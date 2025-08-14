نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) سے بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آر آئی) کے دوران حذف کیے گئے 65 لاکھ ووٹروں کی فہرست کو وجوہات کے ساتھ اپ لوڈ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ، اگر پولنگ باڈی تمام نام سائن بورڈز پر چسپاں کر رہی ہے، تو پھر وہ ویب سائٹ پر وجوہات کے ساتھ یہ نام کیوں نہیں رکھ سکتے؟
اس معاملے کی سماعت جسٹس سوریہ کانت اور جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے کی۔
SIR in Bihar | Supreme Court asks Election Commission of India to publicly display at district electoral officer website, the list of approximately 65 lakh persons excluded or deleted from Bihar draft electoral voters list along with reason for their deletion.— ANI (@ANI) August 14, 2025
جسٹس باغچی نے کہا کہ حذف کیے گئے شخص کو اپیل کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور مزید کہا کہ، یہ جاننے کے بنیادی حق کے لیے کہ انھیں کیوں حذف کیا جا رہا ہے، وسیع تر ممکنہ تشہیر کی ضرورت ہے، ایسے حالات میں جہاں ہر چیز کو اپ لوڈ کیا جا رہا ہے اور الیکٹرانک ذرائع سے تشہیر کی جا رہی ہے۔
جسٹس کانت نے نوٹ کیا کہ معلومات کو پبلک ڈومین میں رکھنا ضروری ہے۔
الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل راکیش دویدی نے کہا کہ اس کی زبردست تشہیر ہوئی ہے۔
جسٹس کانت نے کہا، ’’ہم نہیں چاہتے کہ شہری سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں پر انحصار کریں۔ بنچ نے کہا، "یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ مخصوص رخصتیاں ہیں کیونکہ آپ خود ایس او پی سے، قانونی قواعد سے اتفاق کر سکتے ہیں، شفافیت کی ڈگری ووٹروں کا اعتماد پیدا کرنے اور ووٹر کی رسائی کے قابل ہو جائے گی۔
Supreme Court asks Election Commission to obtain compliance report from all the booth level and district level officers and file compliance report. Supreme Court posts the matter for hearing on August 22. https://t.co/sXpbjrRCx9— ANI (@ANI) August 14, 2025
بنچ نے کہا، آپ اسے ویب سائٹ پر ڈالنے کا اضافی قدم کیوں نہیں اٹھاتے، واضح طور پر ان افراد کی فہرست کی نشاندہی کرتے ہوئے جو وہاں نہیں ہیں اور ان کو حذف کرنے کی وجہ کیا ہے، تاکہ وہ 30 دنوں کے اندر اصلاحی اقدامات کر سکیں۔ سپریم کورٹ نے فہرست کو ڈسٹرکٹ الیکٹورل آفیسر (ویب سائٹ کے حوالے سے) یا سب ڈویژنل سطح پر اپ لوڈ کرنے کی بات کہی۔
دویدی نے کہا کہ بلاک سطح، ضلعی سطح اور ریاستی سطح پر، یہ ہو چکا ہے اور ہم لوگوں کی فہرست ڈالنے کے لیے ریاستی حکومت کی ویب سائٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔
بنچ نے اتفاق کیا اور تجویز دی کہ ریاستی الیکشن کمیشن اسے اپنی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر سکتا ہے۔
بنچ نے پول باڈی پر واضح کیا کہ اگر وہ سائن بورڈز پر پہلے ہی تمام نام چسپاں کر رہا ہے تو پھر اسی معلومات کو ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
بنچ نے کہا کہ ووٹر لسٹ سے نکالے گئے 65 لاکھ لوگوں کے نام حذف کرنے کی وجہ کے ساتھ پول باڈی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنا ضروری ہے۔
جسٹس سوریہ کانت نے مشاہدہ کیا کہ، الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 65 لاکھ ناموں میں سے 22 لاکھ لوگوں کو فہرست سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ مر چکے ہیں۔ بنچ نے کہا، اگر 22 لاکھ لوگ مر چکے ہیں، تو بوتھ کی سطح پر اس کا انکشاف کیوں نہیں کیا جاتا؟
جسٹس باغچی نے ووٹروں کے لیے اپنے نام تلاش کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سرچ ٹول پر زور دیا۔
عدالت عظمیٰ نے کہا کہ 65 لاکھ ووٹرز کی فہرست جن کے نام 2025 کی فہرست میں سامنے آئے لیکن ڈرافٹ لسٹ میں شامل نہیں ہیں انہیں ضلعی سطح کی ویب سائٹس پر اپ لوڈ کیا جائے گا اور متاثرہ افراد اپنے دعوے اپنے آدھار کارڈ کی کاپی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ بنچ نے واضح کیا کہ فہرست میں ڈرافٹ رول سے حذف کرنے کی وجہ بھی بتانی ہوگی۔ بنچ نے کہا کہ ضلعی انتخابی افسر، اگر ان کے پاس سوشل میڈیا ہینڈل ہے، تو وہ وہاں بھی نوٹس دکھائے گا۔
بنچ نے کہا کہ مقامی زبان کے ان اخبارات میں وسیع تشہیر کی جانی چاہئے جن کی پہنچ زیادہ سے زیادہ ہو اور اسے دوردرشن اور دیگر چینلوں پر نشر اور ٹیلی کاسٹ کیا جائے۔
بنچ نے کہا کہ 65 لاکھ ووٹروں کی بوتھ وار فہرست تمام پنچایت بھونوں اور بلاک ڈیولپمنٹ اور پنچایت دفاتر کے نوٹس بورڈ پر بھی آویزاں کی جائے گی۔
بنچ نے پولنگ باڈی کو ہدایت دی کہ وہ 65 لاکھ ووٹروں کی فہرست شائع کرے، اسے ضلع انتخابی افسر کے بوتھ وار پر اپ لوڈ کیا جائے اور ای پی آئی سی نمبر کے ذریعے بھی اس تک رسائی حاصل کی جا سکے۔
عدالت عظمیٰ نے بہار ایس آئی آر کے خلاف دائر درخواستوں کی اگلی سماعت جمعہ کو کرے گی۔
