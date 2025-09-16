مذہب تبدیلی قوانین پر روک لگانے کا مطالبہ، مختلف ریاستوں کو سپریم کورٹ کا نوٹس
مذہب تبدیلی سے متعلق قوانین پر جو ملک کی مختلف ریاستوں میں نافذ ہیں، غلط استعمال کے الزامات عائد کئے جارہے ہیں۔
نئی دہلی : سپریم کورٹ نے مذہب تبدیلی سے متعلق قوانین کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر اہم سماعت کی۔ عدالت نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان سمیت کئی ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس بی آر گوائی کی سربراہی میں بنچ کے سامنے پیش ہوا۔
عدالت نے ان قوانین کی آئینی حیثیت پر غور کیا۔ یہ قوانین مختلف ریاستوں میں نافذ ہیں اور ان پر شدید بحث جاری ہے۔ بنچ نے ریاستی حکومتوں کو چار ہفتوں میں اپنا جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سینئر وکیل چندر اُدے سنگھ نے عدالت سے فوری سماعت کی اپیل کی۔ انہوں نے زور دیا کہ ریاستی حکومتیں ان قوانین کو مزید سخت کر رہی ہیں۔ اندرا جیسنگ نے مدھیہ پردیش کے قانون کی دفعہ 10 پر عبوری حکم امتناعی جاری رکھنے کا بھی مطالبہ کیا۔
سنگھ نے بتایا کہ اتر پردیش کے 2024 کے قانون میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اب تیسرے فریق بھی شکایات درج کر سکتے ہیں، جس سے ہراسانی بڑھ گئی ہے۔ بین المذاہب شادیوں اور مذہبی رسومات کی ادائیگیوں میں متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وکیلوں نے دلیل دی کہ یہ قوانین "مذہبی آزادی ایکٹ" کہلاتے ہیں، مگر درحقیقت یہ اقلیتوں کی مذہبی آزادی کو محدود کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ قوانین بین المذاہب شادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
عدالت نے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج سے کہا کہ وہ ریاستی حکومتوں کے جوابات داخل کریں۔ یہ جوابات قوانین میں ترمیم پر روک لگانے کی درخواستوں پر ہوں گے۔ چیلنج کیے گئے قوانین میں ہماچل پردیش فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2019، مدھیہ پردیش فریڈم آف ریلیجن آرڈیننس 2020، اور اتر پردیش پروہیبیشن آف ان لافل کنورژن آف ریلیجن آرڈیننس 2020 شامل ہیں۔ ان قوانین کا مقصد جبری تبدیلی مذہب کو روکنا ہے، لیکن ان پر غلط استعمال اور انفرادی آزادیوں کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں۔