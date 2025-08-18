اے ایم یو وی سی تقرری معاملہ: سپریم کورٹ نے انتخاب میں شوہر کی شمولیت پر سوال اٹھائے

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (اے ایم یو) کی پہلی خاتون وی سی کے طور پر پروفیسر نعیمہ خاتون کی تقرری پر سوال اٹھایا۔ عدالت نے زبانی طور پر مشاہدہ کیا کہ جب ان کے شوہر پروفیسر محمد گلریز (جو اس وقت قائم مقام وی سی تھے) ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں موجود تھے اور اسی میٹنگ میں نعیمہ خاتون کا نام پینل میں شامل کیا گیا تو اس عمل سے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔
چیف جسٹس بی آر گوائی، جسٹس کے ونود چندرن اور جسٹس این وی انجاریا کی بنچ پروفیسر مفضل عروج ربانی اور پروفیسر فیضان مصطفی کی طرف سے دائر خصوصی درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔
وی سی کی تقرری برقرار رکھنے کا چیلنج
درخواست گزاروں نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا ہے جس میں نعیمہ خاتون کی تقرری کو برقرار رکھا گیا تھا۔ سینئر وکیل کپل سبل نے دلیل دی کہ تقرری غلط ہے کیونکہ شوہر (گلریز) نے اس میٹنگ کی صدارت کی جس میں بیوی (خاتون) کا نام فائنل کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وی سیز کی تقرری اسی طرح جاری رہی تو مستقبل میں کیا ہوگا یہ سوچنا خوفناک ہے۔
سبل نے کہا کہ نتیجہ دو اہم ووٹوں کی وجہ سے متاثر ہوا، جن میں سے ایک سبکدوش ہونے والے وائس چانسلر کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان دو ووٹوں کو خارج کر دیا جاتا تو انہیں (نعیمہ خاتون) کو صرف چھ ووٹ ملتے۔
سبل نے اصرار کیا کہ تقرری غلط تھی کیونکہ ان کے شوہر نے ایگزیکٹو کونسل اور یونیورسٹی کورٹ کے اجلاس کی صدارت کی تھی جس میں ان کا نام وزیٹر کو بھیجے جانے والے پینل میں شامل کیا گیا تھا۔
بنچ نے زبانی طور پر کہا کہ سابق وائس چانسلر کو اس وقت میٹنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہئے تھی جب ان کی اہلیہ کے نام پر غور کیا جا رہا تھا۔ بنچ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے مشاہدہ کیا ہے کہ بہتر ہوتا اگر وائس چانسلر کارروائی سے واک آؤٹ کرتے اور اگلے سینئر شخص کو چیئرمین بناتے۔
چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے بھی اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ گلریز اجلاس سے چلے جاتے تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کالجیم میں بار سے کسی جونیئر کا نام آنے پر ہم خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ ایسے میں بیوی کا نام منتخب کرنے کے لیے میٹنگ میں شوہر کی موجودگی شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے۔ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا بھی دیکھنا چاہیے۔
دفاعی دلائل
ایڈیشنل سالیسٹر جنرل ایشوریہ بھاٹی نے نعیمہ خاتون کی تقرری کی تاریخی نوعیت پر زور دیا۔ بھاٹی نے دلیل دی کہ یہ جزوی طور پر انتخاب تھا۔ انہوں نے کہا، "ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ نے انتخاب کی ہماری دلیل سے اتفاق نہ کیا ہو، لیکن ان کی تقرری کو برقرار رکھا ہے۔"
بھاٹی نے نشاندہی کی کہ درخواست گزاروں نے پرووسٹ (اعلی سطحی انتظامی عہدہ) جیسی متعلقہ تقرریوں کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ سالیسٹر جنرل نے اعتراضات کو صرف "گرفتار تعصب" پر مبنی قرار دیا۔ تاہم بنچ نے کہا کہ مثالی طور پر وائس چانسلر کو ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔