وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے 'سپریم' فیصلے سے دونوں پارٹیاں خوش، جانیں ایک کلک پر پورا معاملہ

حیدرآباد: سپریم کورٹ نے منگل کو وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی کچھ دفعات پر روک لگا دی، لیکن عدالت نے پورے قانون پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس آگسٹین جارج مسیح کی بنچ نے پیر کو وقف ترمیمی قانون سے متعلق معاملے پر عبوری حکم جاری کیا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے جن دفعات پر روک لگائی ہے ان میں یہ شق بھی شامل ہے کہ صرف پچھلے پانچ سالوں سے اسلام کی پیروی کرنے والوں کو وقف کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بنچ نے اس شق پر بھی روک لگا دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک کسی سرکاری اہلکار کی رپورٹ میں تجاوزات کی تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک کسی جائیداد کو وقف نہیں سمجھا جائے گا۔
یعنی عدالت نے افسر کو کسی بھی جائیداد کو سرکاری اراضی قرار دینے اور ریونیو ریکارڈ میں تبدیلی کا حق دینے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنچ نے وقف بورڈ میں غیر مسلموں کی شرکت سے متعلق دفعات پر پابندی لگانے سے انکار کر دیا، لیکن کچھ حدیں مقرر کر دی ہیں۔
سپریم کورٹ کے اس حکم پر سپریم کورٹ کے وکیل عادل احمد نے کہا کہ یہ عبوری ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بڑا کیس ابھی بھی عدالت میں زیر التوا ہے اور ہم سب کو امید ہے کہ اسے بڑے بنچ، ممکنہ طور پر آئینی بنچ کے پاس بھیجا جائے گا اور ہمیں اس کے بارے میں تفصیلی معلومات آرڈر اپ لوڈ ہونے کے بعد ہی ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک کی ہدایات کچھ معاملات پر بہت واضح ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں، جیسے کہ کسی مسلمان کے ایسے بورڈ کا حصہ بننے کے لیے عملی معیار یا اہلیت کا معیار مکمل طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اب پانچ سال کی ضرورت نہیں ہے۔ دوم، کلکٹر کی رپورٹ یا ایکٹ کی ان دفعات سے متعلق ہدایات، جن کی بنیاد پر وقف املاک کو منتقل کیا جا سکتا تھا، ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تیسرا، تمام جائیدادوں کو خواہ ان کی حیثیت کچھ بھی ہو، کو امید پورٹل میں رجسٹر کرنے کا وقت دیا گیا ہے اور اس طرح ملک میں وقف کی پہچان جاری ہے۔
عادل احمد نے کہا کہ پاس کیے گئے احکامات کے مطابق کونسل میں چار سے زیادہ غیر مسلم اراکین نہیں ہوں گے اور بورڈ میں تین سے زیادہ غیر مسلم اراکین نہیں ہوں گے۔ یہ اقلیتوں کے حقوق کا احترام کرتا ہے، یہ مسلم پرسنل لا کے مذہبی پہلوؤں کا احترام کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے فائدے کے لیے بورڈ، انتظام، ٹرسٹ کو مسلمانوں کے ذریعے چلایا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی، عدالت نے واضح کیا ہے کہ عبوری حکم درخواست گزاروں یا حکومت کو حتمی سماعت کے دوران قانون کے آئینی جواز پر مکمل دلائل پیش کرنے سے نہیں روکے گا۔
وقف قانون پر سپریم کورٹ
کون بن سکتا ہے بورڈ کا ممبر ؟
اس سے قبل وقف ترمیمی ایکٹ 2025 میں یہ شرط تھی کہ صرف وہی شخص جو پانچ سال سے زیادہ عرصے سے اسلام کی پیروی کر رہا ہو، وقف بورڈ کا رکن بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس پر پابندی لگا دی ہے۔اب عدالت کے مطابق، جب تک ریاستی حکومتیں اس معاملے میں کوئی ٹھوس اصول نہیں بناتی ہیں، وقف بورڈ کا رکن بننے کے لیے کسی اصول پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔
وقف بورڈ میں کتنے مسلم ارکان ہوسکتے ہیں؟
قبل ازیں یہ انتظام تھا کہ وقف بورڈ کے 11 ارکان میں غیر مسلم ارکان بھی شامل ہوں گے لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم ارکان نہیں ہوسکتے۔ اس کے ساتھ مرکزی وقف کونسل میں یہ تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو بورڈ کا رکن مسلمان ہونا چاہیے۔
اب ضلع کلکٹر کے حقوق کا کیا ہوگا؟
اب تک صرف ضلع کلکٹر کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل تھا کہ وقف بورڈ نے جس جائیداد کا دعویٰ کیا ہے وہ حکومت کی ملکیت ہے یا نہیں۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ضلع کلکٹر کو شہریوں کے ذاتی حقوق پر فیصلہ لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
یہ قانون اس سال اپریل 2025 میں بنایا گیا تھا
جانکاری کے لیے بتاتے چلیں کہ وقف ترمیمی بل 2025 بجٹ سیشن 2025 کے دوران ایوان میں پیش کیا گیا تھا، اس بل کو دونوں ایوانوں میں اکثریت سے پاس کیا گیا تھا۔ اس کے بعد صدر دروپدی مرمو نے 5 اپریل 2025 کو قانون کے طور پر اسے منظوری دی۔
Hon'ble Supreme Court's verdict has demolished the sinister campaign of few groups, who described the Waqf Amendment Act as unconstitutional. SC also acknowledged the Authority of the Parliament of India to legislate laws. We have very beautiful system of Parliamentary democracy. https://t.co/cHlnHxywmW— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 15, 2025
وقف ترمیمی قانون پر رجیجو کا بیان
مرکزی اقلیتی وزیر کرن رجیجو نے اس معاملے پر کہا کہ میں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی جمہوریت اور مسلم کمیونٹی کے لیے مثبت ہے۔ رجیجو نے مزید کہا کہ عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اچھی علامت ہے۔
The Hon’ble Supreme Court, in its interim order today, reaffirmed its resolve to protect the rights of minorities — a cause for which the Opposition stood united against the Modi Govt.— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 15, 2025
The BJP had sought to bulldoze a divisive law, designed solely to inflame communal passions…
کانگریس پارٹی کا نظریہ
کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھرگے نے اس معاملے پر تبصرہ کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ملک کی سپریم کورٹ کے عبوری حکم نے ملک کی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی مسئلہ ہے جس پر پوری اپوزیشن متحد ہو کر مرکزی حکومت کی مخالفت کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی بغیر کسی امتیاز کے آئین کے ذریعہ دیئے گئے حقوق کے تحفظ کے لئے کھڑی ہے۔