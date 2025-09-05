چین کے ساتھ سرحدی تنازع سب سے بڑا چیلنج: سی ڈی ایس جنرل چوہان

بھارت کے لوگوں کا خون بہانے کے جنون نے پاکستان کو دہشت گرد ریاست بنا دیا۔
September 5, 2025
نئی دہلی: چین کے ساتھ غیر حل شدہ سرحدی تنازعہ قومی سلامتی کا سب سے بڑا چیلنج ہے جس کے بعد پاکستان کی پراکسی جنگ اور اس کی خونی حکمت عملی ہے۔ بھارت کے لوگوں کا خون بہانے کے جنون نے پاکستان کو دہشت گرد ریاست بنادیا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے جمعہ کو کہا کہ ’اعلیٰ فوجی عہدیدار نے علاقائی عدم استحکام اور ہندوستان پر اس کے اثرات کی نشاندہی کی اور تیسرے اور چوتھے بڑے چیلنجز کے طور پر تیزی سے چیلنجنگ ماحول میں اعلیٰ ٹیکنالوجی کے اجزاء کے ساتھ مستقبل کے میدان جنگ کے منظرناموں سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کیں۔
اتر پردیش کے گورکھپور میں ایک تقریب سے خطاب میں، چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے ساتھ دو مخالفوں کی طرف سے آنے والے خطرات سے نمٹنا بھارت کے سامنے ایک اور بڑا چیلنج ہے کیونکہ اسے کسی بھی قسم کی روایتی جنگ کے لیے تیار رہنا ہوگا۔
جنرل چوہان نے کہا کہ مسلح افواج کو آپریشن سندور کرنے کے لیے مکمل آپریشنل آزادی دی گئی تھی اور اس کا مقصد نہ صرف پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بدلہ لینا تھا بلکہ سرحد پار دہشت گردی پر ’’سرخ لکیر‘‘ کھینچنا بھی تھا۔
اس طرح کے پہلے عوامی تبصروں میں، سی ڈی ایس نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کے مشیر (این ایس اے) نے فوج کو رہنمائی فراہم کرنے کے سلسلے میں آپریشن سندور کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں اہم کردار ادا کیا جس میں ہدف کا انتخاب، فوجیوں کی تعیناتی، کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فریم ورک اور سفارت کاری کا استعمال شامل تھا۔
تاہم، ان کے خطاب کی خاص بات بھارت کی قومی سلامتی کے چیلنجوں کے بارے میں ان کی وضاحت تھی۔ جنرل چوہان نے کہا کہ میں چین کے ساتھ حل نہ ہونے والے سرحدی تنازع کو سب سے بڑا چیلنج سمجھتا ہوں۔ دوسرا بڑا چیلنج پاکستان کی طرف سے بھارت کے خلاف چلائی جا رہی پراکسی جنگ ہے۔
فوجی اہلکار نے کہا کہ تیسرا سب سے بڑا سیکورٹی چیلنج علاقائی عدم استحکام سے پیدا ہوا ہے، خاص طور پر جس طرح سے بھارت کے پڑوسی ممالک سماجی، سیاسی اور اقتصادی بدامنی کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال بھارت کو بھی متاثر کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "چوتھا چیلنج یہ ہوگا کہ ہم مستقبل میں کس قسم کی جنگ لڑیں گے۔ جنگیں تیزی سے بدل رہی ہیں۔ مستقبل کی جنگیں زمین، ہوا اور پانی تک محدود نہیں رہیں گی۔ اس میں خلائی، سائبر اور برقی مقناطیسی ڈومین شامل ہوں گے۔ ہمارے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنا اور خود کو ایسے منظر نامے کے لیے تیار رکھنا ایک چیلنج ہوگا۔"
پانچویں چیلنج پر، سی ڈی ایس نے کہا کہ "ہمارے دونوں مخالف جوہری ہتھیاروں سے لیس ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج رہے گا کہ ہم کس قسم کی روایتی جنگ لڑیں گے اور ان سے نمٹنے کے لیے ہم کس قسم کے آپریشن کا انتخاب کریں گے۔" جنرل چوہان نے کہا کہ چھٹا چیلنج مستقبل کی جنگ پر "ٹیکنالوجی اور اس کے اثرات" کے بارے میں ہے۔