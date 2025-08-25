ETV Bharat / bharat

کیا صدر وزیراعظم کو ہٹا سکتے ہیں؟ اویسی نے آئینی ترمیمی بل پر سوالات اٹھائے - CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL

اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو ہٹانے سے متعلق بل پر ردعمل ظاہر کیا ہے۔

کیا صدر وزیراعظم کو ہٹا سکتے ہیں؟ اویسی نے آئینی ترمیمی بل پر سوالات اٹھائے
کیا صدر وزیراعظم کو ہٹا سکتے ہیں؟ اویسی نے آئینی ترمیمی بل پر سوالات اٹھائے (Source: IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 25, 2025 at 5:19 PM IST

نئی دہلی: آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین (اے آئی ایم آئی ایم) کے سربراہ اسد الدین اویسی نے پیر کو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور وزراء کو ہٹانے کے لیے حال ہی میں پیش کیے گئے بل پر سوال اٹھایا اور پوچھا کہ کیا صدر واقعی وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر سکتے ہیں۔

حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ صدر وزراء کونسل کی مدد اور مشورہ سے کام کریں گے۔ انہوں نے دلیل دی کہ مجوزہ قانون صدر کو وزیراعظم کو ہٹانے کا اختیار دیتا ہے جو کہ موجودہ قانون کے خلاف ہے۔

صدر وزراء کی کونسل کے مشورے سے کام کرتا ہے

خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی سے بات کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہندوستان کے صدر وزراء کی کونسل کے مشورے اور مدد سے کام کریں گے۔ یہ آرٹیکل آئین میں ہے۔ یہ مجوزہ بل کہہ رہا ہے کہ صدر وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس مضمون کے واضح طور پر خلاف ہے۔

ریاستی وزراء کو گرفتار کرکے حکومت گرے گی

انہوں نے مزید کہا کہ کیا واقعی کوئی صدر وزیراعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرسکتا ہے؟ انہوں نے ریاستی حکومتوں کے اختیارات پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر مرکزی حکومت چار یا پانچ ریاستی وزراء کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ریاستی حکومت خود بخود گر جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی کہاں ہے؟ آپ ان کو کنٹرول کر لیں گے... صرف چار پانچ وزراء کو گرفتار کر لیں حکومت چلی جائے گی۔

'حکومت خود گر جائے گی'

انہوں نے ریاستی حکومتوں کے اختیارات پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر مرکزی حکومت چار یا پانچ ریاستی وزراء کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو ریاستی حکومت خود گر جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا، "مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں، پورا محکمہ داخلہ مرکزی حکومت کے پاس رہتا ہے... پھر آزادی کہاں ہے؟ آپ ان کو کنٹرول کریں گے... صرف چار یا پانچ وزراء کو گرفتار کریں اور حکومت جائے گی۔"

بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا

آپ کو بتاتے چلیں کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے گئے اس بل میں ان وزرائے اعظم یا وزرائے اعلیٰ کو ہٹانے کا پروویژن ہے جن پر سنگین جرائم کے الزامات ہیں اور وہ مسلسل 30 دنوں سے حراست میں ہیں۔

TAGGED:

