ETV Bharat / bharat

الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی گنتی کے قوانین میں کی تبدیلی، بہار الیکشن سے ہوگی شروعات

الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی گنتی کے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے۔ یہ بدلا ہوا اصول بہار اسمبلی انتخابات میں لاگو ہوگا۔

bihar elections 2025 election commission changes counting rules will be implemented first in bihar Urdu News
الیکشن کمیشن (EC Social Media File photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2025 at 8:21 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ، بہار: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے ووٹوں کی گنتی کے قوانین میں تبدیلی کی ہے۔ اب، ای وی ایم کی گنتی کے آخری دو راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہونی چاہیے۔ یہ اصول سب سے پہلے بہار اسمبلی انتخابات میں لاگو کیا جائے گا، اور پھر اسے ملک بھر میں اپنایا جائے گا۔

یہ تبدیلی کیوں ضروری تھی

کمیشن نے پایا کہ اب تک، پوسٹل بیلٹ اور ای وی ایم ووٹوں کی بیک وقت گنتی اکثر الجھن اور تنازعہ کا باعث بنتی تھی۔ پرانے اصول کے تحت، پوسٹل بیلٹ کی گنتی صبح 8 بجے اور ای وی ایم ووٹوں کی گنتی صبح 8:30 بجے شروع ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں اکثر ای وی ایم ووٹوں کی گنتی کی جاتی تھی، جب کہ پوسٹل بیلٹ نامکمل رہ جاتے تھے، جس سے نتائج کے اعلان میں تاخیر ہوتی تھی۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان عدم اعتماد بھی بڑھتا ہے۔

نیا اصول کیا کہتا ہے

نئی ہدایت کے تحت، آخری دو راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کو مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ اگر کسی حلقے میں گنتی کے دس راؤنڈ ہونے ہیں تو پوسٹل بیلٹ کی گنتی آٹھویں راؤنڈ تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہی نویں اور دسویں راؤنڈ یعنی ای وی ایم کی گنتی کے آخری دو راؤنڈ ہوں گے۔

پوسٹل بیلٹ کی تعداد میں اضافہ

یہ تبدیلی اس لیے بھی اہم ہے کہ حالیہ برسوں میں پوسٹل بیلٹ کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 85 سال سے زائد عمر کے ووٹرز اور معذور افراد کو گھر بیٹھے ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے تحت انہیں پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل ہے۔ جس کے نتیجے میں ہر حلقے میں ہزاروں پوسٹل بیلٹ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کمیشن کا خیال ہے کہ اگر ان بیلٹس کو وقت پر گن لیا جائے تو نتائج کے اعلان میں شفافیت اور رفتار دونوں میں اضافہ ہوگا۔

bihar elections 2025 election commission changes counting rules will be implemented first in bihar Urdu News
الیکشن کمشنر (EC Social Media File photo)

شفافیت اور اعتماد

نئے اصول کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انتخابی نتائج کے حوالے سے کسی قسم کے شکوک و شبہات کی گنجائش کم ہوگی۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ پوسٹل بیلٹ کی گنتی پہلے مکمل کرنے سے ووٹوں کی گنتی کی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ اصول، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں فتح کا مارجن بہت کم ہو، اہم ہو سکتا ہے۔

بہار سے شروع

کمیشن نے واضح کیا ہے کہ یہ اصول سب سے پہلے آنے والے بہار اسمبلی انتخابات میں لاگو کیا جائے گا۔ بہار کے انتخابات کو اکثر قومی سیاست کا امتحان سمجھا جاتا ہے۔ نئے نظام کو یہاں لاگو کرکے کمیشن اس کے عملی اثرات اور ممکنہ چیلنجوں کا جائزہ لے گا۔ کامیاب ہونے کی صورت میں اسے آئندہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات میں مستقل طور پر لاگو کیا جائے گا۔

پرانے اور نئے اصولوں میں فرق

اس سے پہلے پوسٹل بیلٹ اور ای وی ایم ووٹوں کی گنتی ایک ساتھ ہوتی تھی۔ بعض اوقات، پوسٹل بیلٹ کی گنتی مکمل ہونے تک، ای وی ایم کی گنتی پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی، اور نتیجہ تقریباً یقینی تھا۔ نیا اصول پوسٹل بیلٹ کی گنتی کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ای وی ایم کی گنتی کے آخری دو راؤنڈ سے پہلے کوئی پوسٹل بیلٹ غیر گنتی نہ رہے۔

گنتی کے اہلکاروں کو خصوصی ہدایات

الیکشن کمیشن نے تمام ضلعی الیکشن افسران اور ریٹرننگ افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ گنتی کے مراکز پر مناسب میزیں اور عملہ کی تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ اضافی عملہ اور وسائل فراہم کیے جائیں گے، خاص طور پر ان حلقوں میں جہاں پوسٹل بیلٹ کی زیادہ تعداد ہے۔

اصلاحات کے ایک طویل سلسلے کا حصہ

یہ اقدام الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جانے والی اصلاحات کے سلسلے کا حصہ ہے۔ گزشتہ چھ ماہ کے دوران، کمیشن نے گنتی اور ووٹنگ کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے 30 سے ​​زیادہ اصلاحات نافذ کی ہیں۔ ان میں ای دستخط کی سہولت، آن لائن ووٹر رجسٹریشن، ای وی ایم کی حفاظتی جانچ اور انتخابی عہدیداروں کو بااختیار بنانا شامل ہے۔ کمیشن کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹروں سے لے کر امیدواروں اور سیاسی جماعتوں تک ہر کسی کو انتخابی عمل میں اعتماد حاصل ہو اور جمہوریت کو مضبوط کیا جائے۔

ووٹوں کی گنتی میں شفافیت کے لیے اہم اقدام

ای وی ایم کے آخری دو راؤنڈ سے قبل پوسٹل بیلٹ کی گنتی مکمل کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ گنتی کے عمل میں شفافیت لانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ یہ تیزی سے اور زیادہ منظم گنتی کو یقینی بنائے گا اور غیر ضروری تنازعات سے بچ جائے گا۔ بہار کے انتخابات اس تبدیلی کی پہلی تجربہ گاہ ثابت ہوں گے۔ اگر یہ تجربہ یہاں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نظام مستقبل میں ملک بھر میں ایک نیا معیار قائم کر سکتا ہے۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہر ووٹ اہم ہے اور یہ نیا اصول اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025ASSEMBLY ELECTION IN BIHARECI ON BIHAR ASSEMBLYCOUNTING RULES ELECTION COMMISSIONBIHAR ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.