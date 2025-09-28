"ہتھیار ڈال دیجیے" امیت شاہ نے ماؤنوازوں کی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا
امت شاہ نے بائیں بازو کی انتہا پسندی کو نظریاتی حمایت فراہم کرنے پر بائیں بازو کی جماعتوں کو نشانہ بنایا۔
Published : September 28, 2025 at 11:15 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کو ماؤنوازوں کی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر انتہا پسند ہتھیار ڈالتے ہیں تو ان کا خیرمقدم ہے اور سکیورٹی فورسز ان پر ایک گولی بھی نہیں چلائیں گی۔
شاہ نے کہا، "حال ہی میں الجھن پیدا کرنے کے لیے ایک خط لکھا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 'اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ ایک غلطی تھی، اب جنگ بندی کا اعلان کیا جانا چاہیے، اور یہ کہ ہم (نکسلی) ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ہتھیار نیچے رکھیے، ایک گولی نہیں چلائی جائے گی۔"
"نکسل فری انڈیا"
انہوں نے کہا کہ اگر نکسلائیٹ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک فائدہ مند باز آبادکاری پالیسی کے ساتھ شاندار استقبال کیا جائے گا۔ "نکسل فری انڈیا" پر ایک سمینار کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے، شاہ نے بائیں بازو کی انتہا پسندی کو نظریاتی حمایت فراہم کرنے پر بائیں بازو کی جماعتوں کو نشانہ بنایا اور ان کی اس دلیل کو مسترد کر دیا کہ نکسلیوں اور ماؤ نوازوں کا تشدد ترقی کی کمی اور ناانصافی کی وجہ سے شروع ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ’’سرخ دہشت گردی‘‘ نے کئی دہائیوں سے ملک کے کئی حصوں میں ترقی کو روک رکھا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ بندی نہیں ہوگی، اگر آپ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیں، ایک گولی بھی نہیں چلائی جائے گی، اگر آپ ہتھیار ڈالیں گے تو سرخ قالین بچھا کر آپ کا استقبال کیا جائے گا۔
آپریشن بلیک فاریسٹ
شاہ نے یہ بیان چھتیس گڑھ تلنگانہ سرحد پر سکورٹی فورسز کے ذریعہ کیے گئے "آپریشن بلیک فاریسٹ" سمیت کئی سرکردہ نکسلائٹس کی حالیہ ہلاکت کے بعد سی پی آئی (ماؤسٹس) کی طرف سے پیش کردہ جنگ بندی کی تجویز پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے دیا۔
انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ نکسلیوں کے ذریعہ ہونے والی ہلاکتوں کو روکنا ہی بھارت سے نکسل ازم کو ختم کرنے کے لئے کافی ہے۔ تاہم، انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ نکسل ازم بھارت میں پروان چڑھا کیونکہ اس کے نظریہ کی پرورش خود معاشرے کے افراد نے کی تھی۔
نکسلیوں کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟
انہوں نے کہا، "ملک میں نکسل کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا اور پروان چڑھا؟ انہیں نظریاتی مدد کس نے فراہم کی؟ جب تک بھارتی سماج نکسل ازم کے تصور اور معاشرے کے ان لوگوں کو نہیں سمجھتا جنہوں نے نظریاتی، قانونی اور مالی مدد فراہم کی تھی، نکسل ازم کے خلاف لڑائی ختم نہیں ہوگی۔"
انہوں نے مزید کہا، "ہمیں ان لوگوں کو پہچاننا اور سمجھنا چاہیے جو نکسل ازم نظریات کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں۔" شاہ نے زور دے کر کہا کہ ملک 31 مارچ سنہ 2026 تک نکسل ازم سے آزاد ہو جائے گا۔
