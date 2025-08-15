نئی دہلی: کانگریس صدر ملکارجن کھرگے نے جمعہ کو حکمراں بی جے پی پر اقتدار میں رہنے کے لیے کسی بھی حد تک غیر اخلاقی حرکت کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں انتخابات میں بہت سی بے ضابطگیاں منظر عام پر آرہی ہیں۔ کانگریس ہیڈکوارٹر اندرا بھون میں پرچم کشائی کے بعد اپنی تقریر میں انہوں نے الزام لگایا کہ بہار کی ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے نام پر اپوزیشن کے ووٹ کھلے عام کاٹے جا رہے ہیں۔
کانگریس صدر نے کہا کہ بی جے پی کو 65 لاکھ لوگوں کے ووٹوں کو حذف کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایس آئی آر کے عمل سے کس کو فائدہ ہوا۔ بہار ووٹر لسٹ میں ترمیم کے خلاف کانگریس کی مخالفت کا حوالہ دیتے ہوئے کھرگے نے کہا کہ یہ الیکشن جیتنے کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کی جمہوریت اور آئین کی حفاظت کی لڑائی ہے۔
#WATCH | Congress chief and Rajya Sabha LoP Mallikarjun Kharge hoists the Tricolour at party office in Delhi. Lok Sabha LoP Rahul Gandhi and other leaders attend the celebrations. pic.twitter.com/DUaTMr6fjC— ANI (@ANI) August 15, 2025
کھرگے نے کہا کہ خصوصی نظر ثانی کے نام پر اپوزیشن کے ووٹ کھلے عام کاٹے جا رہے ہیں۔ جو زندہ ہیں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ بتانے کو تیار نہیں کہ کس کے ووٹ کاٹے جا رہے ہیں اور کس بنیاد پر۔
انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جس نے عوام کی آواز سنی اور الیکشن کمیشن سے ووٹر لسٹ پبلک کرنے کا کہا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ حکمران جماعت کو 65 لاکھ لوگوں کے ووٹ حذف کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس مشق سے کس کو فائدہ ہوا۔
کانگریس کے قومی صدر نے کہا کہ ای ڈی اور سی بی آئی اور محکمہ انکم ٹیکس جیسی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کو مخالفین (اپوزیشن پارٹیوں) کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے اس قدر کھلے عام استعمال کیا گیا ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ کو انہیں آئینہ دکھانا پڑا۔ کھرگے نے دعویٰ کیا کہ ہندوستان اپنی 'غیر الائنمنٹ پالیسی' کی وجہ سے حاصل کردہ خصوصی پوزیشن کھو چکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آزادی کے ہیروز نے اس ملک کے لیے جو خواب دیکھا تھا وہ آج ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ منصفانہ انتخابات کو ہندوستانی جمہوریت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کانگریس صدر نے کہا کہ بی آر امبیڈکر نے 15 جون 1949 کو دستور ساز اسمبلی میں کہا تھا کہ جمہوریت میں حق رائے دہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ کوئی بھی شخص جو ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کا حقدار ہے... اسے صرف تعصب کی بنا پر خارج نہیں کیا جانا چاہیے۔
کانگریس ہیڈکوارٹر میں پرچم کشائی کی تقریب میں کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کے علاوہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، اجے ماکن اور دیگر کانگریسی لیڈران موجود تھے۔