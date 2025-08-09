شاہجہاں پور/ لکھنؤ: 9 اگست 1925 کو اتر پردیش کے لکھنؤ میں کاکوری ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک واقعہ پیش آیا۔ اس نے برطانوی راج کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ یہ دن تاریخ کے اوراق میں کاکوری واقعہ یا کاکوری ٹرین ڈکیتی کے طور پر سنہری حروف میں درج ہے۔ اس واقعہ کو آج 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔
کاکوری واقعہ میں شاہجہاں پور کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔
شاہجہاں پور کے تین عظیم ہیروز اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل اور ٹھاکر روشن سنگھ کا کاکوری واقعے کی منصوبہ بندی اور اس کو انجام دینے میں بڑا حصہ تھا۔ اس واقعے کے بعد انگریزوں نے تینوں عظیم ہیروز کو 19 دسمبر 1927 کو مختلف اضلاع میں پھانسی دے دی۔
پوری منصوبہ بندی آریہ سماج مندر میں کی گئی تھی:
شہید اشفاق اللہ خان کے پوتے اشفاق اللہ نے کہا کہ کاکوری واقعہ کی پوری منصوبہ بندی شاہجہاں پور کے آریہ سماج مندر میں کی گئی تھی۔ شاہجہاں پور کے لوگ پنڈت رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ کی اٹوٹ دوستی کی قسم کھاتے ہیں۔ دونوں انقلابیوں نے یہاں کے مشنری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ پنڈت رام پرساد بسمل کے والد آریہ سماج مندر کے پجاری تھے۔ اشفاق اللہ خان مسلمان تھے لیکن ان کی گہری دوستی تھی۔
بسمل اور اشفاق اللہ ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے:
پوتے اشفاق اللہ نے کہا، دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے اور اپنا زیادہ تر وقت آریہ سماج مندر میں گزارتے تھے۔ پھانسی سے قبل کاکوری واقعے کے ہیرو اشفاق اللہ خان نے اپنے دوست سچن ناتھ بخشی کی بڑی بہن کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ پھانسی 19 دسمبر کو فیض آباد جیل میں ہوگی۔ میری خواہش ہے کہ جب میری لاش لکھنؤ ریلوے اسٹیشن لائی جائے تو آپ مجھ سے ملنے ضرور آئیں۔ اشفاق اللہ خان سچن ناتھ بخشی کی بہن کو اپنی بہن سمجھتے تھے۔
آخری وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہے آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی خاک وطن کفن میں
: انہوں نے بتایا کہ اشفاق اللہ نے جیل میں ایک ڈائری لکھی تھی۔ ڈائری میں انہوں نے لکھا تھا کہ زندگی اور موت دنیا کا تماشا ہے۔ جنگ کے بیچ میں کرشن نے ارجن کو حکم دیا تھا کہ جب موت ایک بار آنی ہے تو ڈر کیوں؟ ہم ہمیشہ کے لیے نہ تھے تو مر کیوں گئے جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی، اس سے پہلے ان سے ان کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھا گیا، جس پر انہوں نے یہ چند سطریں کہیں-'میری کوئی خواہش نہیں، اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے ،ہے آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی خاک وطن کفن میں۔
گاندھی کے فیصلے سے غصہ پیدا ہوا:
لکھنؤ کے تاریخ دان روشن ٹکی کہتے ہیں، کاکوری ٹرین ایکشن ڈکیتی کا پس منظر 4 فروری 1922 کے چوری چورا واقعے سے جڑا ہے۔ گورکھپور کے چوری چورا تھانہ علاقے میں مشتعل افراد نے تھانے کو جلا دیا، جس میں 23 پولیس اہلکار مارے گئے۔ اس تشدد سے غمزدہ ہو کر مہاتما گاندھی نے عدم تعاون کی تحریک واپس لے لی۔ گاندھی کے اس فیصلے سے بہت سے انقلابی نوجوان مایوس ہوئے اور انہوں نے ہتھیاروں کے زور پر آزادی کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔
ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی گئی:
سچندر ناتھ سانیال کی قیادت میں ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن (HRA) کا قیام عمل میں آیا۔ رام پرساد بسمل، یوگیش چندر چٹرجی، سچندرناتھ بخشی جیسے نوجوان اس تنظیم سے وابستہ تھے۔ بعد میں چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تنظیم کا خیال تھا کہ آزادی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک انگریزوں کو چیلنج نہیں کیا جاتا۔ لڑائی کے لیے ہتھیار وں کی ضرورت تھی اور ہتھیاروں کے لیے پیسے چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سرکاری خزانے کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا گیا۔
پورا واقعہ 45 منٹ میں انجام پایا:
9 اگست 1925 کو جیسے ہی '8 ڈاؤن سہارنپور-لکھنؤ مسافر ٹرین' کاکوری ریلوے اسٹیشن سے گزری، راجندر ناتھ لہری نے زنجیر کھینچ لی۔ بسمل، اشفاق اللہ خان، چندر شیکھر آزاد اور 6 دوسرے انقلابی پہلے سے ہی سرکاری خزانے کو لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ ٹرین کے گارڈ اور ڈرائیور کو نیچے اتار لیا گیا۔ خزانے کو ٹرین سے نیچے پھینکنے کے بعد ڈرائیور کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ سارا واقعہ 45 منٹ میں انجام پایا۔
40 انقلابیوں پر مقدمہ چلایا گیا:
جرمن ماؤزر پستول اور دیگر ہتھیاروں کی مدد سے خزانے کو توڑا اور ہزاروں روپے لوٹ لیے۔ تاہم اس دوران حادثاتی طور پر گولی لگنے سے ایک مسافر کی موت ہو گئی جس سے یہ واقعہ قتل کا مقدمہ بن گیا۔ 2 ماہ تک مسلسل سرچ آپریشن کے بعد کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ برطانوی حکومت نے اس ڈکیتی کو حکومت کے خلاف جنگ قرار دیا اور HRA کے کل 40 انقلابیوں پر مقدمہ چلایا گیا۔
مہینوں کی عدالتی کارروائی کے بعد رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان، راجندر ناتھ لہڑی اور ٹھاکر روشن سنگھ کو موت کی سزا سنائی گئی۔ 16 دیگر انقلابیوں کو کالا پانی (عمر قید) کی سزا سنائی گئی۔
وہ جذبہ اب بھی زندہ ہے:
لکھنؤ کے کاکوری ریلوے اسٹیشن پر ایک میوزیم ہے، جہاں انقلاب سے متعلق دستاویزات، خطوط، خزانے اور تاریخی نشانیاں اب بھی محفوظ ہیں۔ کاکوری کے بہادروں کی بہادری آج بھی فخر سے بیان کی جاتی ہے۔ بسمل کو گورکھپور جیل میں، اشفاق اللہ خان کو فیض آباد میں، لہڑی کو گونڈہ میں اور روشن سنگھ کو الہ آباد میں پھانسی دی گئی۔ چندر شیکھر آزاد گرفتاری سے بچتے رہے اور 1931 میں اپنی شہادت تک انقلابی سرگرمیاں جاری رکھیں۔