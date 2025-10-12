مودی حکومت وقف بورڈ کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتی، وقف بل کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے: اویسی
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے وقف بل کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے جنتر منتر پر احتجاج کیا۔
Published : October 12, 2025 at 12:07 AM IST
نئی دہلی: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم آئی ایم) نے وقف ترمیمی بل کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہفتہ کو جنتر منتر پر احتجاج کیا۔ پولیس نے 3 سے 5 بجے تک ہونے والے احتجاج میں صرف 100 لوگوں کو شرکت کی اجازت دی۔ اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اور حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی نے احتجاج سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت وقف زمینوں کو تباہ کر کے انہیں چھیننا چاہتی ہے۔ اس لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ تاہم ہم اس کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ ملک بھر کے مسلمان اس کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔
اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا عبوری روک بھی وقف بل کو روکنے میں زیادہ مددگار نہیں ہوگا۔ انہوں نے تمام مساجد کے علماء، موذن اور علمائے کرام پر زور دیا کہ وہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد اس بل کے خلاف عوام سے خطاب کریں اور اس کی خامیوں کو اجاگر کریں۔ اویسی نے کہا کہ امت شاہ نیشنل پاپولیشن رجسٹر (این پی آر) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔
اویسی نے کہا، "نریندر مودی مسلمانوں کی شناخت چھیننا چاہتے ہیں، انہوں نے بنگال سے مسلمانوں کو اغوا کر کے بنگلہ دیش میں پھینک دیا، اب وہ آسام کے مسلمانوں کے بعد ہے، ہمیں اس کے خلاف متحد رہنا چاہیے۔ میں اس معاملے پر پہلے بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ امیت شاہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم آبادی کو مکمل طور پر الگ کر کے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے، اگر آپ اسے پوری طرح سے الگ کر رہے ہیں۔ آسام، میزورم بنایا گیا، یہ سب ان کا (حکومت کا) معاملہ ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ بہت کم ہوا ہے لیکن یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
اویسی نے تقریب کے لیے صرف 100 لوگوں کو دی جانے والی اجازت پر ناراضگی کا کیا اظہار
تقریب کے لیے صرف 100 لوگوں کو دی گئی اجازت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ہمیں صرف اس تقریب کے لیے اجازت دی گئی تھی، اگر کوئی وزیر اعظم کی تعریف میں جلسہ کرنا چاہتا تھا تو اسے 10 ہزار لوگوں کے لیے اجازت دی جاتی، یہ انتہائی مایوس کن ہے کہ سپریم کورٹ نے جس ماڈل کی منظوری دی ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ماڈل کی جائیدادوں کا تحفظ نہیں ہوگا۔ کلکٹر کو دی گئی اجازت کو معطل کر دیا گیا ہے پانچ سال کے اندر مسلمانوں کی ملکیتی جائیدادوں کے لیے ایک نیا پروویژن بنایا گیا ہے جس سے یہ طے ہو گا کہ ہر وقف املاک سے کتنی آمدنی ہوگی اور اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔
اسد الدین اویسی نے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پر کہا ہے کہ ملک بھر میں متعدد وقف املاک غیر قانونی قبضے میں ہیں۔ اگر سپریم کورٹ اس معاملے پر واضح رہنما اصول جاری نہیں کرتی ہے تو اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اب وقف املاک کی نگرانی ای ڈی اور اے ایس آئی جیسی ایجنسیوں کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے مذہبی مقامات خاص طور پر درگاہوں اور خانقاہوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ خدشہ بھی ہے کہ شرپسند عناصر بعض مقامات پر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
ایس پی ایم پی محب اللہ ندوی نے بھی احتجاجی جلسہ سے خطاب کیا
احتجاج میں شامل رام پور سے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محب اللہ ندوی نے اپنے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 10-11 سالوں میں جب سے حکومت آئی ہے، وہ سکھوں، ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہی ہے۔ اس لیے ہم سب کو متحد ہو کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ ملک کی آزادی کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں۔ ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں نے ملک کی آزادی میں اپنا حصہ ڈالا اور ملک کے سماجی تانے بانے کو برقرار رکھا۔ لیکن اب اسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔
این سی پی شرد پوار کی راجیہ سبھا ایم پی ڈاکٹر فوزیہ خان جو بھی احتجاج میں شامل ہوئیں، نے کہا، "حکومت نے اپنی اکثریت کی وجہ سے یہ بل منظور کیا ہے، لیکن ہم اس کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ تمام اپوزیشن جماعتیں پہلے ہی اس بل کے خلاف ہیں۔ حکومت نے بل کے حوالے سے جے پی سی بنائی، لیکن اس میں تجویز کردہ ترامیم کو قبول نہیں کیا گیا۔ حکومت من مانی کر رہی ہے کیونکہ اقتدار میں آکر یہ بل منظور کیا گیا ہے۔" لیکن، اپوزیشن میں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، چند کم ہیں۔