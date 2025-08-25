ETV Bharat / bharat

ان ریاستوں میں مرکزی ملازمین کو ملے گی ایڈوانس تنخواہ، جانیں کب ریلیز ہوگی تنخواہ؟ - ADVANCE SALARY

مرکزی ملازمین اور پینشنرز کے لئے مرکزی حکومت نے اگست 2025 کی تنخواہ وقت سے پہلے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ان ریاستوں میں مرکزی ملازمین کو ملے گی ایڈوانس تنخواہ، جانیں کب ریلیز ہوگی تنخواہ؟
ان ریاستوں میں مرکزی ملازمین کو ملے گی ایڈوانس تنخواہ، جانیں کب ریلیز ہوگی تنخواہ؟ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 2:16 PM IST

نئی دہلی: حکومت نے گنپتی اور اونم کے موقع پر کچھ ریاستوں میں مرکزی ملازمین اور پنشنرز کے لیے اگست 2025 کی تنخواہ، اجرت اور پنشن وقت سے پہلے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ملازمین اور پنشنرز بغیر کسی مالی پریشانی کے تہوار سے لطف اندوز ہو سکیں۔

یہ پیشگی تنخواہ اور پنشن مہاراشٹر اور کیرالہ کے ملازمین کے لیے جاری کی جائے گی۔ وزارت کی طرف سے جاری کردہ سرکلر کے مطابق اگست کی تنخواہ مرکزی ملازمین کو منگل 26 اگست کو جاری کی جائے گی۔

وزارت خزانہ نے نوٹس جاری کر دیا
وزارت خزانہ نے نوٹس جاری کر دیا (Ministry Of finance)

تنخواہ کب ملے گی؟

کہا گیا ہے کہ مہاراشٹر میں ڈیفنس، پوسٹ آفس اور ٹیلی کمیونیکیشن سمیت تمام مرکزی ملازمین کو اگست کے مہینے کی تنخواہ اور پنشن منگل 26 اگست 2025 کو جاری کی جائے گی۔ چونکہ 27 اگست کو گنپتی کا تہوار ہے، اس لیے یہ فیصلہ ملازمین کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔

پنشن بینک-پی اے او کے ذریعے دی جائے گی

وزارت خزانہ کے دفتر سے جاری حکم کے مطابق مہاراشٹر میں کام کرنے والے مرکزی صنعتی ملازمین کی اگست 2025 کی اجرت بھی 26 اگست کو پیشگی دے دی جائے گی۔ جن لوگوں کو مرکزی حکومت پنشن دیتی ہے، ان کی اگست کی پنشن بھی بینک-پی اے او کے ذریعے جاری کی جائے گی۔

کیرالہ میں مرکزی ملازمین کو بھی پیشگی تنخواہ ملے گی

اس کے علاوہ کیرالہ میں مرکزی ملازمین اور پنشنرز کو بھی پیر، 25 اگست 2025 کو تنخواہ ادا کر دی جائے گی تاکہ وہ اونم کے موقع پر اپنے اخراجات کی منصوبہ بندی کر سکیں۔ کیرالہ میں مرکزی صنعتی ملازمین کی اجرت بھی اسی دن پیشگی دی جائے گی۔

آنے والے اونم کے تہوار سے پہلے، اگست 2025 کی تنخواہ، اجرت اور پنشن پیر 25 اگست 2025 کو وقت سے پہلے جاری کر دی جائے گی۔ جن ملازمین کو پیشگی تنخواہ دی جائے گی ان میں محکمہ دفاع، ڈاک اور ٹیلی کام کے ملازمین بھی شامل ہیں۔

وزارت خزانہ کے دفتری میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ کیرالہ میں مرکزی صنعتی ملازمین کی اجرت بھی اسی دن پیشگی جاری کر دی جائے گی۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسے پیشگی ادائیگی تصور کیا جائے گا اور پورے مہینے کی تنخواہ، اجرت یا پنشن کا تعین کرنے کے بعد ضروری ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ ایسی صورت حال میں اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ اگست 2025 کی تنخواہ، اجرت، پنشن سے کی جائے گی۔

اس سلسلے میں متعلقہ محکموں اور وزارتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ یہ ہدایات اپنے دفاتر تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے ریزرو بینک آف انڈیا سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی تمام بینک برانچوں کو اس حکم کے بارے میں مطلع کرے، تاکہ ملازمین کو ادائیگی میں کوئی تاخیر نہ ہو۔

