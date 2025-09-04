ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی کی ماں کی توہین پر آج بہار بند، راجدھانی پٹنہ سمیت مونگیر اور ضلع گیا میں احتجاج

کانگریس کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ پر کیے گئے قابل اعتراض ریمارکس کے خلاف یہ بند بلایا گیا ہے۔

آج بہار بند کا اعلان (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 4, 2025 at 9:42 AM IST

پٹنہ: این ڈی اے نے آج بہار میں بند کی کال دی ہے۔ کانگریس کے پلیٹ فارم سے وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ پر کیے گئے قابل اعتراض ریمارکس کے خلاف یہ بند بلایا گیا ہے۔ بند کے پیش نظر سیاسی سرگرمیاں تیز ہوگئی ہیں اور انتظامیہ بھی الرٹ موڈ پر ہے۔ یہ بند آج صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک یعنی 5 گھنٹے تک نافذ رہے گا۔ اس کے بعد معمولات زندگی اور ٹریفک بحال ہو جائے گی۔ این ڈی اے لیڈروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بند کے دوران پرامن طریقے سے احتجاج درج کیا جائے گا۔

آج بہار بند (ETV Bharat)

این ڈی اے نے واضح کیا ہے کہ ہنگامی خدمات کو بند سے باہر رکھا گیا ہے۔ اسپتال، ایمبولینس، پولیس اور فائر بریگیڈ جیسی خدمات معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ بند کے دوران ریلوے خدمات بھی متاثر نہیں ہوں گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے سرکاری تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، اس لیے اسکول اور کالج کھلے رہیں گے۔ تاہم کچھ نجی ادارے مقامی صورتحال کے پیش نظر بند رہنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بینک معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اور ڈیجیٹل لین دین کی سہولت بھی دستیاب رہے گی۔ تاہم مظاہرے کی وجہ سے بعض شاخوں میں کام متاثر ہو سکتا ہے۔ اے ٹی ایم خدمات جاری رہیں گی۔

پٹنہ میں بہار بند کا اثر، بی جے پی لیڈروں نے روکی اسکول بس

پی ایم مودی کی ماں کی توہین پر این ڈی اے کی طرف سے بلائے گئے بہار بند کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ بھاٹا میں بی جے پی کارکنوں نے سڑک بلاک کر دی ہے۔ اس دوران طلباء کو لانے کے لیے جانے والی اسکول بس کو واپس کر دیا گیا ہے۔

این ڈی اے کارکنوں کی جانب سے کئی مقامات پر سڑکیں بلاک

بند کا سب سے زیادہ اثر سڑکوں پر نظر آئے گا۔ این ڈی اے کارکن کئی مقامات پر سڑکیں بلاک کریں گے۔ پٹنہ-مظفر پور اور پٹنہ گیا جیسی شاہراہوں پر ٹریفک متاثر ہو سکتا ہے۔ تاہم ریلوے اور فضائی خدمات معمول پر رہیں گی۔ سرکاری دفاتر میں تعطیل کا اعلان نہیں کیا گیا تاہم بند کے باعث ملازمین کی حاضری متاثر ہوسکتی ہے۔ بڑے شہروں میں بازار اور دکانیں جزوی طور پر بند رہ سکتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں بند کا اثر محدود رہنے کا امکان ہے۔

بہار بند کے دوران احتجاج (ETV Bharat)

مہاگٹھ بندھن لیڈر معافی نہیں مانگتے، تب تک احتجاج جاری

بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما اور ترجمان پریم رنجن پٹیل نے کہا ہے کہ مہاگٹھ بندھن کے لوگ خواتین کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے ووٹ بینک کی خاطر نہ تو افسوس کا اظہار کیا اور نہ ہی معافی مانگی۔ نفرت انگیز تقریر کو جمہوریت میں کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، جب تک مہاگٹھ بندھن کے لیڈر معافی نہیں مانگیں گے، این ڈی اے کا احتجاج جاری رہے گا:-پریم رنجن پٹیل، سینئر بی جے پی لیڈر

مسوڑھی کی سڑکوں پر خاموشی، راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کے معافی مانگنے کے نعرے

مسوڑھی میں این ڈی اے کے تمام حلقوں کے حامی ہاتھوں میں جھنڈے لے کر سڑکوں پر آ رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس دوران وہ راہل گاندھی اور تیجسوی یادو معافی مانگنے کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ بلاک میں سڑکوں پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ تمام دکانیں بند ہیں۔ تھیلا اور رکشہ ڈرائیوروں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ 12 بجے تک بند میں تعاون کریں۔

