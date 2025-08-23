ETV Bharat / bharat

موٹر سائیکل اور کار مالکان کو بڑا دھچکا، حکومت نے رینیوول چارج دوگنا کر دیا، 10 ہزار روپے لگے گی فیس - MOTOR VEHICLES

حکومت نے پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن کی رینیوول فیس دوگنی کر دی ہے۔ اسے گاڑی مالکان کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔

روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر نیتن گڈکری
روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر نیتن گڈکری
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے پرانی گاڑیوں کے رجسٹریشن کی رینیوول فیس میں اضافہ کر دیا ہے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی مرکزی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ 20 سال سے زیادہ پرانی گاڑیوں کے لیے رجسٹریشن کی رینیوول فیس دوگنی کر دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پرانی گاڑیاں خریدنے سے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔

نئے اصول کے مطابق 20 سال سے پرانی لائٹ موٹر وہیکلز (LMV) کی رینیوول فیس اب 5,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی گئی ہے۔ تین پہیوں اور کواڈری سائیکلوں کی رینیوول فیس 3500 روپے سے بڑھا کر 5000 روپے کر دی گئی ہے۔

بیرون ملک سے درآمد کی جانے والی گاڑیوں کی بات کریں تو ٹو وہیلر یا تھری وہیلر کی رینیول فیس 20 ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح چار یا اس سے زیادہ پہیوں والی گاڑیوں کی رینیوول فیس 80,000 روپے کر دی گئی ہے۔

ان تبدیلیوں کے لیے ترمیم کا مسودہ وزارت نے فروری میں جاری کیا تھا اور اسے 21 اگست کو حتمی شکل دی گئی تھی۔ اس سے قبل اکتوبر سنہ 2021 میں وزارت روڈ ٹرانسپورٹ نے موٹر سائیکلوں، تین پہیوں اور کاروں کے رجسٹریشن اور رینیوول کی فیس میں اضافہ کیا تھا۔

دہلی کے گاڑی مالکان کو عبوری راحت

اس ماہ کے شروع میں سپریم کورٹ نے دہلی میں پرانی پٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کے مالکان کو عارضی راحت دی تھی۔ عدالت نے حکم دیا تھا کہ 10 سال سے زیادہ پرانی ڈیزل گاڑیوں اور 15 سال سے زیادہ پرانی پٹرول گاڑیوں کے مالکان کے خلاف چار ہفتوں تک کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گاوائی کی سربراہی والی بنچ نے دہلی حکومت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے یہ حکم دیا۔ دہلی حکومت نے پرانی گاڑیوں پر پابندی سے متعلق سنہ 2018 کے عدالتی حکم پر نظرثانی کی درخواست کی تھی۔

موجودہ قوانین کے تحت دہلی میں 10 سال سے زیادہ پرانی ڈیزل گاڑیوں اور 15 سال سے زیادہ پرانی پٹرول گاڑیوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی گاڑیوں کے استعمال پر مکمل پابندی ہے۔

