڑہ، مدھیہ پردیش: بیٹی کی آمد سے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن آج اس کی رخصتی نے رونا دھونا اور نوحہ کناں کردیا ہے۔ زہریلے کھانسی کے شربت نے ڈیڑھ سالہ بیٹی دھانی کی جان بھی لے لی۔ دھانی کو جب بھی ہلکا سا بخار ہوتا، نوین اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اس بخار کے بعد ان کی ڈیڑھ سالہ بیٹی دھانی بھی چل بسی ہے۔

بچوں کی اموات کا سلسلہ لگاتار جاری

مدھیہ پردیش میں بچوں کی اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ریاست میں کھانسی کے شربت سے اب تک 20 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ چھندواڑہ میں 17، بیتول میں 2 اور پنڈھرنا میں ایک معصوم بچے کی موت ہوئی ہے۔ بچوں کی ہلاکت کے بعد انتظامیہ کی کارروائی جاری ہے۔ اندور کے سنور روڈ پر اے آر سی دوا ساز کمپنی کے پلانٹ پر چھاپے مارے گئے۔ یہاں ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی ٹیم کو فنگس سے متاثرہ پانی ملا جس سے کھانسی کا شربت تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ شربت گندے برتنوں میں رکھا گیا تھا۔ یہ گندا اور بدبودار شربت بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا۔

chhindwara coldrif cough syrup 20 child death mohan yadav govt bear treatment expenses Urdu News
گردے فیل ہونے سے بچے کی موت (ETV Bharat)

بچوں کی اموات کی تحقیقات میں تاخیر

دریں اثنا، مدھیہ پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ راجندر شکلا، جو چھندواڑہ پہنچے، نے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بچوں کی اموات کی تحقیقات میں تاخیر کی بھی وضاحت کی۔ اس دوران اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر امنگ سنگھار نے بچوں کی اموات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بچوں کو علاج کے لیے ملک کے بہتر اسپتالوں میں بھیجا جانا چاہیے۔

مدھیہ پردیش میں نہیں ناگپور میں علاج

ڈپٹی چیف منسٹر نے بچوں کی موت کے بعد چھندواڑہ ڈسٹرکٹ اسپتال کے سول سرجن کو ہٹا دیا۔ پانچ بچے اس وقت ناگپور کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جہاں انتظامی ٹیمیں ان کے اہل خانہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔

chhindwara coldrif cough syrup 20 child death mohan yadav govt bear treatment expenses Urdu News
بیٹی کی موت پر باپ کا رو رو کر برا حال (ETV Bharat)

دھانی گھر پہنچتے ہی کہرام مچ گیا

دھانی کو ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے والد نوین اسے ڈاکٹر پروین سونی کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے وہی نزلہ کم کرنے والا کھانسی کا شربت دھنی کے لیے تجویز کیا، جو کہ دینے کے بعد، گردے میں انفیکشن ہوا۔ اس کی حالت خراب ہونے پر اس کے والد اسے ناگپور لے گئے، لیکن ناگپور کے ڈاکٹر بھی اسے نہ بچا سکے۔ جیسے ہی ان کی بیٹی کی لاش ان کے گاؤں جوناپانی پہنچی، پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ باپ دروازے پر بیٹھا روتا رہا جب کہ ماں یہ جان کر کہ بیٹی واپس نہیں آئے گی۔

chhindwara coldrif cough syrup 20 child death mohan yadav govt bear treatment expenses Urdu News
چھندواڑہ میں بچوں کی اموات کا سلسلہ جاری (ETV Bharat)

زہریلا شربت پینے سے 20 بچے جاں بحق

بچوں کو علاج کے نام پر دیا جانے والا زہریلا کھانسی کا شربت آئے روز بری خبریں لا رہا ہے۔ منگل کو ناگپور کے مختلف اسپتالوں میں تین بچوں کی موت ہوگئی۔ چھندواڑہ ضلع میں اب تک زہریلا کھانسی کا شربت پینے سے 20 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان میں سے 12 پارسیا سے، 2 چھندواڑہ سے، 1 جننار دیو، 1 تمیا، اور 1 چورائی سے ہے۔

حکومت علاج کے اخراجات برداشت کرے گی

وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا ہے کہ گردے کے انفیکشن والے بچوں کے علاج کا سارا خرچ ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ چھندواڑہ ضلع کے سات اور بیتول ضلع کے دو بچے ناگپور کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ گردوں کے انفیکشن سے متاثرہ ان بچوں کے بہترین ممکنہ علاج کو یقینی بنانے کے لیے ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ بچوں کا علاج ناگپور کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ ایمس اسپتال، کلرز اسپتال، نیو ہیلتھ سٹی اسپتال اور گیٹ وے اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ چھندواڑہ اور بیتول کے کلکٹر بچوں کے خاندانوں سے مسلسل رابطہ قائم کر رہے ہیں اور ضروری مدد فراہم کر رہے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں

Contaminated Cough Syrups:ڈبلیو ایچ او نے عراق کیلئے بھارت میں تیار ہونےوالے کھانسی کے شربت کو آلودہ قرار دیا

زہریلا سیرپ پینے سے 10 بچوں کی موت، سرکاری ڈاکٹر گرفتار، کولڈریف سیرپ کی خرید و فروخت پر پابندی

تلنگانہ نے ایم پی، راجستھان میں بچوں کی اموات کے بعد کولڈریف سیرپ پر 'عوامی انتباہ' جاری کردیا

کھانسی کے سیرپ سے بچوں کی اموات؟ مرکزی ٹیم نے مدھیہ پردیش سے نمونے اکٹھے کئے، تحقیقات جاری

Marion Biotech ماریون بائیوٹیک کا پلانٹ کھانسی کی دوا کی آلودگی کی وجہ سے بند

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHINDWARA 20 CHILD DEATH SYRUPCOUGH SYRUP CASES IN CHHINDWARAKIDNEY INFECTION DEATHCOLDRIF COUGH SYRUPCHHINDWARA COUGH SYRUP CASES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.