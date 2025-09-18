بے بنیاد الزامات لگانا راہل گاندھی کی عادت بن چکی ہے: انوراگ ٹھاکر
بی جے پی لیڈر انوراگ ٹھاکر نے الیکشن کمیشن پر راہل گاندھی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔
Published : September 18, 2025 at 5:03 PM IST
نئی دہلی: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے "ووٹ چوری" کے الزامات کا جواب دیا ہے۔ اس سلسلے میں بی جے پی لیڈر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگانا اور عدالت کی ڈانٹ کھانا راہل گاندھی کی عادت بن گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کبھی ای وی ایم پر سوال اٹھانا اور کبھی ٹول کٹس کی مدد سے بھارت کی جمہوریت پر سوال اٹھانا ان کی عادت بن گئی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ راجیو گاندھی کے قتل کے بعد ایک ماہ تک انتخابات ملتوی کرنے سے کس پارٹی کو فائدہ ہوا؟ راما دیوی سے لے کر کے کے تک، کانگریس پارٹی نے کئی الیکشن کمشنر مقرر کیے تھے۔
'انہوں نے الزامات کی سیاست کو اپنا زیور بنا لیا'
نئی دہلی میں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ٹھاکر نے کہا، "ایک ایسا لیڈر جو یکے بعد دیگرے الیکشن ہارتا ہے اور عوام کی طرف سے بار بار مسترد کیا جاتا ہے، جن کی قیادت میں کانگریس پارٹی تقریباً 90 انتخابات ہار چکی ہے، ان کی بے اطمینانی اور مایوسی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ راہل گاندھی نے الزامات کی سیاست کو اپنا زیور بنا لیا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ وہ ان الزامات کو ثابت کریں تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب حلف نامہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگانا ان کی عادت بن گئی ہے، چاہے وہ رافیل کا معاملہ ہو یا 'چوکیدار چور' کے نعرے کا۔ وہ بار بار جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔"
بی جے پی کا راہل گاندھی پر طنز
بی جے پی کے ایک لیڈر نے آج صبح کانگریس لیڈر کی پریس کانفرنس پر تنقید کرتے ہوئے کہا، "راہل گاندھی آج کی پریس کانفرنس میں ہائیڈروجن بم گرانے والے تھے، لیکن انہیں ایک پھلجھڑی سے کام چلانا پڑا، جو بجھ گئی۔
الیکشن کمیشن کی صفائی
الیکشن کمیشن نے کہا کہ عوام کا کوئی بھی رکن کشی بھی ووٹ ہٹا نہیں سکتا اور متاثرہ شخص کو سنوائی کا موقع دیے بغیر ووٹ ہٹایا نہیں جاسکتا"۔
یہ رد عمل راہل گاندھی کی جانب الیکشن کمیشن آف انڈیا پر سخت حملے کچھ گھنٹے کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ سافٹ ویئر پر مبنی فراڈ کرتے ہوئے ریاستوں میں ووٹروں کو بڑے پیمانے پر حذف کیا جا رہا ہے۔
گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اس مہم میں اپوزیشن کے ووٹروں کو غیر منصفانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر الزام لگایا کہ وہ ان لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں جنہیں وہ "جمہوریت کو تباہ کرنے والا" کہا تھا۔ دریں اثنا، الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دیا۔
مزید پڑھیں: