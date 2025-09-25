حکومت نے سی ڈی ایس انیل چوہان کی مدت ملازمت میں توسیع کردی، جانیں کب تک عہدے پر رہیں گے برقرار
وزارت دفاع نے سی ڈی ایس انیل چوہان کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے۔ آرمی میں ان کا شاندار کیریئر رہا ہے۔
Published : September 25, 2025 at 11:38 AM IST
نئی دہلی: کابینہ کی تقرری کمیٹی (اے سی سی) نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) کے طور پر جنرل انیل چوہان کی مدت ملازمت میں توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ وہ 30 مئی 2026 تک یا اگلے احکامات تک حکومت ہند کے فوجی امور کے محکمے کے سکریٹری کے طور پر بھی کام کریں گے۔
وزارت دفاع کے مطابق، جنرل چوہان کو 28 ستمبر 2022 کو سی ڈی ایس تعینات کیا گیا تھا۔ جنرل چوہان کو 1981 میں ہندوستانی فوج میں کمیشن دیا گیا تھا اور ان کا ایک ممتاز اور شاندار کیریئر رہا ہے، جس میں اہم کمانڈ اور عملے کی تقرری بھی شامل ہے۔ ریلیز میں کہا گیا کہ ہندوستانی فوج کے لیے ان کی مثالی خدمات کے لیے انھیں پرم وششٹ سیوا میڈل، اتم یودھ سیوا میڈل، اتی وششٹ سیوا میڈل، سینا میڈل، اور وششٹ سیوا میڈل سے نوازا گیا۔
دریں اثنا، وزارت دفاع نے ایک سرکاری بیان میں کہا کہ ٹرائی سروسز اکیڈمک ٹیکنالوجی سمپوزیم (T-SATS) کا افتتاحی ایڈیشن پیر کو نئی دہلی کے مانیک شا سینٹر میں شروع ہوا۔ اس نے ہندوستانی مسلح افواج کے لیے مخصوص اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز تیار کرنے کے لیے سروس اکیڈمک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکو سسٹم کو مربوط کیا۔
سمپوزیم کا افتتاح چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل انیل چوہان نے کیا۔ اس تقریب میں تعلیمی اور اہم R&D اداروں کے ڈائریکٹرز اور شعبہ جات کے سربراہوں کے ساتھ ساتھ IISc، IITs، IIITs اور نجی ٹیکنالوجی کے اداروں سمیت 62 اداروں کے طلباء نے شرکت کی۔
اپنے خطاب میں سی ڈی ایس نے جدید جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے مستقبل کی آپریشنل ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف پلیٹ فارمز، ہتھیاروں اور نیٹ ورکس میں نظریات اور مقامی صلاحیتوں کو تیار کرنے میں اکیڈمیا، اسٹارٹ اپس اور صنعت کے اہم کردار پر زور دیا۔
انہوں نے ایک جامع نقطہ نظر پر زور دیا اور تعلیمی اداروں سے اختراعات کو فروغ دینے اور بھارت کو اگلی نسل کی دفاعی ٹیکنالوجیز میں عالمی رہنما بنانے کا عہد کرنے پر زور دیا۔ سی ڈی ایس نے ایک ٹیکنالوجی نمائش کا بھی افتتاح کیا۔
اس نے اکیڈمی کے ذریعہ منتخب کردہ 43 اختراعی نمائشوں کی نمائش کی۔ ان اختراعات کا جائزہ تینوں خدمات کے مختلف ٹیکنالوجی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے ان کی ممکنہ فوجی ایپلی کیشنز کے لیے کیا۔ مستقبل میں تحقیق اور ترقی کے تعاون اور مالی معاونت کے لیے امید افزا منصوبوں پر غور کیا جائے گا۔