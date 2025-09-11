جب جمہوریت ناکام ہو جائے تو کیا عدالت بے اختیار ہوکر غیرفعال خاموش بیٹھ سکتی ہے؟ صدر جمہوریہ کے حوالہ سے سپریم کورٹ کا تبصرہ
سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ جب جمہوریت ناکام ہو جائے تو کیا عدالت بے اختیار اور بے کار بیٹھی رہ سکتی ہے؟
Published : September 11, 2025 at 5:10 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو مرکز سے سوال کیا کہ جب جمہوریت کا کوئی ادارہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہتا ہے تو آئین کی محافظ سپریم کورٹ کیسے بے اختیار اور بے کار رہ سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دسویں دن دیا، جس میں آئینی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا عدالت ریاستی اسمبلیوں سے منظور شدہ بلوں سے نمٹنے کے لیے گورنرز اور صدر کے لیے آخری تاریخ مقرر کر سکتی ہے؟۔ آج سالیسٹر جنرل تشار مہتا اور اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمنی کے تفصیلی دلائل سننے کے بعد بنچ نے صدارتی ریفرنس پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
سماعت کے دوران، چیف جسٹس نے مہتا سے کہا، "اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو بھی اعلیٰ ترین عہدہ رکھتا ہے... آئین کے محافظ کے طور پر، میں عوامی طور پر کہتا ہوں کہ میں اختیارات کی علاحدگی کے اصول پر پختہ یقین رکھتا ہوں... عدالتی فعالیت ہونا ضروری ہے، اسے عدالتی دہشت گردی (یا عدالتی مہم جوئی) میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ، اگر کوئی ایک ادارہ جمہوریت کی حفاظت کرے گا، تو اس کی ذمہ داری عدالت کی کمزوریوں پر ہے۔ تو کیا عدالت، جو آئین کی محافظ ہے، بے اختیار رہے گی... اور خالی بیٹھی رہے گی۔"
اختیارات کی علاحدگی آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ
مہتا نے اصرار کیا کہ اختیارات کی علاحدگی آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے، اور نہ صرف عدالت، بلکہ ایگزیکٹیو بھی شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے اور اسی طرح مقننہ بھی شہریوں کے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ مہتا نے استدلال کیا کہ آئینی اتھارٹی کے قانون سازی کے کاموں پر حکم نامہ جاری کرنا اختیارات کی علاحدگی کے اصول کی خلاف ورزی کرے گا۔
آئینی کارکن (سپریم کورٹ) دوسرے آئینی کارکن (گورنر) کو ہدایت جاری نہیں کر سکتا!
مہتا نے دلیل دی کہ پچھلے 50 سالوں سے، 90 فیصد بلوں کو ایک ماہ کے اندر منظوری دے دی گئی ہے اور اگر سپریم کورٹ کی طرف سے منظوری دینے کے لیے کوئی ہدایت استعمال کی جاتی ہے، تو یہ گورنر کو ایک خاص طریقے سے اپنی صوابدید کا استعمال کرنے کی ہدایت ہوگی۔ مہتا نے دلیل دی کہ ایک آئینی کارکن، جو سپریم کورٹ ہے، دوسرے آئینی کارکن، جو کہ گورنر ہے، کو ہدایت جاری نہیں کر سکتا۔
مہتا نے کہا کہ آئینی اعلیٰ عہدیدار کو صوابدید کے ساتھ مینڈیمس جاری کرنا اختیارات کی علاحدگی کے اصول کی خلاف ورزی کرے گا۔ مہتا نے زور دیا کہ کوئی سیدھی وقت کی حد نہیں ہوسکتی ہے اور یہ سب بل کے موضوع پر منحصر ہے۔ اے جی نے دلیل دی کہ گورنر کو آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کام کرنے کی آزادی دی جانی چاہیے۔ بنچ نے پوچھا، کیا گورنر بغیر کوئی پیغام بھیجے منظوری کو روک سکتے ہیں؟ اے جی نے زور دے کر کہا کہ گورنر کے پاس بل کی آئینی حیثیت کی جانچ کرنے کا اختیار ہے۔
پس منظر
واضح رہے کہ 8 اپریل کو اپنے فیصلے میں، جسٹس جے بی پاردیوالا اور آر مہادیون کی بنچ نے تمل ناڈو کے گورنر کے 10 بلوں کی منظوری سے انکار کرنے کے فیصلے کو غیر قانونی اور صوابدیدی قرار دیا تھا اور صدر کو بلوں کو منظوری دینے کے لیے تین ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ دو ججوں کی بنچ نے نوٹ کیا تھا کہ دس بلوں کو اصل میں منظور ہونے اور منظوری کے لیے گورنر کو پیش کیے جانے کے بعد کافی وقت گزر چکا ہے، اور ان میں سے دو بل 2020 کے ہیں۔ مئی میں، صدر دروپدی مرمو نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا تھا کہ آیا اس عمل کے لیے آئینی طور پر مقررہ ٹائم لائن کی عدم موجودگی کے پس منظر میں یہ فیصلہ عدالتی احکامات کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔