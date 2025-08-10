نئی دہلی: سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق اب 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات کی جوابی شیٹوں کی ڈیجیٹل جانچ کی جائے گی۔ اس کے لیے بورڈ کی جانب سے کچھ ایجنسیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان ایجنسیوں کو اسکول بورڈ یا یونیورسٹی کے امتحانات کی جوابی پرچوں کی ڈیجیٹل تشخیص کا پیشگی تجربہ ہونا چاہیے۔
بی ایس ای کی گورننگ باڈی کی میٹنگ میں لیے گئے اس فیصلے میں اراکین نے تجویز پیش کی کہ بورڈ کے مختلف علاقائی دفاتر میں کچھ مضامین میں پائلٹ پروجیکٹس کی تکمیل کے بعد ہی 10ویں-12ویں کے تمام مضامین میں تشخیص کو لاگو کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، سی بی ایس ای کی گورننگ باڈی میٹنگ کے مطابق، اس سے قبل بھی، جوابی پرچوں کی جانچ کے وقت کو کم کرنے اور تشخیص میں زیادہ درستگی لانے کے مقصد سے، سی بی ایس ای نے اپنے کچھ علاقائی دفاتر کے تحت سال 2014 میں کلاس 10 کے بورڈ امتحان کے کچھ مضامین کے لیے اور اگلے سال یعنی 2015 میں دہلی میں 12ویں جماعت کے بورڈ امتحان کے کچھ مضامین کے لیے ڈیجیٹل اسسمنٹ لاگو کیا تھا۔
جانچ کی ذمہ داری تجربہ کار ایجنسیوں کو دی جائے گی:
سی بی ایس ای کے فیصلے کے مطابق، ایسی ایجنسیوں کو جوابی پرچوں کی ڈیجیٹل جانچ کے لیے منتخب کیا جائے گا جن کے پاس پہلے سے ہی اسکول بورڈز، یونیورسٹیوں یا مرکزی/ریاستی حکومت کے زیر کنٹرول امتحانی اداروں کے امتحانات میں جوابی پرچوں کی ڈیجیٹل تشخیص کا تجربہ ہے۔ تاہم، دسویں اور بارہویں کے بورڈ امتحانات کی کاپیوں کی جانچ ایک خفیہ عمل کے تحت کی جاتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جوابی پرچوں کی جانچ پڑتال ذمہ داری کے ساتھ اور بغیر کسی دھاندلی کے مکمل کی جائے۔
ڈیجیٹل تشخیص پر کتنا خرچ آئے گا؟
توقع ہے کہ سی بی ایس ای بورڈ امتحانات کی جوابی پرچوں کی ڈیجیٹل جانچ کے دوران تقریباً 28 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ اس بارے میں بورڈ کے عہدیدار نے کہا کہ ڈیجیٹل تشخیص کا کام پہلے ہی کئی یونیورسٹیوں میں کیا جا رہا ہے اور یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تشخیص میں عدم مساوات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ امتحانی عمل کو مزید تقویت ملے گی۔
2026 سے نویں کے لیے 'اوپن بک' امتحان کی منظوری:
سی بی ایس ای نے تعلیمی سیشن 2026-27 سے 9ویں کے امتحانات میں 'اوپن بک' تشخیص کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اساتذہ نے بھی اس تشخیص کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یہ نیا نظام قومی تعلیمی پالیسی یعنی NEP 2020 کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں اس تشخیص کا بنیادی مقصد روٹ لرننگ کے بجائے طلبہ کی سمجھ اور تجزیاتی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ اس تشخیص میں ریاضی، سائنس اور سماجی علوم کو شامل کیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: