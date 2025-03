ETV Bharat / bharat

یونس-پی ایم مودی ملاقات کے لیے بنگلہ دیش کی درخواست زیر غور: جے شنکر

By ETV Bharat Urdu Team

نئی دہلی: بنگلہ دیش نے عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان آئندہ بی آئی ایم ایس ٹی ای سی چوٹی کانفرنس (BIMSTEC) میں ملاقات کی درخواست کی ہے۔ تاہم بھارتی حکومت ابھی تک اس درخواست پر غور کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ہفتہ کو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ جانکاری دی۔

ذرائع نے بتایا کہ ہفتہ کو پارلیمانی مشاورتی کمیٹی برائے خارجہ امور کی پہلی میٹنگ میں کئی ارکان پارلیمنٹ نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور دریافت کیا گیا کہ بھارت کی جانب سے اس سلسلے میں کیا اقدامات کئے جارہے ہیں۔ جے شنکر نے اراکین کو بتایا کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ مبینہ طور پر ہندوؤں پر حملے "سیاسی طور پر محرک" تھے۔

اجلاس میں جے شنکر نے ارکان پارلیمنٹ کو بنگلہ دیش، مالدیپ، میانمار اور سری لنکا کے ساتھ تعلقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان اور چین کے بارے میں بعد میں الگ الگ بات کریں گے۔ جے شنکر نے میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون کی تنظیم (سارک) پاکستان کے رویے کی وجہ سے غیر فعال ہے۔ اسی لیے بھارت بی آئی ایم ایس ٹی ای سی (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔

پی ایم مودی بی آئی ایم ایس ٹی ای سی کانفرنس میں شرکت کرسکتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ میٹنگ میں جے شنکر نے اشارہ دیا کہ وزیر اعظم مودی 2 سے 4 اپریل تک بنکاک میں ہونے والی بی آئی ایم ایس ٹی ای سی چوٹی کانفرنس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس دورے کی تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم مودی اگلے ماہ سری لنکا کا دورہ کریں گے۔

یہ پوچھے جانے پر کہ کیا پی ایم مودی بمسٹیک سربراہی اجلاس کے دوران محمد یونس سے ملاقات کریں گے اور ان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کریں گے۔ کوئی وعدہ کیے بغیر، جے شنکر نے کہاکہ اس پر غور کیا جا رہا ہے۔