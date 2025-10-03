راہل گاندھی بھارت کی جمہوریت کو بدنام کر رہے ہیں، بی جے پی کا راہل پر جوابی حملہ، کہا، اسی وجہ سے انہیں نہیں ملتے ووٹ
راہل گاندھی جب بھی بیرون ملک جاتے ہیں ہندوستان کی جمہوریت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے کئی الزامات لگائے ہیں۔
Published : October 3, 2025 at 9:58 AM IST
نئی دہلی: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کولمبیا میں ایک سیمینار میں ہندوستان میں "جمہوریت پر حملوں" کے بارے میں تبصرہ کیا۔ اس پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ بی جے پی نے ان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ غیر ملکی سرزمین پر ملک کی حیثیت کو "کم کرنے" کے بے بنیاد دعوے کر رہے ہیں۔
بی جے پی نے راہل گاندھی کے اس تبصرہ پر بھی تنقید کی کہ انگریز ہمارے آزادی پسندوں کو مار سکتے ہیں، لیکن ہمارے آزادی پسند جنگجو ان کے خلاف تشدد کا سہارا نہیں لیں گے اور ان پر ملک کے "شہیدوں" کی توہین کرنے کا الزام لگایا۔ راہل نے اپنے خطاب میں منگل پانڈے، سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور دیگر انقلابیوں کا ذکر کیا۔ بی جے پی نے الزام لگایا کہ گاندھی اقتدار حاصل کرنے کی اپنی "مایوسی" سے "ہندوستان مخالف" تبصرے کرتے ہیں اور کانگریس لیڈر کو یہ سمجھنے کا مشورہ دیا کہ ملک کی "توہین" جاری رکھنے سے انتخابات میں ان کی پارٹی کو مزید نقصان پہنچے گا۔
#WATCH | Delhi | On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's recent statements in Colombia, BJP MP Ravi Shankar Prasad says, " ...in bogota, colombia, lok sabha leader of the opposition rahul gandhi stated that there is no democracy in india and people don't have the freedom to speak. rahul… pic.twitter.com/CnrKWeBsbh— ANI (@ANI) October 2, 2025
ہندوستان کو ایسے خطرات پر قابو پانا ہوگا!
بدھ کو، کولمبیا کے میڈیلن میں ای آئی اے یونیورسٹی میں، گاندھی نے کہا کہ ہندوستان کے پاس اپنی روایات، سوچ کے انداز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ کی صلاحیتوں اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے لحاظ سے دنیا کو پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہندوستان کے بارے میں ان کے خیالات کے بارے میں پوچھے جانے پر گاندھی نے کہا، "میں ہندوستان کے بارے میں بہت پر امید ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ہندوستانی ڈھانچے میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ ہندوستان کو کچھ خطرات پر قابو پانا ہوگا۔"
ہندوستان میں جمہوری نظام بڑے پیمانے پر حملوں کی زد میں
جب ان سے اپنے نقطۂ نظر سے خطرات کی وضاحت کرنے کو کہا گیا تو کانگریس لیڈر نے کہا کہ سب سے بڑا خطرہ ہندوستان میں جمہوریت پر جاری حملہ ہے۔ کیونکہ ہندوستان میں بہت سے مذاہب، بہت سی روایات اور بہت سی زبانیں ہیں۔ ہندوستان واقعی اپنے تمام لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ گاندھی نے کہا کہ مختلف روایات، مختلف مذاہب اور مختلف نظریات کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس جگہ کو تخلیق کرنے کا بہترین طریقہ جمہوری نظام کے ذریعے ہے۔ اس وقت ہندوستان میں جمہوری نظام بڑے پیمانے پر حملوں کی زد میں ہے۔ لہٰذا، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔
ہم وہ نہیں کر سکتے جو چین کرتا ہے
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ ایک اور بڑا خطرہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف تاثرات ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ تقریباً 17-16 مختلف زبانیں اور مذاہب ہیں، اس لیے ان مختلف روایات کو پنپنے اور اظہارِ خیال کرنے کی اجازت دینا ہندوستان جیسے ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم وہ نہیں کر سکتے جو چین کرتا ہے، جو لوگوں کو دباتا ہے اور آمرانہ نظام چلاتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمارا ملک اور جمہوریت اسے قبول نہیں کرے گی۔
"شرمناک طور پر توہین"
راہل گاندھی کے ریمارکس پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، سینئر بی جے پی لیڈر روی شنکر پرساد نے کہا کہ ہندوستان میں ایک "مکمل" جمہوریت ہے جہاں لوگ آزاد ہیں۔ انہوں نے کولمبیا میں اپنے ریمارکس کے ساتھ ملک کی "شرمناک طور پر توہین" کرنے پر کانگریس لیڈر کی مذمت کی۔ سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ راہل گاندھی ہندوستان میں ہندوستان کے خلاف ہر طرح کے بے بنیاد اور بے شرم بیانات دیتے ہیں اور جب وہ بیرون ملک جاتے ہیں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک میں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی پر جھوٹے الزامات
کانگریس لیڈر کو نشانہ بناتے ہوئے پرساد نے کہا کہ "آپ وزیر اعظم نریندر مودی پر جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے ہندوستان میں گھومتے ہیں، اس لیے جمہوریت نے آپ کو ہندوستان کے لوگوں کو گالی دینے کا حق دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے۔" پرساد نے الزام لگایا کہ گاندھی ہندوستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کی حمایت کم ہوتی جارہی ہے اور وہ اقتدار کے لیے بے چین ہیں۔ روی شنکر پرساد نے راہل گاندھی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں (کانگریس) ووٹ نہیں ملتے ہیں۔ وہ طاقت چاہتے ہیں۔ وہ حکومت چاہتے ہیں۔
غیر ملکی سرزمین پر ہندوستان کی توہین
سینئر بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ اگر آپ بیرون ملک جا کر ہندوستان کی توہین کریں گے تو لوگ آپ کو وہ سیٹیں بھی نہیں دیں گے جو آپ نے جیتی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دریں اثنا، بی جے پی کے قومی ترجمان گورو بھاٹیہ نے سوشل میڈیا سائٹ "X" پر ایک پوسٹ میں سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ راہل گاندھی نے دوبارہ ایسا کیا ہے۔ غیر ملکی سرزمین پر ہندوستان کی توہین۔ لندن میں ہماری جمہوریت کو بدنام کرنے سے لے کر امریکہ میں ہمارے اداروں کا مذاق اڑانے تک، اب کولمبیا میں، وہ ہندوستان کو عالمی سطح پر نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایک جعلی گاندھی کی توہین ہے۔