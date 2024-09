ETV Bharat / bharat

ون نیشن ون الیکشن کے ذریعہ مودی کا پورا گیم پلان علاقائی پارٹیوں کو ختم کرنا ہے: اویسی - Owaisi on One Nation One election

اسدالدین اویسی ( Etv Bharat )

نئی دہلی: سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ 'ون نیشن، ون الیکشن' کو دو مرحلوں میں نافذ کیا جائے۔ پہلے مرحلے میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات (پنچایت اور بلدیاتی) عام انتخابات کے 100 دنوں کے اندر کرائے جائیں گے۔ تمام انتخابات کے لیے ایک مشترکہ ووٹر لسٹ ہونی چاہیے۔ کمیٹی نے ملک بھر میں تفصیلی بات چیت شروع کرنے اور ایک عملدرآمد گروپ کی تشکیل کی سفارش کی ہے۔ مرکزی کابینہ نے کمیٹی کی ان سفارشات کو منظور کر لیا ہے۔ مرکزی کابینہ کے اس فیصلے کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے ایک ساتھ مودی حکومت پر حملے شروع کر دیئے ہیں۔ یہ وفاقیت کو تباہ کرتا ہے اور جمہوریت سے سمجھوتہ کرتا ہے: اویسی ملک میں ون نیشن ون الیکشن کرائے جانے سے متعلق کمیٹی کی سفارشات کو مرکزی کابینہ کی منظوری ملنے پر ایم آئی ایم سربراہ و رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے مودی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انھوں نے ایکس پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ، میں نے مسلسل ون نیشن ون الیکشن کی مخالفت کی ہے کیونکہ یہ کسی مسئلے کی تلاش میں ایک حل ہے۔ یہ وفاقیت کو تباہ کرتا ہے اور جمہوریت سے سمجھوتہ کرتا ہے، جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ، ایک سے زیادہ انتخابات مودی اور شاہ کے علاوہ کسی کے لیے مسئلہ نہیں ہیں۔ صرف اس لیے کہ انہیں بلدیاتی اور پنچایت انتخابات میں بھی مہم چلانے کی مجبوری ضرورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں بیک وقت انتخابات کی ضرورت ہے۔ متواتر اور الگ الگ وقت میں، انتخابات جمہوری احتساب کو بہتر بناتے ہیں۔

اسد الدین اویسی نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انھوں نے کہا کہ، "ہم نے اسے لاء کمیشن کو تحریری طور پر دیا ہے اور میں (ون نیشن ون الیکشن کے لیے) بنائی گئی کمیٹی کے سامنے رہا ہوں اور اس ون نیشن ون الیکشن کی مخالفت کی تھی۔ انھوں نے کہا کہ، مودی کا پورا گیم پلان علاقائی پارٹیوں کو ختم کرنا اور صرف قومی پارٹیوں کو رہنے دینا ہے۔ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں: کھرگے مرکزی کابینہ نے 'ایک ملک، ایک انتخاب' کے بارے میں اعلیٰ سطحی کمیٹی کی سفارشات کو قبول کر لیا ہے۔ کانگریس کے صدر ملیکارجن کھرگے نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ، "ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ ایک ملک ایک الیکشن جمہوریت میں کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اپنی جمہوریت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو جب ضرورت ہو تب ہی انتخابات ہونے چاہئیے۔" وہیں، اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر ہریش راوت نے کہا کہ، "یہ فیصلہ ایک چال ہے، وہ (بی جے پی) جموں و کشمیر، ہریانہ اور ضمنی انتخابات میں بھی ناگزیر شکست دیکھ سکتے ہیں۔ انھوں نے مزید کہا کہ، میں نے سنا ہے کہ بی جے پی کو یہ اطلاع ملی ہے اور آر ایس ایس کی اعلیٰ قیادت بھی سمجھتی ہے کہ بی جے پی مہاراشٹر اور جھارکھنڈ میں ہارنے والی ہے، اسے (ایک ملک، ایک انتخاب) کو بہت سی آئینی ترامیم کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ اسے لوک سبھا یا راجیہ سبھا میں اپنے طور پر منظور نہیں کر سکتے۔ یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ملک یا وفاقی ڈھانچے کے حق میں نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔" ون نیشن، ون الیکشن کو کابینہ کی منظوری پر، کانگریس لیڈر سپریہ شرینیٹ کا کہنا ہے کہ، "مرکزی کابینہ بہت سی تجاویز پاس کرتی ہے جس پر اسے یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ 'ون نیشن، ون الیکشن' حقیقی مسائل سے ہٹنے کا ایک طریقہ ہے۔ ون نیشن، ون الیکشن ناقابل عمل اور غیر حقیقت پسندانہ: ڈی راجہ سی پی آئی لیڈر ڈی راجہ نے کہا کہ "ون نیشن، ون الیکشن ناقابل عمل اور غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ بہت سے ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ موجودہ آئین کے تحت، اسے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو ہمیں اس پر تفصیلات حاصل کرنی چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ،ہمیں اس کے نتائج کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔" یہ بھی پڑھیں: ون نیشن ون الیکشن کی تجویز کو مرکزی کابینہ کی منظوری