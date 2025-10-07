بہار ایس آئی آر: سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے ہٹائے گئے 3.66 لاکھ ووٹروں کی مکمل تفصیلات طلب کی
بہار میں 25 جون کو ایس آئی آر کے آغاز کے بعد سے حکمراں پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی جنگ چھڑی ہے۔
Published : October 7, 2025 at 8:48 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) مہم کی سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ وہ مکمل تحقیقات نہیں کر سکتی لیکن کم از کم متاثرہ افراد سے حلف نامے جمع کرانے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن (ای سی آئی) سے 3.66 لاکھ حذف شدہ ووٹروں کی مکمل تفصیلات کی بھی درخواست کی۔ اگلی سماعت 9 اکتوبر کو ہوگی۔
سماعت کے دوران جسٹس سوریہ کانت اور جویمالیہ باغچی کی بنچ نے حذف شدہ ووٹروں کے ٹھکانے پر سوالات اٹھائے۔ جسٹس کانت نے کہا، "کوئی بھی متاثرہ شخص عدالت میں ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں کہا جائے کہ ان کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔"
انہوں نے ایک ووٹر کی مثال دی جو حتمی فہرست میں نام نہ ہونے پر حلف نامہ داخل کر سکتا ہے۔ عدالت نے ای سی آئی سے پوچھا کہ حذف کیے گئے لاکھوں ووٹروں میں سے کتنے نے شکایات درج کرائی ہیں۔ ای سی آئی کے وکیل راکیش دویدی نے کہا کہ ابھی تک کوئی اپیل یا شکایت موصول نہیں ہوئی ہے۔
حتمی فہرست میں نئے ناموں پر کنفیوژن
جسٹس باغچی نے ای سی آئی کو بتایا کہ اب تین فہرستیں ہیں - 2022 کی فہرست، 2025 کی مسودہ فہرست، اور حتمی فہرست۔ ڈرافٹ لسٹ سے 65 لاکھ نام نکال دیے گئے۔ حتمی فہرست میں کچھ نام شامل کیے گئے، لیکن کیا یہ حذف کیے گئے نام ہیں یا نئے ووٹرز کے؟ ای سی آئی نے جواب دیا کہ زیادہ تر نئے ووٹرز ہیں جو 18 سال کے ہونے والے ہیں۔ جسٹس کانت نے یاد دلایا کہ ای سی آئی نے پہلے کہا تھا کہ 296,000 نئے ووٹرز نے درخواست دی تھی۔ عدالت نے کہا کہ یہ تفتیش انتخابی عمل کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔
پرشانت بھوشن کی دلیل
این جی او ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (اے ڈی آر) کی نمائندگی کرنے والے وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ وہ 100 حلف نامے جمع کرا سکتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ناموں کو ہٹانے میں سسٹم میں خامی ہے۔
جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ کم از کم 100-200 لوگوں کی فہرست لائیں جو اپیل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں نوٹس نہیں ملا۔ بھوشن نے اگلی سماعت سے پہلے حلف نامہ داخل کرنے کا وعدہ کیا۔ عدالت نے ای سی آئی سے کہا کہ وہ مسودہ اور حتمی فہرستوں کا تقابلی تجزیہ فراہم کرے، جو 30 ستمبر کو جاری کی گئی تھیں۔
غیر قانونی تارکین وطن کا حوالہ دیتے ہوئے
جسٹس کانت نے کہا کہ کچھ غیر قانونی تارکین وطن آگے نہیں آنا چاہتے۔ ان کے نام ہٹا دیے جائیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کی شناخت ہو جائے گی۔ بھوشن نے دلیل دی کہ 3.6 لاکھ لوگ حلف نامہ داخل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے پاس اپیل کا حق ہے۔ عدالت نے کہا کہ متاثرہ افراد براہ راست سپریم کورٹ نہ آئیں بلکہ ضلعی سطح پر اپیل کریں۔ ای سی آئی کے وکیل نے کہا کہ بغیر نوٹس کے کوئی نام ہٹایا یا شامل نہیں کیا گیا۔
ایس آئی آر کیا ہے: بہار میں 25 جون کو ایس آئی آر کے آغاز کے بعد سے حکمراں پارٹی اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی جنگ چھڑ گئی ہے۔ 30 ستمبر کو ای سی آئی نے بہار کے لیے حتمی ووٹر لسٹ جاری کی۔ ایس آئی آر مہم سے پہلے 7.89 کروڑ ووٹرز تھے جو اب کم ہو کر 7.42 کروڑ رہ گئے ہیں یعنی 4.7 ملین کی کمی۔ 6.5 لاکھ نام ڈرافٹ لسٹ (1 اگست) سے ہٹا دیے گئے تھے (موت، ہجرت، نقل وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے)۔
اس کے بعد، 21.53 لاکھ نئے نام شامل کیے گئے، لیکن حتمی فہرست میں مزید 3.66 لاکھ کو ہٹا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 17.87 لاکھ کا خالص اضافہ ہوا۔ بھوشن نے کہا کہ ای سی آئی جنوری 2025 کی اصل فہرست سے ہٹائے گئے اور شامل کیے گئے ناموں کی کل تعداد کا آسانی سے تعین کر سکتا ہے۔