یوسف پٹھان کے گھر پر چلایا جائے گا بلڈوزر، گجرات ہائی کورٹ کا بڑا جھٹکا، جانیں کیا ہے پورا معاملہ
گجرات ہائی کورٹ نے سابق بھارتی کرکٹر اور رکن پارلیمنٹ یوسف پٹھان کی زمین سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔
Published : September 10, 2025 at 10:56 PM IST
احمد آباد: سابق بھارتی کرکٹر اور اس وقت ٹی ایم سی کے ایم پی یوسف پٹھان کے زمینی تنازعے کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے اراضی تنازعہ سے متعلق ان کی طرف سے دائر درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ وڈودرا کے تاندلجا علاقے میں ایک بڑے پرتعیش بنگلے کے مالک یوسف پٹھان کی مقبوضہ زمین کے معاملے میں دیا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ نے بلدیہ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جس کا صاف مطلب ہے کہ یوسف پٹھان کو مقبوضہ زمین خالی کرنی پڑے گی۔
آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے سابق کونسلر وجے پوار نے سابق کرکٹر پر الزام لگایا تھا کہ وڈودرا میونسپل کارپوریشن نے 2012 میں یوسف پٹھان کو پلاٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کی تجویز ریاستی حکومت کو بھیجی گئی تھی۔ لیکن، ریاستی حکومت نے 2014 میں کارپوریشن کی سفارش کو منسوخ کر دیا، اس کے باوجود یوسف پٹھان نے پلاٹ پر قبضہ کر کے ایک اصطبل بنا لیا تھا۔
یوسف پٹھان کی درخواست مسترد
اس کے بعد میونسپلٹی کی جانب سے اس معاملے میں قبضہ ہٹانے کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے ہی یوسف پٹھان نے گجرات ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی۔ جس کی سماعت جسٹس مونا بین بھٹ کی عدالت میں جاری تھی جب عدالت نے یوسف پٹھان کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے یہ سوال بھی پوچھا کہ جب ریاستی حکومت نے کرکٹر کی زمین کی مانگ کو ٹھکرا دیا تھا تو پھر میونسپلٹی نے اس زمین پر قبضے کے لیے کارروائی کیوں نہیں کی؟
اس معاملے میں وڈودرا میونسپل کارپوریشن کے اسسٹنٹ کمشنر سریش توار نے میڈیا کو بتایا کہ وڈودرا کے مغربی علاقے میں سابق کرکٹر اور ایم پی یوسف پٹھان کے گھر کے قریب واقع ٹی پی پلاٹ میونسپلٹی کی ملکیت ہے۔ اس سے قبل بھی اس پلاٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت بلدیہ نے پلاٹ الاٹ کرنے کے لیے کارروائی کی تھی، لیکن حکومت سے اس پلاٹ کی منظوری نہیں ملی تھی۔
انہوں نے اس معاملے پر گجرات ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس کے بعد معزز گجرات ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ ہائی کورٹ نے میونسپلٹی کے حق میں فیصلہ دیا ہے، اس لیے انہیں مذکورہ پلاٹ الاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پلاٹ وڈودرا میونسپل کارپوریشن کی ملکیت تھا اور رہے گا۔ اس کے بعد اب یوسف پٹھان سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ یوسف پٹھان اس وقت ٹی ایم سی سے ایم پی ہیں۔ انہوں نے ترنمول کانگریس کے ٹکٹ پر مغربی بنگال کی بہرام پور سیٹ سے لوک سبھا کا الیکشن لڑا تھا۔ جہاں وہ کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری کو شکست دے کر ایم پی بنے۔