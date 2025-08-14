نئی دہلی: پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کی جوہری جنگ کی حالیہ دھمکی کے بعد بھارت نے سخت پیغام دیا ہے۔ بھارت نے پاکستان کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی مہم جوئی کے "تکلیف ناک نتائج" ہوں گے، جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ میں کہا، "ہم نے پاکستانی قیادت کی طرف سے بھارت کے خلاف مسلسل لاپرواہی اور نفرت انگیز ریمارکس کے حوالے سے کئی بیانات اور رپورٹس دیکھی ہیں۔ پاکستان کو اپنی بیان بازی میں تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی مہم جوئی کے المناک نتائج برآمد ہوں گے، جیسا کہ حال ہی میں دیکھا گیا ہے۔"
#WATCH | Delhi | On Pakistani leadership's comments against India, MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, war-mongering and hateful comments from pakistani leadership against india. it is a well-known modus… pic.twitter.com/YlmHhIo7lV— ANI (@ANI) August 14, 2025
عاصم منیر نے اپنے حالیہ دورہ امریکا کے دوران بھارت کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر مستقبل میں کوئی وجودی خطرہ پیدا ہوا تو اسلام آباد خطے کو تباہ کن تنازعہ کی طرف دھکیل سکتا ہے اور "تقریباً نصف دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔"
جیسوال نے کہا کہ پاکستانی قیادت کا اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے بار بار بھارت مخالف بیانات دینا پرانا عمل ہے۔
اس ہفتے کے شروع میں وزارت خارجہ نے منیر کے ریمارکس کے جواب میں ایک سخت بیان جاری کیا تھا اور جوہری ہتھیاروں کے خطرے کو پاکستان کی عادت قرار دیا تھا۔ انہوں نے "اس طرح کے تبصروں میں موروثی غیر ذمہ داری" کو بھی اجاگر کیا اور ایک ایسے ملک میں جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کی سالمیت پر سوال اٹھایا "جہاں فوج دہشت گرد گروپوں کے ساتھ مل کر چل رہی ہے"۔
منیر نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت دریائے سندھ پر ڈیم کی تعمیر جاری رکھتا ہے تو اسلام آباد اپنے آبی حقوق کا "ہر قیمت پر" تحفظ کرے گا۔ دی ڈان میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق، منیر نے ٹمپا، فلوریڈا میں پاکستانی نژاد امریکی کمیونٹی کے ارکان کو بتایا، "ہم بھارت کے ڈیم بنانے کا انتظار کریں گے اور جب وہ ایسا کریں گے تو ہم اسے تباہ کر دیں گے۔"
وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان جیسوال نے کہا کہ "ہماری توجہ ان تبصروں کی طرف مبذول کرائی گئی ہے جو مبینہ طور پر پاکستانی آرمی چیف کے دورہ امریکہ کے دوران کیے گئے تھے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دینا پاکستان کی عادت ہے۔"
انہوں نے کہا، "عالمی برادری اس طرح کے تبصروں میں موجود غیر ذمہ داری کے بارے میں اپنے نتائج اخذ کر سکتی ہے، جو ایسے ملک میں جوہری کمانڈ اور کنٹرول کی سالمیت کے بارے میں شکوک و شبہات کو بھی تقویت دیتا ہے جہاں فوج دہشت گرد گروہوں کے ساتھ مل کر ہے۔"