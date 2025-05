ETV Bharat / bharat

سرحدی پابندیوں میں نرمی، بھارت نے پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں کے لیے اٹاری سرحد کھول دی - ATTARI BORDER

سرحدی پابندیوں میں نرمی ( ANI )

Published : May 1, 2025 at 12:07 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 12:12 PM IST

مرکزی وزارت داخلہ نے اٹاری سرحد پر تمام شہری اور تجارتی سرگرمیوں کو روکنے کی ہدایت جاری کی تھی جس سے ٹرانزٹ میں پھنسے ہوئے پاکستانی شہریوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ ان پاکستانی شہریوں کے پاس درست سفری دستاویزات نہیں ہیں۔ جموں و کشمیر میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد سخت سرحدی پابندیوں کے درمیان، مرکزی حکومت نے بھارت میں پھنسے پاکستانی شہریوں کو راحت دی ہے، جس سے انہیں اٹاری سرحد کے راستے اپنے ملک واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پیش رفت یکم مئی سے سرحد کے آر پار تمام نقل و حرکت اور تجارت کو مکمل طور پر معطل کرنے کے پہلے حکم کے باوجود سامنے آئی ہے۔ انسانی ہمدردی کی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حکومت ہند نے اب پاکستانی شہریوں کے لیے سرحد کو کھلا رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ جمعرات کی صبح کئی لوگ اٹاری بارڈر پر پہنچے تھے جو نظرثانی شدہ نقل و حرکت کی صورتحال سے لاعلم تھے۔ بی ایس ایف نے ابتدائی طور پر باضابطہ رابطے کی کمی کی وجہ سے ان کے باہر نکلنے کو روک دیا تھا، لیکن حکام کی تازہ ترین منظوری کے ساتھ، اب ان کی روانگی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اب نظر ثانی شدہ حکم نامے کے ساتھ، سرحد پر موجود پاکستانی شہریوں نے راحت اور شکر گزاری کا اظہار کیا، کیونکہ انہیں ایک بار پھر جانے کی اجازت دی گئی۔

سخت حفاظتی اقدامات کے درمیان، 24 اپریل سے 30 اپریل کے دوران ہندوستانی اور پاکستانی شہریوں کی ایک قابل ذکر تعداد نے دونوں ممالک کے درمیان سرحدیں عبور کی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، کل 926 پاکستانی شہری اپنے آبائی ملک واپس گئے ہیں جبکہ 1,841 ہندوستانی شہری گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بھارت واپس آئے ہیں۔ یہ بھی پڑھیں: پہلگام دہشت گردانہ حملہ: اٹاری بارڈر بند کرنے سے کاروبار پر کیا اثر پڑے گا، جانیں یہ اتنا اہم کیوں ہے

Last Updated : May 1, 2025 at 12:12 PM IST