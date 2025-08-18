پٹنہ: بہار اسمبلی انتخابات سے قبل ایس آئی آر یعنی خصوصی نظر ثانی مہم کے بعد ووٹر لسٹ سے 65 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو ہٹانے سے سیاسی حلقوں میں ہنگامہ مچ گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اب یہ فہرست وجہ کے ساتھ عام کر دی گئی ہے۔ یہ قدم ووٹروں کے حقوق اور انتخابی عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
65 لاکھ ناموں کی فہرست شائع
اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے تحت بہار میں تقریباً 65 لاکھ ووٹروں کے نام ڈرافٹ لسٹ سے حذف کردیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ فہرست اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے، جس میں ہر نام کے آگے حذف کی وجہ بھی واضح طور پر دی گئی ہے۔
आवश्यक सूचना— Chief Electoral Officer, Bihar (@CEOBihar) August 17, 2025
दिनांक: 17.08.2025 pic.twitter.com/jKdq0vdAZX
سپریم کورٹ کی ہدایت پر جاری گئی فہرست
سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ فہرست ضلع سطح پر بھی دستیاب کرائی گئی ہے تاکہ متاثرہ ووٹرز اپنے نام دوبارہ شامل کروانے کے لیے درخواست دے سکیں۔ اس سے انتخابی عمل میں شفافیت بڑھے گی اور ووٹر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے۔
ایک ماہ کا دعویٰ وقت
چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ فہرست شائع ہونے کے بعد ہر متاثرہ شخص کو ایک ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ اس دوران کوئی بھی شخص اپنا نام دوبارہ فہرست میں شامل کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
بہار الیکشن کمیشن کی تصدیق
بہار الیکشن کمیشن نے ٹویٹ کرکے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے اور تمام متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ فہرست کو متعلقہ ویب سائٹس پر ظاہر کریں اور وسیع پیمانے پر تشہیر کریں۔
انتخابات شفاف ہونے کی طرف قدم
یہ کارروائی آئندہ بہار اسمبلی انتخابات میں شفافیت کو یقینی بنائے گی۔ ووٹر کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور کسی بھی قسم کی بے ضابطگی کو روکا جا سکے گا۔ ووٹر اور عام لوگ بہار الیکشن کمیشن کی آفیشل ویب سائٹ پر جا کر مکمل فہرست اور ہٹائے گئے ناموں کی وجوہات کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔
سیاسی حلقوں میں ردعمل
اپوزیشن جماعتیں اس قدم کو جمہوری حقوق کے تحفظ کی جانب ایک مثبت قدم قرار دے رہی ہیں جب کہ بعض جماعتوں نے اسے ووٹرز پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا ہے۔ عظیم اتحاد بہار میں 'ووٹر ادھیکار یاترا' نکال کر لوگوں کو مبینہ ووٹ چوری کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔
فہرست میں نام شامل کرنے کا آخری موقع
بہار میں ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر ترمیم نے انتخابی ماحول کو ایک نئی سمت دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے متاثرہ ووٹرز فہرست میں اپنا نام دوبارہ شامل کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور انتخابی نتائج پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔
مزید پڑھیں: بہار کے بعد مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں میں بھی ایس آئی آر کیا جائے گا، الیکشن کمیشن نے دی جانکاری
بہار SIR: سپریم کورٹ کا بڑا حکم، حذف شدہ 65 لاکھ ناموں کو وجوہات کے ساتھ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کیا جائے
'میں نے سنا ہے آپ زندہ نہیں ہو؟' راہل گاندھی نے بہار میں 'مردہ' قرار دیے گئے ووٹروں سے ملاقات کی