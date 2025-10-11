پاکستان کو گھیرنے کی تیاری، بھارت نے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی دے دی منظوری
مرکزی حکومت نے دریائے چناب پر طویل عرصے سے زیر التواء ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کی منظوری دے دی ہے۔
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر میں دریائے چناب پر 1,856 میگاواٹ کے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کو ماحولیاتی منظوری دے دی ہے۔ اس منصوبے کو حکمت عملی کے لحاظ سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے بعد اسے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس سے پاکستان کو ایک بار پھر یہ پیغام جائے گا کہ بھارت پانی کے حوالے سے اپنے پرانے معاہدوں اور مراعات کو محدود کر رہا ہے۔
ساولکوٹ پراجیکٹ، جو تقریباً چار دہائیوں سے رکا ہوا ہے، چناب طاس میں بھارت کے سب سے بڑے پن بجلی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ماہر ماحولیاتی تشخیص کمیٹی (ای اے سی) نے 26 ستمبر کو اس منصوبے کے لیے ماحولیاتی منظوری کی سفارش کی، جس کی حتمی منظوری 9 اکتوبر 2025 کو مقرر کی گئی ہے۔
ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پراجیکٹ کی منظوری ایسے وقت میں دی گئی ہے جب 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی معطلی کے بعد بھارت اب دریائے سندھ، جہلم اور چناب پر آزادانہ طور پر انفراسٹرکچر تیار کر سکتا ہے۔ مزید برآں، سندھ آبی معاہدے کے تحت، بھارت کو تین مشرقی دریاؤں- راوی، بیاس اور ستلج پر حقوق دیے گئے تھے۔
ساولکوٹ پراجیکٹ کیا ہے؟
ہندوستان کے سب سے بڑے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹوں میں سے ایک، یہ منصوبہ 1960 کے معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں سے حاصل ہونے والے اپنے حصے کے پانی کو مکمل طور پر استعمال کرنے کی حکومت کی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ مزید برآں، اس منصوبے میں 192.5 میٹر اونچا کشش ثقل کا ڈیم اور 1,100 ہیکٹر پر پھیلے ہوئے ایک ذخائر شامل ہیں۔ مکمل ہونے پر یہ مغربی دریاؤں پر پن بجلی کا سب سے بڑا منصوبہ ہو گا۔
ایم ایچ اے نے فوری منظوری کی درخواست کی
وزارت داخلہ (MHA) نے اس منصوبے کی "اسٹریٹجک اہمیت" کا حوالہ دیتے ہوئے جون میں وزارت ماحولیات سے جلد منظوری کی درخواست کی۔ بجلی کی وزارت نے یہ بھی خبردار کیا کہ بیسن کے وسیع مطالعے سے پہلے سے شروع کی گئی منظوری کے عمل پر اثر پڑ سکتا ہے۔
مزید برآں، فاریسٹ ایڈوائزری کمیٹی (ایف اے سی) نے پہلے ہی جولائی میں چھوٹ دی تھی، یہ بتاتے ہوئے کہ مجموعی مطالعات کے لیے رہنما خطوط 2013 میں جاری کیے گئے تھے۔
2.22 لاکھ درخت کاٹے جائیں گے
ساولکوٹ پروجیکٹ 847.17 ہیکٹر جنگلاتی اراضی کو استعمال کرے گا اور اس کے لیے 2.22 لاکھ درختوں کی کٹائی کی ضرورت ہوگی۔ ان میں سے 1.26 لاکھ درخت صرف رامبن ضلع میں ہیں۔ یہ منصوبہ دو مرحلوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے، جس سے بالترتیب 1,406 میگاواٹ اور 450 میگاواٹ بجلی پیدا ہوگی۔