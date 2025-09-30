ملک کے وزیر داخلہ ہونے کے ناطے امیت شاہ کو ذمہ داری سے بات کرنی چاہئے: ڈی راجہ
سی پی آئی کے جنرل سکریٹری چندی گڑھ میں منعقدہ 25ویں پارٹی کانگریس کے موقع پر صحافیوں کو بریفنگ دے رہے تھے۔
Published : September 30, 2025 at 7:13 PM IST
نئی دہلی : سی پی آئی کے جنرل سکریٹری ڈی راجہ نے امیت شاہ کے بیانات پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ امیت شاہ نے بائیں بازو کی جماعتوں پر نکسل ازم کی نظریاتی حمایت کا الزام لگایا تھا۔ اس کے جواب میں ڈی راجہ نے شاہ کو ذمہ داری سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو ملک کے معاملات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔
راجہ نے سوال اٹھایا کہ دائیں بازو کی انتہا پسندی کا کیا ہوگا؟ انہوں نے آر ایس ایس اور سنگھیوں پر بھارت کی تعریف کو بدلنے کی کوشش کا الزام لگایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نکسل مذاکرات کے لیے تیار ہیں، حکومت کو جنگ بندی کی پیشکش قبول کرنی چاہیے۔
ڈی راجہ نے مزید کہا کہ ماؤ نواز حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں جو قبائلیوں کو ان کے حقوق سے محروم کر رہی ہے۔ ان کے مطابق، حکومت اڈانی اور امبانی جیسے بڑے کارپوریٹس کو قبائلی علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ قبائلیوں کے جنگلاتی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
راجہ نے دلتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور امتیازی سلوک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھوت پن اور دلتوں پر مظالم ہمارے معاشرے پر ایک بدنما داغ ہیں۔ یہ آئین ہند کی مکمل خلاف ورزی ہے۔
این سی آر بی کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے، راجہ نے بتایا کہ 2018 میں دلتوں کے خلاف 42,747 مظالم رپورٹ ہوئے، جو 2020 تک بڑھ کر 50,202 ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار 2014 سے مسلسل بڑھ رہے ہیں۔
بہار میں سیٹ شیئرنگ کے حوالے سے راجہ نے کہا کہ مہاگٹھ بندھن میں بات چیت جاری ہے۔ سی پی آئی کو بہار میں مناسب تعداد میں سیٹیں ملنے کی امید ہے۔ تمام جماعتوں کو باہمی اعتماد اور تعاون سے کام کرنا چاہیے۔
انہوں نے انڈیا بلاک کی جماعتوں سے بھی باہمی اعتماد اور اقتصادی ایجنڈے پر زور دیا۔ راجہ نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا متبادل پیش کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے علاقائی جماعتوں کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دی۔
سی پی آئی رہنما نے مرکزی حکومت پر ریاستی اختیارات میں مداخلت کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے ساتویں شیڈول کے تحت تعاون ریاستی فہرست میں شامل ہے۔ اس کے باوجود مرکز نے ایک نیا پورٹ فولیو بنا کر ریاستوں پر دباؤ ڈالا ہے۔
راجہ نے گورنر کے عہدے کے سیاسی استعمال پر بھی تنقید کی۔ ان کے مطابق، گورنر غیر بی جے پی ریاستوں میں منتخب حکومتوں کے متوازی نظام چلا رہے ہیں۔ سی پی آئی گورنر شپ کے خاتمے کی حامی ہے۔