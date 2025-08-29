جنوبی ریاستوں میں بلٹ ٹرین: مرکز نے دو تیز رفتار ریل راہداریوں کو منظوری دے دی

امراوتی: امراوتی شہر بھارت کے بلٹ ٹرین کے نقشے پر آنے والا ہے کیونکہ مرکز نے دو تیز رفتار ریل پروجیکٹوں، حیدرآباد-چنئی اور حیدرآباد-بنگلور کوریڈورز کے لیے ابتدائی منظوری دے دی ہے۔ جمعہ کو اعلان کرتے ہوئے، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو نے کہا کہ جلد ہی جنوبی بھارت میں بلٹ ٹرین رابطہ قائم کیا جائے گا، جس سے حیدرآباد، امراوتی، چنئی اور بنگلور کے درمیان سفر میں انقلاب آئے گا۔
'انڈیا فوڈ مینوفیکچرنگ سمٹ' سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلٹ ٹرین رابطہ ان چار شہروں کی پانچ کروڑ کےلئے سہولت ہوگی۔"بہت جلد جنوبی بھارت میں بلٹ ٹرین آنے والی ہے۔ ایسا ہونے والا ہے۔ ایک سروے کا حکم دیا گیا ہے۔ حیدرآباد، چنئی، امراوتی اور بنگلور کی پانچ کروڑ سے زیادہ آبادی کو اس اقدام سے فائدہ پہنچے گا۔" وزیراعلیٰ نے کہا کہ بلٹ ٹرین کے مکمل ہونے کے بعد لوگ تیز رفتار سفر کا لطف لے سکتے ہیں۔
عہدیداروں نے کہا کہ مجوزہ حیدرآباد-چنئی اور حیدرآباد-بنگلور کوریڈور تلنگانہ، آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں مجموعی رابطہ کو بدل دیں گے۔ جبکہ حیدرآباد-چنئی کوریڈور امراوتی، گنٹور، چرالا، اونگول، کاولی، نیلور، نائیڈوپیٹا اور ٹاڈا سے گزرے گا، حیدرآباد-بنگلور کوریڈور کرنول، نندیال، اننت پور، دودی بندہ، ہندو پور اور دھونے کا احاطہ کرے گا۔
حیدرآباد-چنئی ہائی اسپیڈ کوریڈور: 744.57 کلومیٹر، 839.5 کلومیٹر، اور 749.5 کلومیٹر کے تین الائنمنٹس کا مطالعہ کیا گیا، جس کے بعد، 744.57 کلومیٹر کے راستے کو حتمی شکل دی گئی۔ اس راستے میں تلنگانہ میں 236.48 کلومیٹر، آندھرا پردیش میں 448.11 کلومیٹر اور تمل ناڈو میں 59.98 کلومیٹر شامل ہے۔
ذرائع نے بتایا کہ یہ کاریڈور حیدرآباد اور چنئی کو امراوتی کے ذریعے جوڑے گا۔ تلنگانہ میں چھ، آندھرا پردیش میں آٹھ اور تمل ناڈو میں ایک اسٹیشن ہوگا۔ آندھرا پردیش میں، مجوزہ اسٹیشن امراوتی، گنٹور، چرالا، اونگول، کاولی، نیلور، نائیڈوپیٹ اور ٹاڈا ہیں۔
شمش آباد سے شروع ہو کر کاریڈور نارکٹ پلی، سوریا پیٹ، کھمم یا کوداڑ اور گنٹور سے گزرے گا۔ یہاں سے یہ چرالہ، اونگول اور نیلور سے ہوتا ہوا چنئی پہنچے گا۔
حیدرآباد-بنگلور ہائی اسپیڈ کوریڈور: 576.6 کلومیٹر، 558.2 کلومیٹر، اور 621.8 کلومیٹر کی جانچ شدہ الائنمنٹس میں سے 576.6 کلومیٹر کے راستے کو منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ کاریڈور حیدرآباد-بنگلور ہائی وے کے تقریباً متوازی چلے گا۔ مجوزہ اسٹیشنوں میں چار تلنگانہ، چھ آندھرا پردیش اور تین کرناٹک میں شامل ہیں۔ آندھرا پردیش میں مجوزہ اسٹیشن کرنول، دوآن، گتھی، اننت پور، دود بندہ اور ہندو پور ہیں۔