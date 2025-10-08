مدھیہ پردیش میں بچوں کی اموات کی تعداد بیس تک پہنچی، چھندواڑہ میں سترہ، بیتول میں دو اور پنڈھرنا میں ایک کی موت
چھندواڑہ میں زہریلے کھانسی کے شربت نے تباہی مچا دی، مرنے والوں کی تعداد 20 ہوگئی، بیٹی کی لاش گاؤں پہنچی، کہرام مچ گیا۔
Published : October 8, 2025 at 11:32 PM IST
چھندواڑہ، مدھیہ پردیش: بیٹی کی آمد سے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن آج اس کی رخصتی نے رونا دھونا اور نوحہ کناں کردیا ہے۔ زہریلے کھانسی کے شربت نے ڈیڑھ سالہ بیٹی دھانی کی جان بھی لے لی۔ دھانی کو جب بھی ہلکا سا بخار ہوتا، نوین اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ اس بخار کے بعد ان کی ڈیڑھ سالہ بیٹی دھانی بھی چل بسی ہے۔
بچوں کی اموات کا سلسلہ لگاتار جاری
مدھیہ پردیش میں بچوں کی اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ریاست میں کھانسی کے شربت سے اب تک 20 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ چھندواڑہ میں 17، بیتول میں 2 اور پنڈھرنا میں ایک معصوم بچے کی موت ہوئی ہے۔ بچوں کی ہلاکت کے بعد انتظامیہ کی کارروائی جاری ہے۔ اندور کے سنور روڈ پر اے آر سی دوا ساز کمپنی کے پلانٹ پر چھاپے مارے گئے۔ یہاں ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی ٹیم کو فنگس سے متاثرہ پانی ملا جس سے کھانسی کا شربت تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ شربت گندے برتنوں میں رکھا گیا تھا۔ یہ گندا اور بدبودار شربت بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا۔
بچوں کی اموات کی تحقیقات میں تاخیر
دریں اثنا، مدھیہ پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ راجندر شکلا، جو چھندواڑہ پہنچے، نے متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بچوں کی اموات کی تحقیقات میں تاخیر کی بھی وضاحت کی۔ اس دوران اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر امنگ سنگھار نے بچوں کی اموات پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بچوں کو علاج کے لیے ملک کے بہتر اسپتالوں میں بھیجا جانا چاہیے۔
مدھیہ پردیش میں نہیں ناگپور میں علاج
ڈپٹی چیف منسٹر نے بچوں کی موت کے بعد چھندواڑہ ڈسٹرکٹ اسپتال کے سول سرجن کو ہٹا دیا۔ پانچ بچے اس وقت ناگپور کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جہاں انتظامی ٹیمیں ان کے اہل خانہ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔
دھانی گھر پہنچتے ہی کہرام مچ گیا
دھانی کو ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے والد نوین اسے ڈاکٹر پروین سونی کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے وہی نزلہ کم کرنے والا کھانسی کا شربت دھنی کے لیے تجویز کیا، جو کہ دینے کے بعد، گردے میں انفیکشن ہوا۔ اس کی حالت خراب ہونے پر اس کے والد اسے ناگپور لے گئے، لیکن ناگپور کے ڈاکٹر بھی اسے نہ بچا سکے۔ جیسے ہی ان کی بیٹی کی لاش ان کے گاؤں جوناپانی پہنچی، پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ باپ دروازے پر بیٹھا روتا رہا جب کہ ماں یہ جان کر کہ بیٹی واپس نہیں آئے گی۔
زہریلا شربت پینے سے 20 بچے جاں بحق
بچوں کو علاج کے نام پر دیا جانے والا زہریلا کھانسی کا شربت آئے روز بری خبریں لا رہا ہے۔ منگل کو ناگپور کے مختلف اسپتالوں میں تین بچوں کی موت ہوگئی۔ چھندواڑہ ضلع میں اب تک زہریلا کھانسی کا شربت پینے سے 20 بچوں کی موت ہو چکی ہے۔ ان میں سے 12 پارسیا سے، 2 چھندواڑہ سے، 1 جننار دیو، 1 تمیا، اور 1 چورائی سے ہے۔
حکومت علاج کے اخراجات برداشت کرے گی
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے کہا ہے کہ گردے کے انفیکشن والے بچوں کے علاج کا سارا خرچ ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔ چھندواڑہ ضلع کے سات اور بیتول ضلع کے دو بچے ناگپور کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ گردوں کے انفیکشن سے متاثرہ ان بچوں کے بہترین ممکنہ علاج کو یقینی بنانے کے لیے ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ بچوں کا علاج ناگپور کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ساتھ ایمس اسپتال، کلرز اسپتال، نیو ہیلتھ سٹی اسپتال اور گیٹ وے اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ چھندواڑہ اور بیتول کے کلکٹر بچوں کے خاندانوں سے مسلسل رابطہ قائم کر رہے ہیں اور ضروری مدد فراہم کر رہے ہیں۔