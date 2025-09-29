بہار اسمبلی انتخابات میں تمام پولنگ اسٹیشنوں کی ویب کاسٹنگ کی جائے گی، ای سی آئی نے جاری کی ہدایت
نظرثانی شدہ رہنما خطوط میں ای سی آئی نے بتایا کہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی والے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ کی سہولیت دستیاب ہوگی۔
Published : September 29, 2025 at 7:20 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے دوران تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ کو لاگو کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہ ویب کاسٹنگ انتخابات کے انعقاد کی کڑی نگرانی کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔
ویب کاسٹنگ پر الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نظرثانی شدہ رہنما خطوط کی روشنی میں بہار ملک کی پہلی ریاست ہوگی جہاں اسمبلی انتخابات کے دوران 100% ویب کاسٹنگ ہوگی۔ اس سے پہلے اہم پولنگ سٹیشنوں کو چھوڑ کر 50 فیصد پولنگ سٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ لازمی تھی۔
100% پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ
ویب کاسٹنگ سے متعلق جون میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکٹورل افسران کو جاری کردہ اپنے نظرثانی شدہ رہنما خطوط میں الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ویب کاسٹنگ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ساتھ تمام پولنگ اسٹیشنوں (سو فیصد) پر دستیاب ہوگی۔ تاہم انٹرنیٹ تک رسائی کے بغیر علاقوں میں ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی کی اجازت دی جا سکتی ہے۔
پولنگ پینل نے کہا کہ ریاست، ضلع اور اسمبلی حلقے کی سطح پر ایک ویب کاسٹنگ مانیٹرنگ کنٹرول روم قائم کیا جائے گا، جس کی نگرانی ہر سطح پر نامزد نوڈل افسر کریں گے۔
اس سے قبل حساس پولنگ اسٹیشنز پر ہوتی تھی ویب کاسٹنگ
ویب کاسٹنگ میں پولنگ اسٹیشن کے اندر واقعات کی براہ راست نشریات شامل ہیں۔ یہ ووٹنگ کے عمل کی رازداری کو بھی یقینی بناتا ہے۔ اس سے پہلے کے رہنما خطوط کے مطابق یہ بشمول تمام حساس پولنگ اسٹیشنز کم از کم 50 فیصد پولنگ اسٹیشنوں پر لاگو کیا گیا تھا۔
12,817 نئے پولنگ اسٹیشنوں کے اضافے سے بہار میں پولنگ اسٹیشنوں کی کل تعداد 77,895 سے بڑھ کر 90,712 ہوگئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست بھر کے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ نافذ کی جائے گی۔ اہم بات یہ ہے کہ ویب کاسٹنگ کے لیے نئے رہنما خطوط جاری ہونے کے بعد پنجاب اور مغربی بنگال سمیت کئی ریاستوں میں اسمبلی ضمنی انتخابات میں 100 فیصد پولنگ اسٹیشنوں کو ویب کاسٹ کیا گیا تھا۔
الیکشن کمیشن کے ذرائع نے پیر کو ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات میں تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ کی جائے گی۔ یہ ملک کی پہلی ریاست ہوگی جس کے تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ ہوگی۔"
نظر ثانی شدہ ویب کاسٹنگ رہنما خطوط
ای سی کا کہنا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ویب کاسٹنگ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ نظرثانی شدہ ویب کاسٹنگ رہنما خطوط کے مطابق کی جائے گی۔ ویب کاسٹنگ کے سابقہ رہنما خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "پہلے بشمول اہم پولنگ اسٹیشنز تمام پولنگ اسٹیشنوں کے 50 فیصد پر ویب کاسٹنگ لازمی تھی، ۔ نظرثانی شدہ رہنما خطوط کے مطابق، اب ہر پولنگ اسٹیشن پر ویب کاسٹنگ لازمی ہے، سوائے ان علاقوں کے جہاں انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، وہاں ویڈیو گرافی کی جائے گی۔"
بہار قانون ساز اسمبلی کی مدت 22 نومبر کو ختم ہونے والی ہے۔ الیکشن کمیشن کا ایک وفد چار اکتوبر سے شروع ہونے والے دو روزہ دورے پر بہار کا دورہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی قیادت میں اس وفد کے دورے کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان متوقع ہے۔
