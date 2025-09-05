ETV Bharat / bharat

جشن میلاد النبیﷺ کی تقریبات آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت و احترام اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جارہی ہیں۔

عید میلاد النبی 1447ھ (ETV Bharat)
حیدرآباد، تلنگانہ: آج بھارت سمیت پورے بر صغیر میں جوش و خروش کے ساتھ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ جلسے جلوس، ریلیاں، میلاد اور پروگرامز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مسلم محلوں، گاؤں، گھروں، مساجد اور عوامی عمارتوں کو رنگ برنگی روشنیوں اور ہری جھنڈیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ تقریبات کے ایک حصے کے طور پر مساجد، کمیونٹی سینٹرز اور نجی گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریبات مسلمانوں کے لیے تعظیم کے ساتھ جمع ہونے، نعتیں پڑھنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت (زندگی) پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔

اس سلسلہ میں خصوصی طور پر شہر حیدرآباد، کرناٹک سمیت کچھ ریاستوں میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بڑے پیمانے پر شان و شوکت سے کیا جاتا ہے۔ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گلیاں بازار سبز اور سفید رنگ کے برقی قمقوں سے منور کیے جاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ان کی تعلیمات سے گہری محبت اور وفاداری اور احترام کا اظہار ہے۔

آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش

اس موقع پر خواتین گھروں میں اعلیٰ و انواع اقسام کے پکوان پکاتی ہیں، عام طور پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھیر پوریاں بنائی جاتی ہیں۔ واضح رہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر منایا جاتا ہے، جن کی تعلیمات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔

